La Copa. La Copa de la ACB. El torneo más espectacular del baloncesto FIBA ya está llamando a la puerta. Aquí mismo. En Vitoria. Y las particulares circunstancias de esta temporada pueden convertir esta competición centelleante en una colección de fuegos artificiales. Porque se presenta mejor, todavía mejor, cada año mejor. Han llegado ocho equipos que están jugando de locura y la clasificación no suele estar tan cerrada como está. Tres derrotas lleva el líder Real Madrid, que se ha salvado de milagro en las dos últimas jornadas. Una más, cuatro, Valencia, Tenerife y Barcelona frente a las cinco de Baskonia y sólo seis de Unicaja y Gran Canaria. Andorra alcanza por primera vez la gran cita de nuestro basket con nueve ganados por siete perdidos. El resto ha quedado lejos. Han llegado los mejores sin ninguna discusión.

Baskonia juega en Vitoria en una temporada en la que se está mostrando brillante, rápido, agresivo. Sobrelleva Liga y Euroliga con resultados importantes sólo unos meses después de haber tenido que reconstruir un equipo ganador de arriba a abajo. Además está haciéndoselo pasar bien a su gente. No suelen ganar este torneo los equipos locales, pero los alaveses ya lo lograron en su día y tienen esta cita marcada en rojo. La mayoría de su afición será abrumadora porque llegan a la Copa los dos equipos canarios y ni ellos ni Andorra desplazarán multitudes. Vamos, que cuando decimos que van a jugar en casa, es que van a jugar en casa.

Las mejores plantillas están soportando el peso de abordar cada semana un encuentro de Euroliga. Ese sobreesfuerzo ha convertido a la Liga ACB en una batalla encarnizada cada semana en la que cualquiera puede ganar a cualquiera. El sorteo de esta mañana ha terminado de endulzar la mezcla. El más atractivo de los choques de cuartos enfrenta a Barcelona y Unicaja, que por si le faltaran argumentos acaba de incorporar a Alen Omic al que le fue mucho mejor la temporada pasada en Las Palmas que estos últimos meses en Estambul.

Es el más atractivo porque se anuncia igualado. De hecho su enfrentamiento liguero se zanjó con triunfo malagueño después de una prórroga. Porque si hablamos de espectáculo resulta más difícil elegir. Baskonia no era cabeza de serie por haber perdido en casa precisamente ante su primer adversario copero, Iberostar Tenerife. Para los que no suelen ver partidos puede parecer un chollo ­–las alternativas eran Madrid, Barcelona y Valencia- pero en Vitoria están avisados. Y en Barcelona supongo que también después del baño que se llevaron en La Laguna ayer mismo. Son dos equipos a los que da gusto ver jugar y los canarios se han convertido en la gran atracción de la primera vuelta en la que no sólo han ganado doce partidos sino que además su diferencia de tantos a favor es más alta que la del cinco culé. La única sorpresa sería que este encuentro no resultara delicioso.

Morbo de verdad tendrá el Valencia-Gran Canaria. En el Buesa Arena conquistó el Granca su único título, la Supercopa, hace cuatro meses. El año pasado en A Coruña le discutió el título al Real Madrid en una final trepidante. Antes había sorprendido al Valencia que se postulaba como candidato al título. Ahora se volverán a encontrar con el pronóstico dividido. Los dos están jugando a ráfagas. Cualquiera de ellos puede avanzar hasta una semifinal en la que les esperaría Barcelona o Unicaja.

La otra semi podría enfrentar a Real Madrid y Baskonia como ya sucedió en la edición de 2016. Podría ser porque tienen más tablas y plantillas más largas pero para eso los blancos tendrán que mejorar ante Andorra su prestación de hace ocho días y los alaveses jugar bastante mejor que la última vez que se encontraron con los chicharreros. Es la Copa. No suele haber regalos. Y este año seguramente menos. Las fechas son del 16 al 19 de febrero. Vitoria podrá volver a vivir una fiesta única, la de ocho aficiones disfrutando juntas de su deporte favorito y de la ciudad que les acoge. Qué ganas.