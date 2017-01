¿Tienes miedo a la jubilación? -Un nuevo proyecto en marcha

Conviene aclarar que “jubilación” viene de jubileo, no de júbilo. De jubilar3, infl. por jubileo, festividad celebrada cada 50 años, porque la jubilación se daba tras 50 años de servicio. (RAE) Quizás sea por eso que, llegado el momento, el común de los mortales afronta la jubilación con el canguelo propio de las situaciones desconocidas y que tienen “mala fama” de sobrellevar. Curiosamente –y como contradicción más que admitida- casi cualquier trabajador está deseando dejar de hacerlo y disfrutar de lo que quede de calendario acogiéndose a la “ley” del mínimo esfuerzo.

Este post está dirigido a aquellas mujeres y hombres que o bien tienen la jubilación a la vuelta de la esquina o acaban de acceder a ella y… no tienen muy claro cómo afrontarla.

Vamos a dejar de lado los lugares comunes como: “cuidar de los nietos” o “viajar con el Imserso”, porque ni todo el mundo tiene hijos que demanden se les eche una mano con los suyos propios ni son mayoría quienes gustan salir de casa a pasar una quincena en lugares veraniegos semidesiertos fuera de temporada. Vamos a dejar de lado los topicazos sobre los jubilados que se sientan al sol con la mirada perdida en el infinito dando de comer a las palomas o los que se dedican a “mirar obras” en la calle.

Por el contrario, quienes estamos en el umbral indeterminado de pasar a la “tercera fase” de nuestra vida activa -aunque no sea laboral-, vamos a darnos la oportunidad de reflexionar sobre cómo llenar ese inmenso páramo de horas que se suceden desde que nos despertamos hasta que nos sentamos a cenar dando por concluida la “jornada”.

Para ello no existen soluciones genéricas ni panaceas alquimistas que curen el “mal” de no tener nada que hacer. Existen soluciones, sí, pero a nivel individual únicamente, allá donde la persona es capaz de hacer una reflexión profunda y permitir que brote de su interior esa vocecilla que le ha estado chivando en sordina durante muchos lustros lo que “verdaderamente” le gustaría llevar a cabo.

Pero el problema es que no todo el mundo escucha esa voz; hay quienes se quedan “en blanco”, aturdidos, desorientados, sin saber en qué ocupar su tiempo de vida, como si les hubieran amputado junto con la rutina laboral los mecanismos para desenvolverse y realizarse como lo habían hecho hasta ahora. Prueba de ello es que muchos profesionales liberales (o no sujetos a contrato por Cuenta Ajena) dejan pasar con poco disimulo la posibilidad de jubilarse y siguen y siguen hasta una edad en la que –ya casi por fuerza mayor- las circunstancias les obligan a dejar de trabajar definitivamente. Son personas que dicen amar el trabajo que hacen por encima de todas las cosas y que quizás estén ocultando el horror vacui que a cualquiera le puede asaltar pensando en todos esos días, meses y años en los que ya no sonará el despertador ofreciendo una perfecta excusa para vivir según la rutina en vez de ofrecer la maravillosa libertad de elegir cómo vivir la vida.

Este post no es retórico como otros que he escrito. Este post tiene un fin concreto y bien determinado, que no es otro que propiciar un intercambio de pareceres, ideas, soluciones y posibilidades al tema de la jubilación para quienes estén a punto de jubilarse o acaben de hacerlo. El intercambio quedaría fuera de los comentarios en el blog, sería REAL y PRESENCIAL, no virtual.

En la ciudad de Donostia-San Sebastián, empezaríamos con una primera reunión en un local público para exponer ideas y verse las caras y seguir después con encuentros periódicos en función del desarrollo de dichas ideas. Algo así como formar un “Club atípico del Jubilado”. (O como se nos ocurra llamarlo)

No es la primera vez que animo a los lectores del blog a participar en una actividad fuera de lo meramente virtual y dar el salto al otro lado de la pantalla. Hasta ahora las respuestas han sido más que satisfactorias para quienes dieron el paso (Club del Blog A partir de los 50 y Círculo de Mujeres –que siguen funcionando, el primero después de seis años y el segundo a punto de celebrar su primer aniversario.)

Este nuevo pequeño proyecto verá la luz con el apoyo individual de quienes en él deseen participar. La única colaboración que se pide es las ganas de hacer cosas y el deseo de compartir una circunstancia común.

Hoy sí que la coletilla final del post tiene un sentido literal y bien real.

Por si alguien desea contactar: apartirdeloscincuenta@gmail.com

Nos ponemos en marcha porque, jubilados o no…La vie est belle!

LaAlquimista

https://www.facebook.com/laalquimistaapartirdelos50/