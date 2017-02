Aúpa San Valentín

La pena es que el día del santo patrón del amor cae este año en martes y, claro, no es lo mismo porque celebrarlo por adelantado o con retraso pues como que no tiene gracia, pero es lo que toca y habrá que conformarse. Con este preámbulo ya se deduce que estoy a favor de la celebración de San Valentín, pero no porque tenga una tienda de regalos sino porque me gusta celebrar la vida en general y cualquier excusa en particular me sirve. Igual es también un poco por llevar la contraria a los que se encienden hablando de consumismo exacerbado y fuera de lugar (¿?) en tiempos de crisis; o porque me gusta disentir de quienes aseguran con cara de serios que “cualquier día es bueno para celebrar el amor” y, con eso, ya han cumplido y de paso se ahorran el eventual dispendio o el detalle cariñoso.

Estoy a favor porque a mí cualquier fecha me emociona para festejar lo que sea, pero no de boquilla sino con besos y abrazos (o jamón del rico y entrechocar de copas). Me apunto todas las excusas que se inventen para celebrar el amor y el buen rollito. ¿No comemos huesos de santo a primeros de Noviembre, txistorra en Santo Tomás, turrón en Navidad y opillas por San Blas? Pues eso. El 14 de Febrero también toca.

Hacer –o que te hagan- un regalo por San Valentín es igual que un regalo navideño: no necesariamente lleva implícito el amor, aunque haya excepciones, pero es más bien un detalle de cortesía que a nadie le hace daño. Así que… ¿para qué vamos a rompernos la cabeza pensando si está bien o no está bien? Cada pareja –de lo que sea- tiene redactados sus propios Estatutos Sociales y Reglamento de Régimen Interno así que tan sólo tienen que aplicarlos sin encomendarse a dios ni al diablo. ¿14 de Febrero? Regalo al canto. ¿Aniversario de boda? Cenita o fin de semana romántico. ¿Cumpleaños? Toma cien euros y cómprate lo que quieras…

Lo malo suele ser cuando una de las partes (casi siempre la mujer) va a identificar regalo con cariño o amor y le pone al otro en la mano la llave del engaño fácil y seguro… También se puede dar el caso contrario en el que ella le haga un regalito a él para distraer su atención de otras cosas. O sea que si hay engaño no se engaña a nadie.

Un masaje amoroso, regalar una siesta extra, cualquier mimo que sabemos la otra persona aprecia o preparar un desayuno especial, son “regalos” que no necesitan aflojar la cartera y que pueden demostrar mucho más como detalle que una cosa comprada con dinero.

Y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, coincide la fecha con el primer aniversario del Círculo de Mujeres que formamos doce “jabatas” que hemos mantenido viva la llama del crecimiento personal y el trabajo en equipo sin fallar ni un encuentro quincenal desde hace doce meses. Nuestro Círculo de Mujeres también tiene su base en el amor. Porque amor es al fin y al cabo ese sentimiento que nos hace compartir, escuchar, tener empatía y un cariño cada día más profundo entre nosotras. Lo vamos a celebrar “por todo lo alto” y a renovar los “votos” de escucha activa, ausencia de juicios y consejos y seguir ofreciéndonos esos hermosos “reflejos amorosos” que surgen espontáneos cada vez que una de nosotras se sumerge en aguas turbulentas.

Felicidades al Círculo de Mujeres y a cada una de sus componentes y mi agradecimiento total y absoluto por el regalo de compartir una parte del camino. Y si coincide con San Valentín, por algo será.

LaAlquimista

https://www.facebook.com/laalquimistaapartirdelos50/

Por si alguien desea contactar:

apartirdeloscincuenta@gmail.com