Los bombardeos navales de agosto (1936)

En la Casa de Maternidad fueron asistidas otras tres personas que sufrían contusiones por heridas causadas por cristales rotos. Pese a que el diario da la cifra de 38 heridos, y la redondea a 40 en el titular, según la lista aportada, los heridos ascenderían a 41.

A posteriori, se dará noticia de la sensible mejora de los heridos Aurelio Mesa y Manuel Güembe Miraso.

Esquela publicada en el diario Frente Popular. Foto Frente Popular. Esquela publicada en el diario Frente Popular. Foto Frente Popular.

LOS FALLECIDOS:Como hemos visto, en principio, y según el diario, eran 4 los fallecidos: dos jóvenes (Lucila y Petra) y una mujer embarazada. Pero la cifra tal vez sea mayor. Veamos qué es lo que pasa.

El periodista G. L. Steer, corrobora las cifras del diario —4 muertos y 38 heridos—; pero hay una variación en quiénes son los fallecidos y un probable error de contabilidad. Según él fueron: dos muchachas jóvenes de 21 y 22 años —Lucila y Petra, claramente—, una mujer de 50 y un hombre de 60. La mujer de 50 años tal vez se trate de la embarazada anónima del diario. Entonces, al estar embarazada, harían 5. El hombre de 60 quizás sea Quirino Martín, que fallecería un día más tarde.

El día 20 se dará noticia de la muerte de Quirino Martín González —miembro del Sindicato de Acomodadores y Similares de la UGT— a consecuencia del bombardeo. Apenas se había recuperado de una enfermedad cuando cayó una bomba en su domicilio.

Como ya se ha dicho, la cifra de fallecidos podría no ser correcta. Incluso, podrían ser más, ya que el propio diario avisa de la “inminente muerte” de un niño anónimo, de tres años y recogido en Aldaconea. Lo que haría ascender la lista de muertos a 5 o 6 —la última cifra es confirmada el diario La Vanguardia, junto con los 40 heridos—. Y aún así, también faltaría saber si los heridos más graves y los dos supuestos desaparecidos de Eguia sobrevivieron.

Sobre los funerales sólo conocemos el de las dos jóvenes. A las 16:00 del día 19, se trasladaron a Polloe los cadáveres de Lucila y Petra, ambas vecinas de Eguía, 7. La comitiva fue numerosa y salió del Pº Duque de Mandas, letra N, lugar donde vivía la madre política de una de ellas. Al día siguiente, en la prensa aparecerá una nota de agradecimiento de los dos maridos —Daniel Diez Aparicio y Ángel Rodríguez— por las condolencias recibidas y por la imposibilidad de hacerlas personalmente.

Imágen de la Cárcel de Ondarreta, hacia 1947. Revista San Sebastián (1948).

MADRUGADA DEL 19 DE AGOSTO: LA REPRESALIA

Como ya hemos visto, tanto por radio como por la prensa, se dió aviso de las consecuencias que tendría un bombardeo sobre la ciudad: represalia contra los presos. Tras el bombardeo, en la madrugada del día 19, el Consejo de Guerra dictó sentencia en Ondarreta contra 8 sublevados acusados de rebelión:

Enrique Herce Huarte, comandante de Carabineros, 43 años. Fusilamiento.

Eugenio Calvo Granada, capitán de Carabineros, 45 años. Fusilamiento.

Juan Recacho Eguía, teniente de Carabineros. Fusilamiento.

Félix Sáiz Baile, alférez de Carabineros, de 58 años. Absuelto.

Ángel Fuentes García, alférez de Carabineros, de 53 años. Absuelto.

Vicente Domínguez Hera, teniente de Carabineros, de 33 años. Fusilamiento.

Félix Fernández Prieto, capitán de Infantería de la Escuela Superior de Guerra. Fusilamiento.

Alfonso Vignau, procurador de los Tribunales. Pena de reclusión perpetua.

Tras ser dictada la sentencia, se dió a conocer a Madrid por vía telegráfica y, tras ser aprobada, fue leída a los procesados y ejecutada a última hora de la tarde. 5 hombres serían fusilados. Cuando los sublevados tomen el control de San Sebastián, serán convertidos en “mártires” y usados como parte de la propaganda.

BOMBARDEO DEL 19 DE AGOSTO

A las 9:30 volvió a aparecer el acorazado España frente a la costa y, pocos minutos más allá de las 10:00, comenzaron los cañonazos. Y vuelta a la rutina de costumbre: alarma en el vecindario, las baterías donostiarras responden contra el acorazado. Entonces, el España cambió de plan: apuntó en dirección a Pasajes y abrió fuego. No queda clara la razón de tal actitud. Según el diario Frente Popular, pudiese tratarse de un intento de destruir los depósitos de la CAMPSA y volar un supuesto polvorín que se hallaba en las inmediaciones. En cambio, Pardo San Gil dice que bombardeó San Marcos.

El fuerte de Guadalupe comenzó a responder al fuego enemigo. Hacia la primera hora de la tarde, tras disparar el acorazado poco más de una docena de obuses, éste tornó su proa al horizonte y marchó con dirección a El Ferrol a carbonear y municionar. Y poco más tarde, a eso de las 14:55, sonó la sirena de El Pueblo Vasco dando los tres toques que avisaban de la desaparición del peligro. El diario Frente Popularinsinuará que la rápida retirada del España respondía a un impacto recibido.

A la tarde se volvieron a escuchar explosiones. Aquello no fueron más que las detonaciones de las bombas sin estallar que el Almirante Cervera había disparado el día anterior. También toda la metralla y obuses que se fueron encontrando en los alrededores, fueron llevados a la Diputación.

Durante el día, el embajador de Francia se personó ante el Gobernador civil para darle noticia de la condenación del ataque del día 18. El embajador, acompañado de su señora y varios periodistas franceses e ingleses, recorrió la ciudad visitando los lugares afectados por el bombardeo. El embajador hizo una donación a favor de la “Suscripción Pro Damnificados” por valor de 500 pesetas.

Entre el 18 y el 19 ocurrió un hecho que podía haber cambiado el sino de la campaña. El submarino republicano C-6, proveniente de Cartagena, tuvo en su mira tanto al Almirante Cervera en Asturias como alEspaña en San Sebastián. No llegó a disparar. El comandante, Mariano Romero, hizo todo lo posible por evitar el torpedeamiento. Sus hombres lo acusarán de traidor y lo entregarán a las autoridades en Cartagena, donde será destituido del mando. Posteriormente se pasará al bando sublevado.

Dos instantáneas de obuses cayendo en la bahía de la Concha. Frente Popular.

BOMBARDEO DEL 22 DE AGOSTO

Vuelve a aparecer en el horizonte un barco. El diario Frente Popular, no dará nombre alguno y se limitará a darlo por “desconocido”. Según Pardo San Gil se trata del Almirante Cervera, que como se ha dicho, no debió resultar “herido” y siguió actuando en torno a la costa asturiana, para reaparecer en la costa guipuzcoana el día 22. Se explica el silencio del diario…

El barco hizo acto de presencia a eso de las 10:00 y disparó no más de cuatro cañonazos sobre San Sebastián. Solo se sabe el paradero de tres de los proyectiles: uno cayó en el jardín de la casa del vigía del castillo, otro en la dársena del muelle y un tercero hacia Monpás. Ninguno de los proyectiles causó daño, salvo algunos desperfectos producto de la metralla. El fuego fue contestado por las baterías —al parecer, según la prensa, desde Guadalupe se hicieron 35 disparos— y el buque se retiró.

A la tarde volvió a presentarse el mismo buque y disparó cerca de una veintena de proyectiles, al parecer sin un objetivo claro. Sobre el paradero de los obuses se sabe que dos o tres cayeron en la bahía de la Concha; uno en la plazoleta que hay frente a La Perla, quedando enterrado sin explotar; otros “bordearon” los fuertes próximos a San Sebastián, “incrustándose en la tierra”; otros pasaron sobre la ciudad “silbando” y cayendo en los campos de Loyola “o más lejanos aún”. También la metralla hizo de las suyas: uno de los trozos cayó en la calle Churruca, esquina con la Avenida Libertad frente al, entonces, Banco Central —hoy La Caixa—, alcanzando un carrito de los helados al que hizo un pequeño boquete en el techo, cayendo después al suelo, sin más daños. No hubo víctimas. El bombardeo fue nuevamente contestado por las baterías y, a última hora de la tarde, el buque se alejó mar adentro.

Si le damos algo de credibilidad a lo que dice el diario Frente Popular, los donostiarras ya estaban acostumbrándose a las “visitas” de los barcos de guerra: “… el vecindario, acostumbrado ya a estos bombardeos no interrumpe sus colas para el abastecimiento, o con un poco de audacia se estaciona en el Paseo Nuevo para presenciar el bombardeo…”.

Las diferentes fortificaciones mencionadas en el trabajo: 1) Fuerte de San Marcos, 2) Fuerte de Txoritokieta, 3) Fuerte de Guadalupe y 4) Batería de la Diputación. Fotos Internet. Las diferentes fortificaciones mencionadas en el trabajo: 1) Fuerte de San Marcos, 2) Fuerte de Txoritokieta, 3) Fuerte de Guadalupe y 4) Batería de la Diputación. Fotos Internet.

EL BOMBARDEO DEL 23 DE AGOSTO

Poco más allá de las 8:00 comenzó a sonar la sirena. La gente comenzó el trasiego hacia las bodegas, plantas bajas y sótanos. La calma llegó pronto y, pocos minutos más tarde, en San Sebastián se hacía vida normal.

Por la mañana, el Almirante Cervera —aunque Steer y otros medios, tanto la prensa sublevada como la republicana, dicen que era el Canarias, cosa que sería imposible, ya que dicho buque estaba todavía en preparativos—, disparó contra Guadalupe, cayendo los obuses a su alrededor. Al parecer el fuerte no respondió, ya que el barco no estaba a tiro y la niebla sobre el mar era muy densa.

Por la tarde, a las 16:30, comenzaron los barcos —el diario habla en plural, quizás se trate de un error y se trate solamente del Cervera— a bombardear San Sebastián. Varios proyectiles cayeron en la bahía de la Concha, sin causar daño. Pese a que por toda la ciudad se escucharon los silbidos de los obuses, no hay más noticias de impactos.

En el diario Frente Popular del día 24, se da noticia de un nuevo cambio en los toques de sirena. A partir del día 24 los barrios del Antiguo y de Loyola —no hay datos sobre la ubicación exacta de la segunda sirena— son advertidos de que los toques de prevención ante ataques aéreos o navales se hará de la siguiente forma:

Un toque de atención largo cuando se acerque un avión.

Dos toques de atención largos cuando el que se acerque sea un barco enemigo.

Tres toques cortos, tanto en uno como en otro caso, cuando se estime que ha desaparecido el peligro.

BOMBARDEO DEL 24 DE AGOSTO

Hacia las 6:00, la sirena de El Pueblo Vasco comenzó a aullar anunciando el peligro —tal vez por avistamiento de aviones, no queda claro—, pero, a causa de la hora, gran parte del vecindario dormía todavía. Solo unos pocos pudieron escucharla: gentes que hacían cola para el racionamiento de agua y leche. No hace falta decir que, tan pronto como la escucharon, corrieron a los refugios. Por suerte para todos, no pasó nada. Media hora más tarde, hacia las 6:30, comenzaron a escucharse en la lejanía los cañonazos de las baterías. Según Steer, a partir del día 20 los bombarderos sublevados comenzaron a hostigar Irún y San Sebastián. Chiapuso también comenta la presencia de aviones entre las fechas de los bombardeos navales.

Más tarde, hacia las 10:00, volvió a sonar la sirena. Los barcos sublevados —seguramente el Cervera y elEspaña— volvían a apuntar sobre San Sebastián. Una hora más tarde, la gente volvía a estar en la calle y, según el diario Frente Popular: “la población volvió a presentar su habitual fisonomía. las calles, concurridísimas: el mercado y los comercios, muy animados”. Los cañonazos se escuchaban en la lejanía, se estaba bombardeando Guadalupe.

A la tarde, a eso de las 15:30, volvió una vez más a sonar la sirena de la Avenida Libertad. Lanzó dos aullidos avisando de la presencia de barco enemigo. Minutos más tarde se escuchaban lejanos cañonazos. Otra vez las defensas estaban siendo atacadas. El público, con resignación, volvió a los refugios.

A las 19:00 sonó una vez más la sirena, avisando otra vez de la presencia enemiga. Esta vez el cañoneo no fue lejano, los proyectiles cayeron en la ciudad. Uno de ellos fue a parar en las proximidades de la iglesia de Santa María, penetrando en un patio que forman la calle del Puerto y la manzana final de la izquierda de la calle Mayor, lugar donde estaba el bar Alcalde —hoy Casa Alcalde—. El obús destrozó la cocina y la alcoba de uno de los pisos del patio. Por suerte, pese a que la explosión sorprendió a la clientela que allí estaba, no hubo heridos. Otro cayó en Mira-Concha, cerca del Convento del Sagrado Corazón y de una toma de agua habilitada para el racionamiento. Un tercer proyectil terminó en el jardín de Villa Amparo —número 16 de Mira-Concha—. Nadie sufrió daño alguno, solo hubo que lamentar desperfectos en el jardín y los cristales de la villa y otros inmuebles próximos.

A la noche, en torno a las 23:00, entre el Paseo de los Fueros y el barrio de Gros, sonó una explosión. Los sorprendidos ciudadanos pronto pensaron de que se trataban los barcos sublevados que, ésta vez, atacaban por la noche. Solo fue un susto, alguien había colocado un “petardo” en la terraza del café Kutz. Días antes había ocurrido algo similar en la terraza del café Madrid y días posteriores volverá a suceder. La constante de estallidos de “petardos” y los continuos avisos y medidas contra el alarmismo y el espionaje, hacen pensar que pudiese tratarse de algún tipo de acción clandestina. También se incluirán medidas como el toque de queda, la creación de una Guardia Cívica y la retirada de radios.

BOMBARDEO DEL 31 DE AGOSTO El acorazado España vuelve a hacer acto de presencia en la costa guipuzcoana. El día 31 merodeará en torno a Jaizkibel y volverá a intentar una vez más hacer blanco sobre el Fuerte de Guadalupe, de manera infructuosa. Según Pardo San Gil, la historia podría ser ligeramente diferente: el España comenzó a bombardear Guadalupe unos días antes, el día 27, pero como la niebla le impidió atacar, esperó hasta el día 30 para volver a bombardear y, luego, efectuó un último bombardeo el día 31. Sea como fuere, a partir del día 31 no hay más noticias sobre bombardeos navales en torno a San Sebastián y Jaizkibel. Aquí terminan los bombardeos navales de Agosto.

LA PRENSA Y LOS BOMBARDEOS

Como fuente principal para redactar el artículo se ha usado el diario donostiarra Frente Popular. Gracias a él se pueden saber detalles como los días de los bombardeos, las ubicaciones más o menos precisas de los daños y la lista de víctimas, además de otros hechos en torno a los bombardeos. A modo de contraste he consultado diarios, de ambos bandos, de la época; pero, por desgracia, solo he tenido acceso a un contado número de ejemplares.En general, los diarios dan breves reseñas de los sucesos y solo se muestran interesados en el constante cañoneo entre ambas partes, la cuantiosidad de proyectiles disparados y pocos detalles más. Las únicas diferencias encontradas son algunas rocambolescas versiones de los hechos. Veámoslo por partes.La prensa republicana calca la información publicada por el diario donostiarra —especialmente los diarios vizcaínos—. A ésta información se le sumarán pequeños breves de orígenes diversos y poco fiables. Quitando el hecho más grave —el bombardeo del 18 de agosto—, la noticia a la que se le da más importancia es la del supuesto hundimiento del Almirante Cervera, que correrá como la pólvora.En cambio, la prensa sublevada se limitará a reseñar muy brevemente los bombardeos. Solo hablará de la constancia de los bombardeos sobre San Sebastián y Guadalupe. Estas informaciones saldrán de medios tan diversos y poco fiables como los usados por sus oponentes —curiosamente, compartirán la información de alguno de estos medios—. A todo esto hay que sumar las noticias más o menos exageradas como: la “destrucción” del Fuerte de Guadalupe, la Plaza de Toros y hasta el Kursaal; e, incluso, la espontánea rendición de la ciudad —según Queipo de Llano—, o el fusilamiento de dirigentes nacionalistas como Telesforo Monzón… También se llegará a decir que en San Sebastián se ha declarado una epidemia de tifus —seguramente una exageración de la noticia publicada, y seguramente radiada, por el Frente Popular (día 20) sobre la salubridad de las aguas de la provincia: “totalmente potables, pese a las restricciones” y del “ofrecimiento gratuito de la vacuna del tifus para voluntarios”—. Algunas noticias hablan del Canariasbombardeando la costa de Guipúzcoa que, como ya se ha dicho, sería imposible por estar todavía en puerto.También me he servido de los trabajos de los periodistas Manuel Chiapuso —Los anarquistas y la guerra de Euskadi— y G. L. Steer —El árbol de Gernika: un ensayo de la guerra moderna—. Ambos, desde sus funciones, estuvieron más o menos presentes en los hechos: Chiapuso era redactor del diario anarquista donostiarra El Crisol y Steer estaba como corresponsal de guerra en Hendaya.

Este muro está situado en el monte Urgull y es el único testimonio visual del bombardeo del acorazado España. El muro fue reconstruido con posterioridad al ataque, de ahí la franja de cemento hacia la mitad de la imágen. Este muro está situado en el monte Urgull y es el único testimonio visual del bombardeo del acorazado España. El muro fue reconstruido con posterioridad al ataque, de ahí la franja de cemento hacia la mitad de la imágen. Foto Donostiando

A POSTERIORI

La batalla de Irún comenzará el 27 de agosto. Los barcos, en su maniobra de entretenimiento, han conseguido que las tropas sublevadas avancen desde Navarra y tomen posiciones en torno a la ciudad. Tras la caída de ésta el 5 de septiembre, San Sebastián quedará sentenciada: será evacuada y abandonada a su suerte.

Tiempo después —30 de abril de 1937—, se volverá a hablar del acorazado España. Éste se hundirá ante la bocana del puerto de Gijón, tras chocar con una mina supuestamente colocada por un minador de su propio bando, el Júpiter. Allí, a una profundidad respetable a la que solo los más avezados buzos pueden bajar, yace el que fuera el buque insignia de la armada sublevada. Y el Almirante Cervera, como ya hemos visto, nunca fue hundido, sino jubilado muchos años después.

Y MUY A POSTERIORI Una sorpresa deparará el futuro: la que ocurrió en octubre de 1999. En la Librería Internacional —hoy desaparecida—, situada el número 6 de la calle Churruca, el público descubrió que en su sótano se escondía un proyectil del acorazado España.

La historia del obús es muy curiosa. Dicho proyectil fue a caer en San Marcos, seguramente durante el bombardeo del 17 de agosto, sin llegar a explotar. Allí lo desactivo el padre del, entonces, propietario, Juan Repiso. De allí pasó al sótano de la librería, del que no saldría hasta más de 60 años después. Los dueños de la librería, hartos de tropezarse con él y, ya que ocupaba tanto espacio, decidieron deshacerse del proyectil. Repiso llamó a la Ertzaintza para que inspeccionaran y retiraran el artefacto.

En la librería se presentó la unidad de desactivación de explosivos. Y como no pudieron subirlo por las escaleras —el proyectil superaba el metro de altura—, hicieron un boquete en la parte baja del escaparate y, tras soldarle dos argollas, con una grúa, de las que se usan para retirar coches, lo sacaron de allí.

El “espectáculo” llamó la atención de los peatones, que allí se congregaron a observar las maniobras de la policía. Mientras, los paisanos especulaban con que sí el obús podía explotar, cosa imposible porque, como ya se ha dicho, se hallaba desactivado. El asunto acabó a las 12:00 y del obús nunca más se volvió a saber. Actualmente sigue en paradero desconocido.

Pese a todos los cuidados que se tuvieron durante la operación, hubo un herido: un ertzaina. Éste estaba en el sótano y cayó sobre su pie una viga que por allí había mal colocada y tuvo que ser evacuado al Hospital de Aránzazu en una ambulancia de la Cruz Roja. Por suerte no hubo consecuencias.

ION URRESTARAZU PARADA