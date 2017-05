Reflexión del lunes. “Compromisofobia”

Los que ya no vamos a cumplir los cincuenta –o los sesenta- y hemos salido escaldados de la inconmensurable aventura del matrimonio, formamos una subespecie (socialmente hablando) nada desdeñable pero a la que hay que echar de comer aparte. Si algo hemos aprendido es a no poner la mano en el fuego por nadie y a sentarnos de espaldas a la pared por si las puñaladas traperas, como si fuéramos vulgares políticos.

Algunos supervivientes de esa incruenta batalla caen de pie o hacen por resurgir de sus cenizas; otros se enroscan en su caparazón y también hay los que cierran la puerta y tiran la llave, cada cual en su estilo pero con la condición innegociable a partir de ahora para cualquier relación de pareja de: “cada uno en su casa y Dios en la de todos”. Que es una exageración, de verdad, que está la gente con la neura puesta todo el día, que sales con alguien dos fines de semana seguidos y ya te está diciendo aquello de que ‘necesita espacio’. ¿Espacio..? El sideral te voy a dar yo a ti.

Luego están quienes prefieren ‘no hacer planes’ con la cantinela de que ‘los mejores planes son los que no se planifican’ y no es más que la excusa para ver qué apetece más hasta el último momento y luego no hay entradas para el cine ni mesa libre en ningún lugar. Al final no sabes si es mejor salir o no salir no vaya a ser que toda la noche la pases mirando al móvil o pensando en las musarañas.

-¿Quedar el martes para salir el sábado? Uff, no sé, ya veremos, ‘sobre la marcha’-. Y ‘sobre la marcha’ significa que si el sábado por la mañana se está de humor propicio pues igual te llama y te dice eso de: “¿te apetece que vayamos a cenar esta noche a algún sitio bonito?” y tú piensas, mira, llevo desde el martes haciendo planes con la cuadrilla para este sábado y… ¿ahora sí? Pues lo siento, ya he quedado.

Luego está el fin de semana que se dedica a los hijos -¿hay algún separado, divorciado, viudo o soltero -o sus vertientes femeninas- que no tenga hijos?- y te lo cuentan como si fuera Eurodisney y al día siguiente que si no le hicieron caso, que si sólo querían ‘pelas’ y tú dices, “bueno, pues a ver cuándo me los presentas, no por nada, eh?, por curiosidad más bien, que llevas dos años enseñándome sus fotos en el móvil…” , “ ah, pues no sé, ya veremos, es que ellos se tomaron muy mal lo de la separación y…”. A todo esto el ex -o la ex- lleva cuatro años viviendo con alguien guapísimo sin trauma aparente alguno… “Ya se verá, no me gusta que me agobien…”

Y cuando dices –es un decir, ya que a ti ya te da exactamente lo mismo- que igual lo que pasa es que tiene algún tipo de miedo al compromiso se plantifican la cara de ofensa y te sueltan eso tan original de ‘es que sufrí mucho en mi matrimonio…’y como que a uno le da la risa floja y se va al baño a mirar el móvil y vuelve absolutamente decidido a dormir con los ositos y buscarse a alguien que haya crecido: por ejemplo, un tipo -o una tipa- quince años más joven.

En fin.

“Puede uno amar sin ser feliz; puede uno ser feliz sin amar; pero amar y ser feliz es algo prodigioso (Honoré de Balzac)”

Nota Bene.- Cualquier parecido con la realidad o coincidencia con personas o situaciones es pura imaginación mía. No señalo a nadie en particular y señalo a todo el mundo en general. Incluyéndome, claro, porque el que esté libre de pecado, etc…

LaAlquimista

https://www.facebook.com/laalquimistaapartirdelos50/

Por si alguien desea contactar:

apartirdeloscincuenta@gmail.com

** “Separation” Edvard Munch 1896