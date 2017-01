El Barcelona tiene a Messi pero…

El equipo de Eusebio Sacristán se convierte en el nuevo rival del Barcelona de Luis Enrique en su camino por revalidar el título de Copa. El torneo del KO es uno de esos títulos a los que más importancia le da el entrenador culé, ya que lo ha ganado los dos últimos años. En la presente edición ya ha superado a Hércules y al Athletic de Valverde y ahora le toca un hueso muy duro de roer: la Real Sociedad. El conjunto txuri-urdin se encuentra en estos momentos en un estado de forma brutal y desarrollando un fútbol que enamora cada día más a sus fieles seguidores. Con un añadido: la Real que pierde se rebela y vuelve a ganar el siguiente partido.

La Real Sociedad y el Barcelona se enfrentaron en la final allá por la temporada 87/88. La ganaron los culés (1-0) gracias al gol marcado por Alexanco en un rechace. Anteriormente, también se vieron las caras en la temporada 50/51 (los azulgranas se llevaron la victoria por 3-0), en la la 27/28 (3-1). Recientemente, Real Sociedad y Barcelona se vieron las caras en la campaña 13/14. Entonces, en el partido de ida disputado en Anoeta la Real logró un empate (1-1), mientras que en el Camp Nou perdió 2-0 con un penalti muy claro de Mascherano a Carlos Vela que el colegiado no señaló.

Este Barça tiene en sus filas a Messi, un futbolista que proyecta una amenaza constante sobre el terreno de juego. Faltas, regates, cambios de ritmo, pases milimétricos, paredes, penaltis… el argentino es un especialista consumado en todas las facetas del juego ofensivo (junto a Andrés Iniesta) y lleva una década siendo el terror de las defensas rivales. Sin ningún género de dudas, Messi es el mejor futbolista del momento.

Sin embargo, el equipo azulgrana no anda bien en estos momentos. O mejor dicho, ha bajado el nivel que ofreció con Guardiola. Y es que con Pep eran una apisonadora en potencia, con una perfección extraordinaria en el juego combinativo y presión sobre las defensas rivales. Aún así, y a pesar de todo, el conjunto culé tiene un plantel de gran nivel. En zona de organización tiene a Iniesta, un jugador superlativo que junto a Busquets y Rakitic, es el encargado de filtrar balones con gran maestría a Neymar, Luis Suárez y Messi, tridente con un potencial ofensivo fantástico.

La Pulga es realmente eficaz de cara a puerta, como bien muestran los números. Ha marcado 27 goles al Sevilla, 25 al Atlético de Madrid, 21 al Real Madrid, 20 al Athletic, 11 a la Real, 10 al Villarreal y sólo Leganés y Alavés (con 2 y 1 goles) se salvan de la quema, especialmente por las escasas ocasiones en las que se han enfrentado. Pocos rivales se le resisten al considerado por muchos como el mejor futbolista de la historia.

Las televisiones mandan y no se trata por igual al Barcelona o al Madrid que a los demás. Y esto está claro y lo sabemos todos. El horario del partido, víspera de la fiesta más grande de un donostierra, ha puesto en pie de guerra a la Real en contra de los estamentos responsables, pero al ser el partido elegido por Gol no hay nada que hacer. Así que los que puedan no deben fallar a un Anoeta que estará abarrotado con el gran despliegue de eventos organizados en los aledaños del campo.

Duelo de titanes en Anoeta, donde veremos qué equipo saca el de la Seca por las bajas de los laterales Carlos Martínez y Zaldua. Habrá que ver también si Carlos Vela llega para ayudarnos en un encuentro en el que que no hay un favorito claro visto el gran momento de juego que atraviesa la Real. Ya queda menos. Por favor, todos los que puedan no deben fallar a un equipo que se merece un apoyo incondicional. Gora Erreala!