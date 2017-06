Bitcoin, ¿el dinero de los “criminales”?

@InakiErauskin

Recientemente se ha hablado más de lo habitual de los Bitcoin, la moneda electrónica más conocida del mundo. Los pagos de los rescates del virus WannaCry (que tuvieron lugar el 12 de mayo pasado) debían realizarse en Bitcoin, aparentemente para mantener el anonimato de la transacción ilegal, de modo que la aparente relación entre bitcoin y crimen ha ido ganando peso para el público en general (pincha aquí). A los pocos días (24 de mayo), el bitcoin llegó a valer el doble de una onza de oro (cuyo precio se sitúa ligeramente por encima de 1.260$), tal como lo han recogido los titulares de los medios hace escasos días. El Gráfico 1 muestra la evolución del precio del bitcoin desde 2010 hasta la fecha.

Gráfico 1: Precio del bitcoin en dólares

Fuente: http://www.coindesk.com/price/

Según su propia página web, “Bitcoin usa tecnología peer-to-peer o entre pares para operar sin una autoridad central o bancos; la gestión de las transacciones y la emisión de bitcoins es llevada a cabo de forma colectiva por la red. Bitcoin es de código abierto; su diseño es público, nadie es dueño o controla Bitcoin y todo el mundo puede participar. Por medio de sus muchas propiedades únicas, Bitcoin permite usos interesantes no contemplados por ningún sistema de pagos anterior.”

El objetivo último de Bitcoin, según sus partidarios, es que sirva como alternativa a los sistemas de pago existentes y proporcionar la posibilidad de realizar transacciones a lo largo y ancho de los distintos países y monedas sin la interferencia de países o bancos centrales, y sin la participación de las entidades financieras tradicionales. Además, según esos mismos partidarios, los gobiernos establecen demasiados controles y los bancos centrales pueden emitir demasiado dinero (lo que podría crear hiperinflación). Además, los bancos cobran demasiadas comisiones. Las principales ventajas de una moneda virtual serían tres: sistema descentralizado sin interferencias de nadie, cuentas pseudoanónimas (nadie puede saber la identidad de una cuenta hasta que ésta es revelada) y la no existencia de costes directos asociados a las transacción (menos comisiones, por tanto).

La unidad de cuenta de Bitcoin se denomina bitcoin (se suele llamar Bitcoin, con mayúscula, al sistema de pago y bitcoin, con minúscula, a la unidad de cuenta, para evitar confusión), que es la criptomoneda o moneda virtual o electrónica o digital más conocida del mundo, pero no la única. De hecho, ha ido perdiendo peso con el paso del tiempo. A día de hoy su peso relativo se halla en torno al 45% del volumen total del valor de las monedas virtuales, que es de unos 86 mil millones de dólares. Hasta hace pocos meses el bitcoin llegaba hasta un 85%. Ahora le siguen Ethereum (25% del valor total), Ripple (12,5%), NEM (2,6%), Ethereum Classic (1,9%), Litecoin, Dash, Monero, … y la lista tiene hasta 100 monedas virtuales (pincha aquí), pero hay más. Lo que ha atraído el interés del público es que el precio de bitcoin ha aumentado enormemente desde sus comienzos con un valor de 0$ (allá por 2009) hasta situarse ahora en torno a los 2.300$ (pincha aquí), si bien ha llegado a valer más. Parece que Ethereum le pisa los talones muy de cerca (pincha aquí).

El bitcoin cumple las tres funciones clásicas del dinero, servir como medio de pago, unidad de cuenta y depósito de valor, en distintos grados. La primera función de servir como medio de pago universalmente aceptado no está totalmente lograda, a pesar de poder pagar con bitcoin en algunos lugares, que ganan por los menores costes asociados a esta moneda virtual aunque pueden verse perjudicados respecto a otros sistemas por la excesiva volatilidad del bitcoin. Las transacciones en bitcoin no se pueden cancelar, lo que puede ocasionar problemas con las devoluciones de productos, dada la volatilidad del bitcoin. La segunda función de servir de unidad de cuenta también se observa para el bitcoin, pero normalmente el precio también aparece expresado en las monedas habituales, por la volatilidad (incluso la diaria es enorme), lo que reduce la utilidad del bitcoin para este fin. La tercera y última función del dinero de servir como depósito de valor depende de que otros estén dispuestos a aceptar el bitcoin en el futuro con valor mayor. Ello implica que el bitcoin está más cerca de sufrir especulación y, por tanto, de sufrir burbujas (esto es, precios distintos de los fundamentos). El alza del bitcoin ha alimentado esta función.

Los detalles de cómo funciona el Bitcoin tienen cierta dificultad (pincha aquí para más detalles). Bitcoin tiene 4 elementos: una red descentralizada de nodos (con un protocolo de comunicación), un libro mayor de transacciones público (con estructura de cadena de bloques; se conoce como public ledger), emisión de moneda prefijada (según un algoritmo y a través de la “minería”, como detallamos más abajo) y un sistema de verificación de transacciones descentralizado. Primero, la red descentralizada está compuesta por aquellos que se han instalado el protocolo de comunicación, donde hay distintos grados de sofisticación, dependiendo de lo experto que sea cada uno. Para conseguir bitcoin a partir de un saldo inicial de cero en el monedero, debes recibir pagos en bitcoin, “minar” bitcoin o comprarlos en el mercado. Cada monedero crea y guarda claves públicas y privadas. La clave pública es una dirección de Bitcoin que sirve para recibir o realizar pagos. La clave privada sirve para la firma electrónica de la transacción y el miembro de la red la debe mantener en secreto. Cada dirección de Bitcoin tiene un balance en bitcoin, que es la unidad de cuenta del sistema. Lo único que se graba en el sistema es la dirección de Bitcoin, que no requiere documentación. Por ello la anonimidad es casi total, tanto para cuando alguien roba la clave privada de otro, como para cualquier otra actividad criminal, etc. Segundo, es una cadena de bloques (blockchain) la que recoge todas las transacciones de la red Bitcoin, evitando así duplicidades, etc. Tercero, existe un algoritmo que fija la oferta de bitcoins, que será de 21 millones de unidades (para el año 2140, por las limitaciones técnicas asociadas al blockchain, según parece) y actualmente existen más de 16 millones de bitcoin en circulación. El ritmo de crecimiento irá decreciendo con el tiempo (para asemejarse al ritmo al que los bienes como el oro se extraen de las minas, según parece). Ello implica, por un lado, que no habrá inflación, pero, por otro lado, una mayor actividad y un límite en la cantidad de dinero emitida puede conllevar deflación. Cuarto, cada transacción, que es pública, tiene que ser verificada por el sistema y una vez realizada se añade a la cadena de bloques. Para ello los detalles de cada transacción se comunican a la red. Los que quieran verificarla deben realizar una “prueba de trabajo” (“proof of work”), que es una operación compleja, pero fácil de comprobar (debe suponer unos 10 minutos). Como los ordenadores son cada vez mejores, para mantener la prueba en unos 10 minutos, la complejidad ha ido aumentando. Cuando se finaliza la prueba de trabajo se envía al resto de los nodos, que comprueban que las operaciones son correctas. El primer nodo que ha acabado la prueba de trabajo y ha sido aceptado por el resto, añade un nuevo bloque de transacción generado con la prueba, que se añade a la cadena de bloques. Éste recibe un pago en bitcoin por ello, que es el incentivo para que los miembros verifiquen las transacciones. A esta actividad se le conoce como “minado” (“mining”). Si bien al principio se pensó que todos serían “mineros”, en la práctica hay “mineros” profesionales con redes de ordenadores muy potentes y enorme gasto eléctrico cuya actividad se dedica a ser los primeros en realizar la prueba de trabajo y conseguir el pago. Más de la mitad de los centros “mineros” se hallan en China hoy día, seguido de los Estados Unidos (26%) (pincha aquí).

Algunos ven el bitcoin como sustituto de nuestro efectivo. El efectivo puede tener, a su vez, los días contados (pincha aquí). No parece que el bitcoin vaya a sustituir el efectivo, según Kenneth Rogoff (pincha aquí). Por un lado, no es fácil estar siempre por delante del gobierno en este mundo de innovaciones monetarias, teniendo en cuenta que el gobierno puede adaptar y alterar las leyes hasta acabar “ganando”. Por otro lado, se halla un tema esencial, como es la capacidad de la política monetaria para, principalmente, estabilizar la actividad económica, actuar como prestamista de última instancia cuando el país está sumido o a punto de sumirse en una crisis financiera, o crear inflación para cuando un país no pueda pagar su deuda pública. Es fundamental que estos instrumentos se encuentren en manos de las autoridades públicas para cuando les resulte necesario utilizarlo. Existe, también, un tema importante relacionado que tiene que ver con las limitaciones que supone no poder fijar un tipo de interés nominal inferior a 0 cuando un país se halla en recesión, que el bitcoin podría empeorarlo (pincha aquí).

Un último tema de este post concierne a la privacidad y anonimato de las criptomonedas y su relación con las actividades delictivas. Como hemos dicho arriba, las criptomonedas son pseudoanónimas. La cadena de bloques es pública y aunque en las transacciones no figuran nombres, etc., existe la posibilidad de que, si el gobierno se lo propusiera y si se contara con información adicional a través de investigaciones, etc., reconstruir con información adicional las verdaderas identidades y perseguir las actividades delictivas. Los mercados anónimos Silk Road 1.0 y Silk Road 2.0 son buenos ejemplos de ello, pero no los únicos. No parece, por tanto, que el bitcoin sea el paraíso de los criminales (pincha aquí).

En suma, se avecinan cambios, pero no parece que el sistema monetario vaya a sufrir un cambio fundamental por el momento. El tiempo, como tantas otras veces, lo dirá …

