Reflexión del lunes. “¿Si sé hacerlo bien por qué lo hago mal?”

El sábado me levanté rodeada de virus. Los sentí alrededor como si fueran bichos corriendo por mi piel. No obstante, a pesar del malestar, la cabeza cargada, la respiración dificultosa y los estornudos estentóreos seguí adelante con el plan previsto –acudir con mi gente a una sidrería a catar la sidra y todo lo demás- porque decidí que mi prioridad era socializar (con todo lo que conlleva en este caso). Disfruté como una enana y cuando volví a casa y le dejé hablar a mi cuerpo me presentó la factura correspondiente –con IVA incluido-: así que me arrastré como pude a la cama y ahí me quedé el domingo completo. (De hecho hoy, lunes, tengo las fuerzas justas para teclear, pero no para pensar a fondo lo que estoy escribiendo)

Así que, incapaz de leer por el dolor de cabeza ni de seguir el hilo de cualquier película me puse delante de la televisión por ver si me atontaba lo suficiente y podía dormir sin las convulsiones de la tos y el dolor generalizado que proporciona el resfriado común.

Encontré bien entrada la velada a Revilla –el que no es chorizo ni por asomo- en una magnífica entrevista de claridad mental y honestidad consecuente. Un hombre importante que no tiene miedo a cantar las verdades del barquero y a llamar a las cosas por su nombre: en diez minutos me puso –a mí y a la audiencia- al cabo de las mayores vergüenzas y escándalos político/financieros que se han permitido en este país. Me acosté pensando que ojalá yo también tuviera la valentía de llamarle pan al pan y vino al vino en vez de tanto eufemismo y contemporización para no sacar los pies del tiesto de lo políticamente correcto. Obviamente me refiero al terreno personal, a mi pequeño mundo, a este blog, incluso. Así pues ¿si sabemos cómo hacerlo bien por qué hacerlo mal?

El domingo, después de arrastrarme como pude durante las horas diurnas recalé de noche en un programa que hablaba de la adicción a las tecnologías: el móvil y sus derivados. Me hizo gracia cómo en puro “prime time” dedicaron casi una hora a contarnos lo que ya sabemos: que lo hacemos rematadamente mal con el móvil, las redes sociales y que somos unos colgados totales y absolutos. Pero apareció Bauman, el insigne sociólogo que falleció hace poco más de un mes, hablando como si estuviera vivo todavía y remachando que, precisamente por el miedo a la soledad, el ser humano de hoy prefiere conectarse a lo virtual en vez de luchar por lo real, por el contacto tú a tú, mirándose a los ojos. Y me pregunté: ¿qué truco es éste que nos presentan la entrevista –en un programa de mediados de febrero- sin avisar al personal de que Zygmunt Bauman falleció en Enero? ¿Es otra realidad ficticia, manipulada, cambiada de nuevo? Su perla cultivada: “El regalo más importante que puedes hacer a los que quieres es darles el sacrificio de tu tiempo”. Así pues, ¿si sabemos cómo hacerlo bien por qué hacerlo mal?

Como me mareaba cada vez más cambié de canal y me encontré con un superviviente de aquella tragedia del avión estrellado en los Andes en los años 70 (tengo por ahí el libro “Viven”) y al entrevistador –que creo que ni siquiera es periodista- hurgando en los recuerdos sobre “si cocinaban o no la carne de los cadáveres de los compañeros que comieron”.

Ahí ya decidí hacerlo bien: apagué la tele y me fui a la cama a compartirla con mis virus personales. Esta mañana seguimos aquí todos juntos y pienso que tengo que esforzarme más en hacer bien las cosas que sé hacer bien y dejar de ponerme excusas de tres al cuarto para seguir haciéndolas a medias o rematadamente mal.

Voy a hacerme una decocción de jengibre y limón que depura mucho y me vuelvo a la cama.

En fin.

LaAlquimista

https://www.facebook.com/laalquimistaapartirdelos50

Por si alguien desea contactar:

apartirdeloscincuenta@gmail.com