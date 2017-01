Primera vuelta fantástica

Analicemos los datos de la monumental primera vuelta de Liga del equipo de Eusebio Sacristán, y recordemos los números del conjunto en el ecuador de la Liga Santander.

El camino nunca fue fácil, y así lo demuestra el inicio del campeonato. En los primeros cuatro partidos se perdieron dos, se empató uno en casa y se ganó uno fuera, en el Sadar ante Osasuna. De 12 puntos posibles, solo se sumaron cuatro. Este equipo comenzó su andadura con la siguiente alineación: Rulli, Zaldua, Mikel, Iñigo, Yuri, Markel, Illarra, Zuru, Oyarzabal, Juanmi, David Concha. Pero el míster, en busca de su once ideal, probó, cambió, entrenó, preparó e informó a los jugadores. En portería siempre contó con un Rulli muy titular, aunque a veces se mostró dubitativo. Pero, en estos momentos, es el mejor. Toño y Bardaji asumen su rol con mucha paciencia y poca competición. La línea de cuatro atrás la formaban Zaldua, Mikel, Iñigo y Yuri. Más adelante, en zona de organización y canalización, se apostó por Markel en un partido y por Illarramendi en los tres siguientes. Más adelante, Eusebio probó con dos médios puntas colocados en pasillos interiores. El de La Seca dio con un sistema de juego de posesión y continuidad cuando la tenemos, y de presión y robo cuando la tiene el adversario.

Por delante de la línea de creación comenzaron jugando estos tres mosqueteros: Oyarzabal, Juanmi y David Concha. Concha fue la sorpresa en el once titular que se enfrentó al Real Madrid. Esta línea de finalización y eficacia se fue puliendo. Ante la U.D. Las Palmas llegó el punto de inflexión y de acierto total. Los canarios venían en plan gallito y con un inicio de liga brutal en resultados y en juego. Eusebio apostó por un once que llevaba mucho tiempo en su cabeza: Rulli, Carlos, Navas, Iñigo, Yuri, Illarra, Prieto, Zuru, Vela, Willian José, Oyarzabal. Se ganó 4-1 y se vapuleó a un conjunto que venía haciendo un buen fútbol. En Ipurua volvieron los fantasmas. Se perdió, no salió bien, no acertó el míster y los futbolistas no estuvieron a la altura. Pero se siguió apostando por eseequipo ante el Betis y se ganó. Más tarde, se jugó el derbi y se perdio. Y, aunque dolió se apostó por la misma idea, y fue un acierto pleno. Se ganaron cuatro partidos seguidos y el equipo subió como la espuma en la clasificación, colocándose en el quinto lugar, puesto que aún mantenemos y que trae consigo un gran premio: Europa.

En este andar por esta frenética primera vuelta y después de cuatro victorias seguidas, se empata ante el Barsa en Anoeta y nos metieron una manita en Riazor. Pero el equipo se cae y se levanta más competitivo y con más orgullo y amor propio que nunca. Y se vuelve a ganar al Valencia y al Granada. Después, varapalo ante el Sevilla de Sampaoli y Lillo, que fueron muy superiores, sí. Pero no pasa nada, ya que se ganaron dos encuentros posteriores de vital importancia: Málaga y Celta de Vigo. Los gallegos llegaron a Anoeta pensando más en el Real Madrid de Copa que en la Liga Santander, y ahora se quedan rezagados a ocho puntos de nosotros.

La Real de Eusebio ha completado una fantástica primera vuelta de liga en juego y resultados. Solo está por encima la Real de Raynald Denoueix, que en la temporada 02-03 era líder con 43 puntos en la jornada 19. También hay que señalar la impresionante primera vuelta del equipo de Jagoba Arrasate en la temporada 13-14, que estaba en el puesto 6 con 32 puntos.

Ahora solo nos queda seguir trabajando duro y corrigiendo los errores que se puedan cometer en diferentes facetas del juego. Con humildad y con empeño ya que nos quedan otros 19 encuentros que competir, sin dejar de seguir mostrando un fútbol vistoso y de alta escuela. Compitiendo al máximo nivel para conseguir una plaza que nos dé el premio de Europa. Que así sea, mutilak.