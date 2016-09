Eusebio se ha quedado con un plantel de 25 futbolistas muy a pesar suyo, según ha manifestado el propio entrenador de La Seca. Si esto viene en el pack o es impuesto desde adentro sólo él lo sabe. La gestión en entrenos y convocatorias de una plantilla tan amplia es muy complicada. Además, hay que tener en cuenta que cinco jugadores más que por unos motivos o por otros han salido cedidos: De la Bella, Capilla, Babic, Alain, Hervias. En total 30 jugadores en nómina y aún nos queda un equipo dependiente como el Sanse, que parece que cuenta poco por lo visto en estas tres jornadas ligueras.

Tras el inicio de la Liga Santander -con tres partidos ya jugados- más los once encuentros amistosos de la pretemporada, creo que es un tiempo prudencial y suficiente como para tener un equipo más que definido y reconocible. Pero nada mas lejos de la realidad, ya que a esta Real los equipos adversarios le han cogido el truquillo, es decir, ellos saben sus puntos fuertes y puntos débiles y su filosofía de juego al más puro estilo Barça. Esto es lo que manifestó el miíter del Espanyol, Quique Sánchez Flores, antes de enfrentarse a los realistas en Anoeta. Primero, mediante el acoso de los dos puntas intentar no dejar sacar el balón jugado a los dos centrales y con un medio centro tapar la salida de balón del único pivote delante de los centrales -en este caso fue Illarra-. Pero con el tiempo el Espanyol se fue atrincherando y dejó que lejos de su portería el equipo local se hiciera dueño del balón, para que me entiendan, que los cuatro jugadores de la zaga y el medio centro más defensivo movieran el balón de un costado para el otro con suma facilidad pero sin profundidad y sin presencia en el área rival. Ese fútbol es barato y de fácil ejecución ya que tienes el balón donde te deja el equipo rival. Donde el fútbol es mas complicado es en los últimos 20 metros y en esa zona de finalización es donde de momento estamos escasos, torpes, sin ideas y sin los hombres adecuados para romper entre líneas además de los espacios a ocupar a espaldas de las dos líneas de cuatro del conjunto adversario. Esto es así porque no hemos colocado aún a esos dos medios puntas creativos, pasadores, abastecedores que tienen como misión filtrar un último pase o tirar una pared con el punta referencial, ese que tiene la misión de ser eficaz y conseguir el gol como finalización de jugada.

En la portería Rulli es muy titular -él lo sabe- y está algo acomodado. Su rendimiento esta siendo irregular, ya que está nervioso, dubitativo e inseguro en el área de penalti en este inicio de liga. La línea de cuatro está muy definida con Zaldua, Mikel, Iñigo, Yuri. Hasta aquí todo correcto. Para posibles cambios están Carlos, Aritz q-ue ha pasado de ser el futuro Puyol a esperar su oportunidad-, Navas y Hector. Desde la posición de medio centro defensivo hacia adelante comienzan nuestro males y dolores de cabeza para colocar el puzle que nos dé el máximo rendimiento. ¿Quién debe de ser el pivote? ¿Quiénes deben de ser los dos medias puntas creativos y abastecedores de balones a los que juegan por fuera, al punta referencial y los dos laterales? ¿Aquí esta el quid de la cuestión?

El equipo de Florentino Pérez firmó a bombo y platillo a Illarramendi como posible relevo del maestro Xabi Alonso y se equivocó. Ahora nosotros queremos jugar con un pivote defensivo andador, recuperador, batallador, intenso, dinámico, que no para quieto en el sitio, que lo pierde en muchas fases del juego y que sus características no son esas ni por el forro. Pues en mi opinión nos estamos equivocando una vez más. En este puesto de equilibrio y entrelíneas tenemos a Gazta, Markel y Pardo, que ante muchos rivales nos puede hacer esa función con mucha solvencia por su pase -corto, largo, medio-, mucha visión de juego que posee, la calidad técnica que atesora. Además de su creatividad, los dos medios puntas a pasillos interiores deben de reunir las siguientes condiciones: calidad técnica, buenos pasadores y llegadores al área rival por sorpresa -no estar sino sorprender llegando- y ahí están los Granero, Canales, Prieto, Zurutuza, Oyarzabal, Illarramendi o David Concha, que puede jugar por dentro o por fuera- y pegados a banda o metiéndonos por dentro para dejar el espacio libre a las subida de los laterales están Vela, Juanmi, David Concha o Prieto, en donde podemos alternar con velocidad o más control del juego con superioridades por dentro. Arriba del todo como único atacante esta Willian Jose, con las variantes que son mas parches que otra cosa de Juanmi, Vela, Oyarzabal -fuera de sitio- y Bautista, que por lo visto está aún lejos.

Amigos lectores,a partir de aquí el míster tiene una asignatura pendiente y es resolver cuáles son los futbolistas adecuados para colocarlos en estos seis puestos, es decir, desde el medio centro defensivo hacia adelante. Sólo estamos en la jornada 3 y hay mucho tiempo por delante. Es así de claro. Pero míster, la afición sigue mosqueada después de dos temporadas a bajo rendimiento con una plantilla muy bien pagada para sacarle un mejor rendimiento. En su acierto para ponerlos en su verdadero sitio y en el rendimiento de ellos estará ese juego combinativo, intenso, vibrante que quieren ver los aficionados que se acercan cada quince días al estadio de Anoeta a ver a su equipo competir y, como consecuencia de ello ganar. Así de sencillo es el fútbol profesional.