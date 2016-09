¿Cuándo llegarán los goles?

El Villarreal de Fran Escribá recibía a la Real Sociedad en su feudo del Madrigal con tres victorias y tres empates en los últimos seis encuentros de Liga jugados en dicho campo. El ultimo empate en Liga BBVA con el conjunto donostiarra fue durante la pasada temporada en la jornada 35 que terminó con empate a cero goles en el marcador.

Un partido amistoso disputado el pasado mes de julio entre estos dos equipos en el campo de Asti de Zarautz también finalizó en tablas, pero esta vez a un gol, con tantos del lesionado Bakambu y el boquerón Juanmi, uno de los fichajes realistas del verano. Sin embargo, para encontrar un triunfo del conjunto txuri-urdin en el Madrigal hay que remontarse a más de una década atrás. Concretamente a la jornada 34 de la campaña 05-06 en la que venció por 0-2 con tantos marcados por Mikel Alonso -hermano del bueno de Xabi- y Mark González, el chileno que llegó desde Liverpool. No ha llovido poco desde entonces.

La Real saltó al Madrigal con un equipo muy ofensivo de inicio, ya que una vez mas se cambió la zona de máquinas, es decir, donde se crea y se canaliza el juego ofensivo del equipo, Illarra volvió a jugar de pivote y por delante lo escoltaron por la derecha Oyarzabal y por la izquierda Zurutuza. Enorme el partido de trabajo y derroche físico por parte del jugador de Rochefort. Sumando por banda derecha a Vela, por la otra banda a Juanmi y con Willian José como punta de ataque, se vio en el inicio de partido a una Real muy enchufada y ambiciosa que dominó el encuentro a su antojo, pero que no contaba con los cuatro desequilibrios que se produjeron y que dos fueron goles en perdidas tontas de balón y los otros dos fueron una pena máxima en donde en mi opinión le perdonaron la tarjeta roja a Rulli; y la otra un mano a mano de Nicola Sansone contra Rulli que se fue fuera junto al palo derecho del cancerbero argentino.

Un equipo como la Real no puede tener estas pájaras defensivas, ya que en tres minutos se puso el encuentro muy cuesta arriba con un 2-0 en el marcador ante un equipo que venía de jugar en Europa con las piernas muy cargadas y con algunos jugadores de refresco en esas clásicas rotaciones que se realizan ante la acumulación de partidos. Acercó en el marcador al equipo de Eusebio Yuri con un gran gol en una jugada combinativa y la Real se vino arriba con un juego de mucha posesión, pero también es verdad que con una falta alarmante de remate y finalización pese a estar sobre el campo Oyarzabal, Vela, Juanmi y Willian José. Amigos esto es lo realmente preocupante para el equipo que entrena Eusebio Sacristán: la falta de gol en estos últimos cuatro partidos -en los que solo hemos marcado tres goles- ya que el otro lo marcó en propia puerta el jugador navarro Unai García.

En una apuesta muy habitual de los dos equipos por el juego combinativo se vio un encuentro muy vistoso y bonito para los espectadores que acudieron al Madrigal. Ambos conjuntos saben qué hacer con el balón, pero en este caso unos tuvieron la efectividad de Nicola Sansone y los otros muy espesos y negados de cara a la portería defendida por Asenjo que abortó con mucha valentía un mano a mano de un inoperante Juanmi que pudo llevar las tablas al marcador. El resultado que hubiera sido mas justo tras lo visto en los 93 minutos que duró el encuentro.

La Real dominó el encuentro en muchos momentos, pero nunca dio la sensación de llegar con excesivo peligro en los últimos 20 metros. Además, como en tantas otras ocasiones, los cambios en vez de sumar restaron en lo deportivo y en lo emocional. Primero, en lo deportivo, por el batiburrillo Concha lateral, Markel medio organizador, Oyarzabal fuera de sitio, Zaldua expulsado…, y en lo emocional, por el rifi rafe con el cambio de Yuri por Markel a falta de cuatro minutos más el tiempo añadido que no sentó nada bien al bravo lateral . Siempre muy temperamental, Yuri fue uno de los mejores jugadores del equipo realista. Su calentura no fue nada correcta y es una falta de respeto al compañero que salió por él y a su entrenador, al cual le debe de pedir las disculpas correspondientes. Y pelitos a la mar, y sin tiempo, próximo miércoles los sorprendentes terceros clasificados: Las Palmas. El conjunto ‘pío pío’, el equipo revelación de la Liga y que juega a fútbol como los ángeles, se presenta en Anoeta como una nueva oportunidad de lavar la imagen de los de Eusebio. Hay que mirar hacia arriba. No podemos fallar ante nuestra afición el miércoles en Anoeta, avisados estamos futbolistas.