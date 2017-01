Sampaoli y Lillo ganaron la batalla táctica

La Real Sociedad arrancaba el 2017 liguero con la intención de mantener su fuerza y su juego en campeonato nacional. Este fin de semana tenía enfrente a un equipo de ‘su liga’ : de los 57 partidos ligueros que el Sevilla ha disputado en Donosti, la Real ha ganado en 34 ocasiones, ha empatado en 17 y sólo ha perdido en 6.

La cita contaba con todos los ingredientes para tratarse de un encuentro de fútbol de máximo nivel. El banquillo visitante iba a guarecer a dos entrenadores como Sampaoli y Juanma Lillo que estudian a sus rivales con una visión milimetrica. Dos locos de la táctica que son capaces de pasar horas delante de un plasma para ver los últimos nueve partidos del rival y preparar, así, el choque durante los días previos. Todo ello con un rigor extraordinario, al que hay que sumar la ayuda de Juanma Lillo: un hombre que conoce tanto a los jugadores txuri-urdines como los puntos fuertes y débiles del conjunto de Eusebio. Sampaoli y Lillo prepararon el partido perfecto. Lo demás lo pusiseron sus jugadores.

Era tan fundamental el partido de Anoeta para los de Nervion que Sampaoli comentó en la rueda de prensa previas: «Nosotros reservamos jugadores para el partido de Anoeta y allí jugaremos con los mejores que tengamos».

Tras el varapalo en Copa, el equipo hispalense recuperó su mejor versión con un sistema de juego 1-3-3-3-1. En portería se colocó Rico. La primera línea de tres fue para Mercado, Pareja, Rami. Ya en el medio, N’ZOnzi flanqueado a los costados por Mariano y Escudero. Por delante de estos, Nasri, ‘Mudo’ Vazquez, Vitolo. Y arriba del todo, Ben Yedder, que fue la pulga que picó tres veces.

Comenzó muy fuerte y muy metido en el partido el Sevilla. En el minuto siete Willian José tuvo en sus botas la primera ocasión, una oportunidad que se cantó como gol en los graderíos. Sin embargo, el equipo andaluz se fue colocando poco a poco y, con una presión asfixiante arriba, logró maniatar y neutralizar una Real Sociedad que se muestra vulnerable e ineficaz si le quitas el balón. Con Xabi Prieto neutralizado, Vela vigilado, Yuri tapado tapado e Illarra con dos inquietos a sus costados, la Real no sabía a qué jugar. Sin balón no sabíamos por dónde nos daba el aire. Esta Real no tiene plan B ni entrenado ni estudiado para afrontar estas situaciones. Para más inri, ya para el minuto 29 perdíamos por dos goles a cero tras en dos fallos garrafales en defensa. Fueron esos minutos tontos en los que, si no es por el acierto de Rulli en un mano a mano con Nasri al filo del descanso, nos vamos al descanso con tres en el saco y con un Sevilla mejor organizado y muy superior.

En el segundo acto, Mikel Gonzalez se quedó en el vestuario y salió Aritz Elustondo. No obstante, el equipo de Sampaoli no venia de farol y exhibió un fútbol de alta escuela y muchos quilates. En este tiempo, sometió por completo a la Real Sociedad. El portero sevillista fue un mero espectador, porque la Real ni estaba ni se le esperaba en el día de hoy. Ante lo que estaba sucediendo, Eusebio decidió mover ficha y cambió a Granero y a Vela por Canales y Juanmi en el minuto 56 . Aquí me quede mosqueado, helado. No entendí el cambio de Vela si no es por lesión. Con las dos sustituciones el equipo no mejoró nada. Al revés: se volvió a descoser y fue aún más blando en el aspecto defensivo. Así, en otro error individual (un mal despeje de Aritz) el recién salido Sarabia puso el tercer gol en el electrónico y el partido finiquitado. El cuarto llegó en una cadena de errores y con el equipo roto en todas sus líneas. Si no es por los tres paradones de Rulli salimos con un resultado insultante en la mochila. Un partido para aprender de los errores cometidos, para entrenar esos erroees y para corregirlos. Tampoco estaría mal un plan B para cuando vuelva a suceder lo que ocurrió ayer.

El Sevilla arrolló y fue muy superior a una Real Sociedad desconocida y a la que no le salió nada de lo preparado. El equipo donostiarra pecó de fallos defensivos garrafales, pero también el fantástico planteamiento táctico de Sampaoli y Lillo surtió efecto para anular al equipo de Eusebio en su mejor partido de la temporada fuera del Pizjuán. No me gustó el último cambio del Sevilla. En el tiempo añadido y con el 0-4 en el marcador, míster, no le hagas a nadie lo que no te gusta que te hagan a ti.

Ahora solo queda corregir y entrenar los errores para que no los volvamos a cometer. Y ya conocen cómo jugamos y nos vuelve a pasar, que tengamos entrenado y activo el plan B.