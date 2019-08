Veranito con libros Martes, 13 agosto 2019, 07:30

He leído bastante las últimas semanas. Coincidiendo con mi “retiro” en “mi otro mar”, aprovecho para mover por la mañana el cuerpo y el resto del día la mente. Y no me va mal. El espíritu anda ahí en medio, buscándose la vida como puede, es marca de la casa.

He mezclado temas según el estado de ánimo. Desde lo “bastante espiritual” hasta un best seller para no pensar en otras cosas. Lo divino y lo humano que a todos nos ataca de vez en cuando.

Felices lecturas en la playa, en el jardín o en el sofá de casa.

Lecturas livianas: (para pasar el rato y sin que inviten a la reflexión profunda)

“El plan infinito” de Isabel Allende (1991) (Relectura) –de los buenos libros de la autora. La primera cuya acción transcurre en EEUU. Una narración vivaz. 8/10

“Ordesa” de Manuel Vilas (2018) Precedido por su fama, se sumerge en la vacuidad de la existencia en los años españoles menos dorados. Se lee bien, lo justo. 7/10

“ Origen” de Dan Brown. (2017) Ritmo trepidante entre el Guggenheim de Bilbao y la Sagrada Familia de Barcelona. Ideal para pringarlo de crema en la playa o las noches sin televisión del verano. Es bueno en lo suyo, reconozco. 7/10

“ El abrazo del monstruo” de Felix J. Palma (2019) Un thriller para no pensar en nada. Ni siquiera en lo que está escrito. Demasiadas páginas y demasiado morbo. 5/10

Lecturas enjundiosas: (que ayudan a incrementar el acervo cultural a la vez que estimulan el intelecto)

“La herida del tiempo” de Agustín García Simón (2018) El poderío de la gente de pueblo. De caciques y esclavos. Muy dura pero muy real. Lenguaje enriquecido y cultivado. 7/10

“Fin de viaje” de Virginia Woolf. (1915) (Relectura) Esta es la primera novela de la autora que me tragué en su día “porque había que leerla”. Ahora me ha resultado pretenciosa y algo cansina. Pobre Virginia… 6/10

Lecturas con peso específico: (para sustraerles la sustancia a base de neuronas.)

“Autobiografia de un yogui” de Paramhansa Yogananda (1946) (561 páginas) Este me va a costar –obviamente- porque hay que ir pasito a pasito. Es un “clásico” de la introducción del Raja Yoga en Occidente. Creo que es una de mis muchas lagunas literarias. He llegado hasta él porque era el libro favorito de Steve Jobs. 8/10

“El amigo del desierto” de Pablo D’Ors (2009) Un libro muy especial para lectores especiales. Todo un riesgo adentrarse en sus “arenas”. 9/10

Lecturas atragantadas: (que pretendían interesantes y que no he podido llevar a buen puerto)

¡Esta vez he elegido mejor y no se me ha atragantado ningún libro!

*La puntuación es fruto de una opinión personal que no tiene más valor que el que uno le quiera dar…

Felices los felices

LaAlquimista

