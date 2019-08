Energía negativa Viernes, 2 agosto 2019, 07:25

Con el paso de los años me he vuelto muy sensible a ciertos estímulos dañinos, y más vulnerable a esas invisibles, pero cotidianas “energías negativas”. Como la “princesa del guisante”, detecto en el ambiente un “noséqué” que me produce inquietud. Es algo así como una reacción alérgica: inevitable, pero contundente.

Me ocurre tanto con personas allegadas como con seres desconocidos que se cruzan fortuitamente en mi camino. Puedo percibirlo en la cola del súper mientras alguien se impacienta y arroja miradas furibundas contra la cajera que se equivoca o el cliente que deposita con demasiada lentitud sus productos en la cinta.

En los lugares cerrados y atestados de gente como bares, cafeterías, un cine o la sala de lectura de la biblioteca, mi instinto me indica al lado de quién no debo situarme por pre-sentir ese “je ne sais quoi” que da fe del estado interior de la persona. Es como un “detector” invisible, pero que funciona a las mil maravillas.

Alguien con un sentido del humor tirando a cínico podría burlarse de mi preocupación y preguntarme si creo que tengo “poderes”; y yo le respondería que quizás todos tengamos la capacidad de detectar la energía negativa que nos impele a rechazar la cercanía de quien la lleva consigo, de la misma manera que nos sentimos atraídos sin explicación alguna por esas personas que “emanan algo especial”.

Conozco a varias personas que, por sus particularísimas circunstancias, tienen el corazón lleno de amargura. Una pena rabiosa que no saben cómo gestionar y que siempre vuelcan en forma de furia, rabia, maltrato verbal o físico encima de quienes están –o tienen que estar- a su alrededor. Esas personas emiten una energía negativa que provoca malestar, desconcierto y desestabilidad: como un virus que se expande sin freno.

Los ejemplos son de manual y de sobra conocidos. Hablo de quien se altera cuando ve algo que no le agrada y expresa su disgusto de manera violenta, elevando la voz, profiriendo insultos y desautorizando a los demás. Son esas personas que están de mal humor la mayoría del tiempo, que tienen verbo fácil para criticar y palabrotas más fáciles todavía para el insulto. Carecen de empatía hacia el que sufre, se burlan de él y lo desprecian. Son los que mentan la madre a los políticos, (“que son todos unos sinvergüenzas”), los que se acaloran con lo que ellos consideran injusticias sociales (“vienen de fuera a quitarnos lo nuestro”). Son los que hablan sin respeto del diferente, los que no se hartan ni se aburren con el discurso supremacista de raza blanca occidental.

Esa gente que exuda energía negativa por todos los poros de su piel además de lanzarla como dardos con la mirada, me provoca un rechazo tal que me quedo exhausta en su presencia, como si estuviera en una película de zombies y me estuvieran absorbiendo el alma. Esa gente con la que no se puede hablar porque ellos y ellas tienen todas las palabras en su boca y todas las razones en su mente que ostenta el letrero “reservado el derecho de admisión”.

Gente que me puede dejar indefensa, paralizada, débil emocionalmente y con temblores en el alma en una mañana de sol.

La misma “diferencia” que ellos esgrimen para no tener que rozarse con quienes consideran menos que ellos, es la que me hace huir de su lado. Por fin me he dado cuenta, por fin he comprendido y comprobado que esa energía negativa hay que evitarla… en defensa propia. Caiga quien caiga.

Felices los felices.

LaAlquimista

