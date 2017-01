Cuatro razones por las que las baterías fallan

¿Sabía usted que es posible evitar que una batería falle?

En estos días de frío, nieves y mucha lluvia es fundamental contar con un elemento como la batería, en perfecto estado. Veamos por qué razones se puede dañar…

Vamos a mostrar las causas que hacen que una batería falle y, por supuesto, como evitar el desaguisado con la colaboración de Johnson Controls

Las temperaturas extremas, especialmente la llegada del frío, son una de las principales causas que influyen en la vida de la batería ya que pueden provocar que pierda potencia de arranque. Lamentablemente, el problema se suele detectar cuando el vehículo deja de arrancar, pero es posible evitar los problemas de arranque si se toman diferentes medidas como no aparcar el coche en la calle, siempre que sea posible, y comprobar el estado de la batería con regularidad en un taller cualificado.

2. Uso irregular

Muchos conductores creen que cuando un coche está apagado, no consume batería. Esto no es correcto. Ciertos sistemas, como alarmas, cierres o funciones “keyless-go” y de navegación necesitan electricidad incluso cuando el coche está apagado y todo ello contribuye a que se descargue la batería. Por ello, si un vehículo permanece parado en un garaje durante varias semanas, es muy probable que no arranque (más aún si se trata de un coche antiguo). Para remediarlo, se recomienda conducir el coche una vez a la semana durante al menos diez minutos. Estos trayectos recargan de nuevo la batería contribuyendo a evitar problemas de arranque.

3. Trayectos cortos

Los trayectos cortos también influyen de manera significativa en la vida útil de la batería. Y es que cuando el propietario del coche solamente recorre distancias cortas, la batería no llega a cargarse completamente. Si a esto se le añade el gasto de energía que suponen algunos accesorios como las ventanas traseras eléctricas y los asientos con calefacción, el gasto es aún mayor y la batería presenta un balance energético negativo. Para evitarlo, se recomienda realizar un trayecto largo con el coche al menos una vez al mes para que el alternador pueda recargar la batería.

4. Antigüedad del vehículo

A medida que el vehículo envejece, la potencia de la batería puede reducirse debido a la corrosión, sulfatación y al propio paso del tiempo. Estos aspectos dificultan la carga adecuada. Para garantizar el buen estado de la carga y el rendimiento, los conductores deben comprobar sus baterías con regularidad para garantizar el buen estado de la carga y el rendimiento.

En caso de que las medidas anteriores no surtan efecto y se descargue la batería del coche, será necesario colocar de manera correcta las pinzas entre dos vehículos que han de tener el motor apagado. Si fuera necesario cambiar la batería, se requieren herramientas adecuadas y conocimientos específicos debido a la interconectividad con otros componentes eléctricos en el coche.