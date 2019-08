Vacaciones perfectas. “Superwoman&Co.” Martes, 6 agosto 2019, 07:02

“Superwoman”

“No es difícil describir mis vacaciones perfectas. De hecho, creo que todos los años hacemos unas vacaciones estupendas, ya quisieran muchos, ya. La pena es que nunca pueden ser más de ocho días seguidos, el trabajo, ya se sabe, a ver si me entiendes, tengo mucha responsabilidad en el departamento y además los niños –tenemos la parejita, de 10 años (el chico) y de 15 (la niña)- que tampoco se les puede dejar mucho tiempo más con los abuelos que les vuelven locos (los abuelos a ellos, que conste) y si los dejamos con la chica, pues a ver quién se fía…! Y mi marido es que tampoco quiere hacer viajes largos así que solemos ir a algún hotel de todo incluido en algún sitio tropical o exótico, hay mucho mundo por descubrir todavía y es que me encanta moverme a cámara lenta de la suite a los salones, de la cascada de la piscina a la playa privada y chasquear los dedos cuando quiero un mojito o un martini, es divino.

Además mi marido puede ir a su aire sin quejarse de que voy detrás de él y mira, quedamos para comer o cenar y además como las camas son de 2 x 2 y hay dos pues se descansa de verdad. Me apunto al gimnasio y al spa y a los masajes, que además hay un ambiente estupendo y se hacen nuevas amistades, la de amigas que habré hecho yo…Y la oportunidad de leer un libro de tirón…eso también cuenta. Mi marido, suele hacer snorkel o kitesurf o alquila una moto de agua, siempre se junta con algún grupo y yo estoy encantada de que cada uno podamos disfrutar de lo que más nos apetece sin entorpecernos y…a ver si me entiendes, que nos llevamos fenomenal, ¿eh?, cada uno respetando el espacio del otro.

Mi madre dice que para qué vamos juntos si cada uno anda por su lado, hombre, faltaría más,! Nosotros somos un matrimonio muy bien avenido.! A ver si me entiendes, una de las ventajas del matrimonio es que no te quedas sola en vacaciones, a ver si vas a estar aguantando todo el año para luego tener que ir de crucero con una amiga… Pues eso, que mis vacaciones perfectas son las que hago todos los años.”

La opinión de “él”.-

“El concepto “vacaciones” no es para todos lo mismo, unos necesitan moverse mucho, cambiar de escenario y otros, simplemente, descansar. Lo que ocurre es que a mí descansar no me gusta tanto, soy una persona muy activa. A ver si me explico; soy una persona con muchas responsabilidades, viajo continuamente, me muevo en círculos de cierto nivel, así que, cuando llega el mes de Agosto y mi mujer se empeña, porque se empeña, en que nos vayamos solos a un “resort” de esos que no se anuncian en las agencias de viaje pues… no me queda más remedio que ceder y darle el gusto.

En realidad, mis vacaciones soñadas y perfectas serían estar a mi aire, a ver si me explico, no me refiero a hacer nada especial ni extraordinario sino, simplemente, estar solo la mayor parte del tiempo posible, aburrirme de estar solo para luego tener ganas de estar con alguien. Antes hacíamos dos semanas de vacaciones seguidas pero luego, afortunadamente, los compromisos laborales de mi mujer nos lo impidieron, que yo tengo el mes entero de Agosto libre, que soy abogado y se mueven apenas los juzgados, así que tan sólo una semana tenemos que ir juntos a algún sitio.

No, no es que me desagrade, a ver si me explico, es que…sencillamente no somos muy de hablar entre nosotros y todo el día juntos pues… menos mal que a ella lo que le gusta es estar tostándose como una lagartija o dándose masajitos y me deja solo y no es que lo pase mal, no, pero en cuanto me siento en el avión de ida ya estoy deseando que llegue el día de regreso.

Y los niños, pues, tampoco les veo el pelo mucho en vacaciones, que es lo que yo digo, por qué tienen que irse a Irlanda a aprender Inglés (si ya van aquí a la English School), eso la mayor, pero el pequeño, hombre por Dios, con diez años… pero claro, mi mujer dice que tienen que formarse para el futuro y, a ver si me explico, no es que yo esté en contra de eso, pero para un mes que tengo entero de vacaciones…!nunca están en casa…!.

El caso es que este año me voy a ir quince días con un colega que está en mi misma situación a hacer el Camino de Santiago para probar la bici nueva, que me han dicho que se hacen muchas amistades, no me malinterpretes, a ver si me explico, es que en algo tengo que ocupar tantos días libres…”

Felices los felices.

LaAlquimista

https://www.facebook.com/laalquimistaapartirdelos50/

