Si ante el Madrid no compites con la máxima convicción…

No sé cómo explicar la alegría que sienten los aficionados realistas tras ver competir a su equipo en Copa ante un Barcelona que tuvo que alinear a su mejor equipo posible. Los culés eliminaron al conjunto revelación de la temporada -el txuri-urdin- aunque, eso sí, con muchas acciones polémicas. Cabe recordar que esta primera vuelta de la Real Sociedad sólo la ha superado Denoueix en la temporada 2002/03, cuando a estas alturas de campeonato los realistas encabezaban la tabla clasificatoria con 43 puntos.

Tras el exigente encuentro en Barcelona, donde todos los futbolistas realizaron un esfuerzo sobrehumano, la Real Sociedad acudió al Bernabéu con mucha carga en las piernas. De inicio, la intención de Eusebio era refrescar el costado derecho, con Canales, el boquerón Juanmi y Zaldua apareciendo desde atrás por sorpresa. En estos primeros minutos, se vio a un Real Madrid que intentaba sin éxito presionar la salida de pelota txuri-urdin. Muy desorganizados, los futbolistas merengues hacían la guerra por su cuenta, algo que aprovechó la Real, mejor colocada, para adueñarse del balón y el control del juego.

El primer aviso lo dio Willian José con un tiro en una falta frontal que desvió Keylor Navas a córner. Poco después, el brasileño remataba nuevamente a puerta pero esta vez sin puntería. Seguidamente, el conjunto txuri-urdin protagonizaba un nuevo acercamiento tras una jugada muy bien elaborada: taconazo de Canales y Juanmi, solo, dispara fuera por poco. La Real tenía la posesión del balón y el control del partido, pero fue poco vertical a la hora de encarar la portería rival. Y cuando esto ocurre uno está expuesto a que cualquier desajuste defensivo o perdida de balón, el equipo rival te mate a la contra. Y así fue. Porque tras una jugada de errores encadenados el Real Madrid entó por el pasillo central y Kovacic hizo el primer gol de la noche. El choque se ponía donde querían los jugadores merengues, porque la Real Sociedad tenía el balón pero con escasa presencia en los 15 metros finales.

El Real Madrid se había mostrado muy desordenado en la primera mitad. Además, la música de viento en los graderíos había hecho acto de presencia: el aficionado estaba muy cabreado con el juego y el pobre rendimiento de Benzema, Danilo, Cristiano y Krooss. Por ello, Zidane optó por el cambio de planteamiento en el segundo acto. El técnico

francés decidió replegar al equipo y atrincherarse en su propio campo, a la espera de una pérdida de balón o un robo que permitieran montar el contraataque. Y le salió bien. La Real cayó en la trampa y los merengues, en dos contras, marcaron sendos goles, uno cogiéndole la espalda a un descolocado Illarra y otro en una contra de libro que inició

el propio Keylor Navas y que aprovechó Morata tras un centro de Lucas Vázquez.

En la Real un cabreado Iñigo Martínez se autoexpulsó, los cambios de Prieto, Vela y Granero no surtieron efecto y los aficionados se quedaron con la sensación de que se había desaprovechado una gran oportunidad para meterle mano al conjunto blanco. Y es que si no rascamos en el Bernabéu a un Madrid sin Pepe, Carvajal, Marcelo, Modric y Bale, no lo conseguiremos nunca, ya que esta oportunidades se dan pocas veces… Me dio la sensación de que el equipo de Eusebio no compitió con la misma convicción y deseo que en Barcelona. Y cuando esto ocurre ante un grande, éste te golea sin mucho esfuerzo. Y así sucedió. Próxima cita Osasuna. Kontuz.