Lo que es “lógico y normal” Viernes, 6 septiembre 2019, 07:19

Ayer tuve una conversación telefónica interminable. Quiero decir que yo quería que se terminara, pero no había manera puesto que mi interlocutora había cogido carrerilla y estaba dispuesta –lo consiguió puesto que no le interrumpí- a “soltar” todo lo que llevaba dentro.

No fue una filípica dirigida a mi persona sino el típico discurso amargo de quien saca fuera de sí todo lo que le incomoda o las piedrecillas que hay en el zapato y que, por mucho que se sacuda, no acaban de desprenderse. Un desahogo, vamos.

Cada frase nueva iba encabezada por la coletilla: “porque lo que no es normal…” o “es que no me parece lógico…” y describía la situación que le había molestado a la vez que juzgaba y condenaba al “sospechoso”.

Como me conozco el percal preferí callar y esperar a que parase un segundo para coger aire y entonces metí mi cuña y le quise hacer ver que “lo lógico y lo normal” depende del baremo que tenga cada uno y que no podemos medir a los demás con el rasero personal que hemos elegido para nuestra vida.

En fin, que tan solo le contesté una obviedad que a cualquiera le cae de cajón, pero… ¡Lo que a mí me parece lógico y normal a esa persona no se lo parecía! Señalé con el dedo la paradoja, pero vuelta y dale a seguir enredando los hilos más que el peinado de un rastafari.

Yo ya me lo vía venir que íbamos a acabar medio enfadadas. Más que nada porque ella se iba calentando con la vehemencia de quien expone sus razones en voz MÁS alta por si acaso los demás nos hemos quedado sordos y ya no oímos. Oir, oía, pero escuchar…cada vez menos.

Y es que cuando hay ganas de bronca no se deja pasar la oportunidad de montar el numerito para que quede bien claro que “no somos tontos”. O tontas, que tanto da para estos casos.

Pienso entonces en la teoría del espejo y en cuántas veces me la he tenido que aplicar; recapacito sobre mis “malos momentos” en los que he querido aplicar “ mi lógica ” a otras personas que estaban en las antípodas de mi sentir o de mi pensamiento. Y como luego una se da cuenta –porque nos damos cuenta aunque nos fastidie reconocerlo- que lo que es “normal” lo es para mí y puede que no lo sea para el otro deberíamos ir al cajón donde guardamos la humildad y darle un aire, que para eso está, para saber retractarse y pedir disculpas.

Lo que sí debe de ser normal es que cuando le dije a esa mujer que vaya memoria tenía que “siempre andaba aireando trapos viejos”, se encendió –no vi su rostro acalorado pero lo sentí en su voz- y sentenció: “Yo no soy rencorosa ni nunca lo he sido”.

Fin de la cita.

A mí lo que tampoco me parece lógico es que a estas alturas de la película una persona con los cincuenta bien cumplidos pretenda dar clases magistrales a otra de la misma edad de lo “que es lógico y lo que no”. A mí lo que “no me parece normal” es que quien tiene edad suficiente como para distinguir las emociones y no confundir los sentimientos se emperre en decir a los demás que “no son normales” porque no se lo parece.

En la calle o en público, en una charla de bar o en una discusión en la oficina… seguramente le hubieran estampado en la cara “su normalidad y su lógica”, por ofensiva, condenatoria e injusta.

Y para rematar, según su lógica y su normalidad, ahí sigue con su enfado por bandera. ¡Qué le vamos a hacer si es problema suyo y no mío!

Felices los felices.

LaAlquimista

https://www.facebook.com/laalquimistaapartirdelos50/

Por si alguien desea contactar:

apartirdeloscincuenta@gmail.com