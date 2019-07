Vacaciones perfectas “La Señora y el Señor” Martes, 30 julio 2019, 07:31

“Las vacaciones son siempre motivo de desacuerdo en nuestra familia porque mi esposo se empeña en que las hagamos todos juntos y los jóvenes, ya se sabe, a partir de cierta edad quieren volar por su cuenta. Sin embargo, con un poco de mano izquierda solemos solucionar el tema ya que unas veces vamos a la casa de Cantabria y otras a la de Levante, pero siempre al lado del mar que es lo que prefiere mi esposo.

Para mí serían perfectas las vacaciones si no hubiera discusiones, pero eso es poco menos que imposible; los horarios de regreso a casa de los hijos por la noche son motivo de pelea continua y los horarios de levantarse por la mañana, también. Y durante el día siempre vienen los amigos (de los hijos) y tampoco es que haya mucha paz que digamos. Yo procuro que las cosas estén siempre bien, contrato a alguien del lugar para que haga el trabajo más fuerte, pero de la cocina me tengo que encargar yo, como siempre, porque están acostumbrados a mis ‘comiditas’ y dicen que ‘como lo que hace la ama no hay nada’ y ahí me tienen pillada todo el año.

La verdad es que yo me aburro bastante, no porque no tenga nada que hacer -que me paso el día preparando sangrías y martinis y cuidando el jardín que apenas me queda el tiempo justo de darme un chapuzón en la piscina antes de que vuelvan todos de la playa hambrientos- sino porque el verano transcurre pensando en lo que podría hacer si no tuviera que estar donde estoy, pero supongo que ya es muy tarde para cambiar; mis amigas o conocidas están como yo, algunas han empezado a hacer alguna escapadita, un viaje programado, y han ido a Egipto y a Praga y a la Toscana. También hay un par de amigas “separadas” que se han ido juntas a Punta Cana, pero claro, ésas, ya se sabe… Pero lo de ir unos días con mis amigas es impensable que me pase a mí porque mi esposo bueno es él para quedarse sin mí durante un par de semanas, tiene muchísimas preocupaciones, trabaja demasiado y ya ha tenido un par de sustos al corazón, tampoco yo me atrevería a irme demasiado lejos, todos me necesitan…

Así que vacaciones perfectas no hay para mí ni las echo en falta porque soy feliz de verdad en el día a día cuando estoy en mi casa tranquilamente con todo bien organizado y mi rutina me basta y me sobra: el gimnasio, la tertulia con las amigas por las tardes, el golf los fines de semana, los abonos a los conciertos, el toldo en la playa en verano y el esquí en invierno. ¿Vacaciones? Eso es para otro tipo de gente…”

La opinión del “Señor”.-

“Me encanta estar de vacaciones con toda mi familia. Alternamos el tiempo entre dos mares y dos casas y ahí me desquito de los hoteles de los viajes y del estrés de los negocios. Tengo una mujer maravillosa que sabe organizarlo todo de una manera perfecta; siempre hay gazpacho en la nevera (cocina como los ángeles) y el jardín está cuidado y la piscina limpia.

Solemos coincidir con otros matrimonios amigos y salgo a navegar con ellos por las mañanas –mi mujer se marea en barco-, luego las comidas con largas sobremesas o la siesta a la sombra del emparrado. Unos cuantos hoyos al caer la tarde o un paseo a caballo con algunos amigos –a mi mujer no le gusta hacer ejercicio-y luego las cenas tranquilas en el porche y con buenas copas si hay invitados –mi mujer no bebe alcohol y no le gusta que yo beba.

Los hijos –que siempre se traen a algún amigo- entran y salen y me hace feliz compartir con ellos un rato todos los días, la convivencia y la comunicación entre padres e hijos es importantísima para irles formando para el futuro, sé que vuelven de fiesta al amanecer, pero ¿quién no ha sido joven…? Además, son varones, no hay peligro…

Estas son mis vacaciones perfectas, las que llevo haciendo desde hace veinte años con mi mujer y, luego, con mis hijos. No deseo nada más que esa sencilla rutina de tranquilidad y dolce far niente. Tampoco pido mucho ¿no?”

Felices los felices.

(Cualquier parecido con la realidad NO es pura coincidencia)

