“Get your kiks on Ruta 66” (Nat King Cole)

Ahora sí que sí. Si no me cae el meteorito encima entre hoy y el jueves voy a ponerme en marcha por mi peculiar “Ruta 66”, la famosísima “Mother Road” de tanta película y canciones míticas. No estrenaré un Corvette ni haré ningún viaje exótico o iniciático porque a estas alturas estoy ya un poco aburrida de aeropuertos y de encontrarme con la misma gente aquí y en las antípodas; el ser humano puede tener pasaporte de diferente color, pero la esencia es idéntica.

En numerología el 66 corresponde al idealista optimista. Voilá! Ésa soy yo y no me había enterado hasta ahora. “La creatividad es una parte natural del enfoque optimista de la existencia de esta esencia. La esencia 66 es especialmente adecuada para la interacción social. Es imaginativa, generalmente se comunica bien y tiende a inspirar.”

Tanto prolegómeno superfluo para compartir que voy a tener 65+1 en un par de días, una cuenta adelante (o cuenta atrás, pero como soy optimista…) hacia el pódium de los 100, esa edad que dicen los gerontólogos (los optimistas) que dentro de casi nada será la esperanza media de vida entre las mujeres de países con buena economía. (Los hombres, un poco menos, por aquello de la maldición del paraíso terrenal, no olvidemos que el que se come la manzana es Adán).

Siempre que se acerca un nuevo cumpleaños me pongo de muy buen humor. A mí me encanta cumplir ya que la alternativa es mucho menos emocionante, por lo menos para quienes no creemos en ningún parque temático en el más allá.

Sigo estando aquí y ahora –excepto si pasa lo del meteorito del primer párrafo- y con muchas ganas de emocionarme por estar viva. Es el único día del año en que me siento especialmente agradecida hacia mi madre, yo ya me entiendo.

Empecé a celebrar el día de mi aniversario cuando salí de mi casa, a los veintiuno bien cumplidos, ya que en el hogar familiar tal día se consideraba una “fiesta pagana” (¿?) y no había tarta, ni velas, ni regalos. Ya de adolescente conseguí que se organizara una merienda para las amigas aunque no fuera más que para corresponder a las invitaciones que recibía –y me empeñaba en aceptar.

Luego cogí carrerilla y le saqué gusto al asunto. Que si un viajecito a Paris, que si un coche nuevo (con crédito interpuesto), que si cuchipanda con mi gente… En fin, lo clásico. La única peculiaridad que he intentado que se tuviera en cuenta –y no con éxito total- es abolir la malísima costumbre de que el día del cumpleaños el homenajeado se convierta en homenajeador de su familia y/o amigos, previo dispendio de muchos maravedíes para que “los demás” vean que celebras tu cumpleaños por todo lo alto.

Ahí disiento totalmente, ya que cuando es el cumpleaños de quien tengo en mi estima, soy YO la que organizo la fiesta, hago la comida, compro la tarta y enciendo las velas para que las sople quien tiene todo el derecho del mundo a sentirse especial aunque sea una vez al año. Amén de ofrecerle un regalo acorde con sus deseos y mi bolsillo.

Es difícil ir contracorriente en esta sociedad que hace las cosas a su manera…y no a la mía, pero ya hay quien va comprendiéndolo y el día de mi cumpleaños me ofrece lo mejor de su cariño y su corazón sin que tenga que ir yo “pagando todas las rondas”.

Hubo una anécdota familiar –que hoy miro con indulgencia, pero que en su día me chirriaba- que consistía en que el día del cumpleaños de mis padres yo les invitaba a comer y ofrecía un buen presente y cuando era mi cumpleaños…también les invitaba a comer y organizaba mi propia fiesta. Eso sí, el regalo lo ponían ellos.

Han pasado los años y tristemente ya no existe esa posibilidad. Así que me dejo agasajar (mimos, cariños, compañía y algún que otro detalle) por quien bien me quiere. Y de postre, me hago a mí misma un bonito regalo…porque me lo merezco, vaya que sí. Y además es mi cumpleaños.

Felices los felices.

