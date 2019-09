ITV “a partir de los 50” Martes, 17 septiembre 2019, 05:47

Todos los que tenemos coche o sabemos un poquito de coches somos conscientes del porqué de la necesidad de pasar la ITV a partir de cierta edad del vehículo, y lo llevamos a rajatabla no únicamente por el multazo que te puede caer.

Sabemos que un mal mantenimiento va en detrimento del aparato en sí (digamos “aparato” por motor ) y que hay partes del ingenio (digamos “ingenio” por automóvil) que no admiten bromas en cuanto a sus exigencias.

En mi vida laboral estuve muy cerca de esas inspecciones técnicas obligatorias –en maquinaria pesada con ruedas- y siempre he escuchado chistes y bromas acerca de la similitud que hay entre el ingenio y nuestro cuerpo serrano. A los treinta y a los cuarenta nos bastaba con reir la gracia; a partir de los cincuenta le vamos viendo “los cuernos al bicho”.

Lo que hay que mantener como sea en buen uso es el aparato (véase primer párrafo); ahí no hay historias que valgan. Si el motor se gripa hay que tirarlo; no es como antaño que se rectificaban cilindros y camisas, ahora las cosas no se arreglan, se tiran. También se daba importancia a “los bajos” que te los miraban desde el foso a ver si se iban cayendo a cachos o estaban sujetos con alambre. Hoy la medicina ya ha inventado con qué mantenerlos activos. Recuerdo una masilla que se usaba para sanear roñas y rozaduras y hacer que la chapa pasara por lo que no era, un maquillaje compacto y nada desdeñable. Las mujeres sabemos bien cómo hacer un repaso de carrocería y pintura, ahí somos expertas y la colamos casi siempre. (Perdón por el topicazo)

Lo que es más difícil en estos últimos tiempos es salir airoso de esa máquina que te engancha el chasis desde el foso y te pega unos meneos alucinantes; dicen que es para ver cómo está la dirección y la suspensión… y en ese tema ni hombres ni mujeres tenemos escapatoria ni forma de disimular. El tema de las luces, pues eso…quien tiene pocas, condenado. Para acabar está lo de la “emisión de gases”. No sé si hacer un chiste o recomendar revisar el tubo de escape y limpiar el carburador.

Para terminar, me pondré un poco seria. A partir de “una cierta edad”, más vale no descuidarse y tenerlo “todo” bien revisado. Las “averías” no se producen de la noche a la mañana, son el resultado de un mantenimiento deficiente hasta que se enciende el “piloto rojo” y entonces todo es correr al Ambulatorio a pedir que nos recompongan lo que nosotros no hemos sabido cuidar debidamente.

Y pocos chistes se pueden hacer con esa I.T.V. personal. Yo la tengo que pasar cada año –por la mucha edad del “ingenio”- y la pegatina que me dan cuando la paso es una gran sonrisa que procuro llevar siempre bien a la vista.

Por si me encuentro con el amor de mi vida y necesito enseñarle que tengo “todo en regla”.

(*) Se llama “latrofobia” al miedo a acudir al médico, más generalizado entre hombres que entre mujeres.

Felices los felices.

LaAlquimista

