Libros de verano

Se acercan verano y vacaciones y renovamos la promesa de leer en el tiempo de ocio; en la playa o en las tardes de jardín, con la pereza a cuestas y el sol de plano, va a ser difícil, pero sigamos intentándolo, que no nos pillen en la estadística esa que dice que en este país más de la mitad de sus seres adultos no lee un solo libro en toda su vida…

Aquí va la lista de los libros leídos –en papel- en los últimos tres meses. ¡Qué maravilla estar jubilada y tener todo el tiempo del mundo para leer! ¡Compartir es vivir!

—————————————————————————

Lecturas livianas: (para pasar el rato y sin que inviten a la reflexión profunda) (Ver puntuación)

“La casa de los espíritus” de Isabel Allende (1982) –Relectura. Tantos años después, la ópera prima de la autora sigue encandilándome con sus personajes femeninos y describiendo una época y un país –Chile- en que la desigualdad social condujo a la barbarie contra los más pobres y débiles. Crónica de un país que quiso ser inventado a base de ocultar la terrible realidad. De “realismo mágico” a puro “realismo cruel”. Vuelta a leer con agrado. 8/10

“La suma de los días” de Isabel Allende (2007) Autobiografía del tiempo después de la muerte de su hija Paula. Llena de buenos momentos esperanzadores en torno al amor, a cualquier tipo de amor y condición. Preciosa. 8/10

“Como los pájaros aman el aire” de Martín Casariego (2016) El personaje principal da algo de pena, es alguien con quien no nos gustaría identificarnos ni que nos identificaran. Un “pobre hombre” que, sin embargo, sabe amar con la generosidad que pocos practican. El artista que va fotografiando con las viejas gafas de su padre muerto a gente anónima que tiene “alma” 7/10

“Paris – Austerlitz” de Rafael Chirbes (2015) Agonía del deseo entre dos hombres cuando el Sida desbarata los cuerpos y el amor. Un relato crudo y profundo a la vez. De cómo la enfermedad –cualquier enfermedad- se adueña no tan sólo de los cuerpos sino también de las almas. Amargo final. 7/10

“Memoria de unos ojos pintados” de Lluis Llach (2012) Recreación nostálgica y poética –si es que eso es posible- relatando los cruentos hechos de la guerra civil de una Barcelona arrasada y una Barceloneta donde la infancia continuó siendo cuna de poesía amorosa a pesar del dolor. Memorias del descubrimiento del amor homosexual. Única novela de Lluis Llach que no desmerece al vate cantor. 7/10

“Botas de lluvia suecas” de Henning Mankell (2016) Podría ser la secuela de “Zapatos italianos”. Una reflexión novelada sobre la soledad que acaba convirtiéndose en la tumba de los sueños desbaratados. Triste y amarga, hay poco lugar para casi ninguna esperanza. Pero tenía que leerla… 7/10

“X de Rayos X” de Sue Grafton (2015) Kinsey Millhone, la detective privada que nos seduce con sus andanzas cuando todavía no había móviles ni Internet. Sigo disfrutando de este personaje atípico, atemporal, libre y feminista. Aunque americana… 6/10

“Fundido en negro” de Soledad Núñez (1997) Novela negra y corta con “el marco incomparable” de fondo y una donostiarra metida en líos detectivescos. Con la sonrisa nostálgica de reconocer sitios de juventud mientras se desenreda –o se enmaraña- la madeja de la trama. Una autora que me era desconocida y que descubro paseando a mi perrillo por el barrio… 6/10

“Operación Dulce” de Ian McEwan (2012) “Narración de extraordinaria sutileza psicológica” –dice la crítica. Sin embargo, no he sido capaz de disfrutar de las “sutilezas” del M15 británico. Ellos viven en una isla y el autor nos lo recuerda a cada rato. Pero seguiré leyendo sus novelas porque lo considero imprescindible. 6/10

“La hora de despertarnos juntos”de Kirmen Uribe (2016) ¿Hasta cuándo más y más novelas sobre la guerra civil…? Hartazgo, porque ya no se sabe cómo aliñar con la imaginación los hechos reales para captar a un lector que necesita algo más para vibrar con la literatura… Se me ha quedado pequeña. 6/10

————————————–———————————–

Lecturas enjundiosas: (que ayudan a incrementar el acervo cultural a la vez que estimulan el intelecto)

“La insoportable levedad del ser” de Milan Kundera (1984) Relectura.Al ser ahora diferente como persona y como lectora, la percepción del libro ha sido también diferente. ¿Por qué será que me ha gustado menos de lo que recordaba me gustó en su día? Quizás porque los protagonistas, enredados en su incapacidad de amar generosamente, me han parecido el producto final de aquella época del “amor libre” que ahora ya está difuminada en las brumas de la madurez. 7/10

“La sustancia interior” de Lorenzo Silva (2016) Una novela de “ideas” en la que cada personaje es un filósofo en sí mismo. Un poco cansado de seguir el ritmo de construcción de una catedral sin tiempo ni lugar, pero que quiere ser y no es la Sagrada Familia. 6/10

“La música de las letras” de Fernando Savater (2010) La relación de sus “lecturas imprescindibles”… desde su punto de vista que es filosóficamente bastante aburrido. Me han salpicado resabios de petulancia intelectual, pero seguramente es porque yo no doy la talla…No pasa nada, seguimos siendo amigos. 6/10

————————————————————————

Lecturas con peso específico: (para sustraerles la sustancia a base de neuronas. Aquí incluyo la poesía que despierta el alma)

“Miedo líquido” de Zygmunt Bauman (2006) Estremecedora descripción de cómo hemos permitido que nos laven el cerebro además de inocularnos el virus del miedo para que aceptemos ser una especie “esclavizada” a la vez que protegida. Difícil de asimilar, más que de leer. 9/10

“Todavía la luz” de Marian Fernández López (2017) Un remanso de silencio detenido en el apretado reloj de la vida cotidiana. La poesía como realidad al otro lado del espejo que refleja lo que somos y no siempre nos atrevemos a observar. 9/10

*Este libro se puede adquirir en la siguiente dirección por 16€ -incluido gastos de envío- txiribit@gmail.com

————————————————————————-

Lecturas atragantadas: (que pretendían ser interesantes y que no he podido llevar a buen puerto)

“Nosotros en la noche” de Kent Haruf (2016) No sé cuántos premios se ha llevado esta novelita que he leído –porque es muy corta- y que aparece como el paradigma de la hipocresía del democrático y libre pueblo americano. La situación inverosímil –o a mí me lo parece- de un hijo adulto e inútil que obliga a su madre anciana a renunciar a un poco de amor…por el “qué dirán”. Prescindible, por favor. ——————-

* La puntuación es fruto de una opinión personal que no tiene más valor que el que uno le quiera dar…

LaAlquimista

https://www.facebook.com/laalquimistaapartirdelos50/

Por si alguien desea contactar:

apartirdeloscincuenta@gmail.com