LOS CELOS ENTRE HERMANOS. Tips para paliarlos Viernes, 18 enero 2019, 10:00

Estas Navidades he estado de vacaciones. No sólo del trabajo, si no del blog, casi casi de las redes sociales… Mi marido y yo hemos cumplido el objetivo de desconectar de casi todo. Y desconectando de casi todo, hemos conectado entre nosotros y con nuestros hijos. Pasar tiempo con ellos, nos ha hecho conocerles mejor. Y en esas, nos hemos encontrado con un hijo mayor ya muy niño, razonando mucho. Elocuente y sensible.Y hemos visto los celos más de cerca que nunca.

EL PRIMER HIJO. EL HERMANO MAYOR

El orden en el que nacen los hijos condiciona nuestra forma de relacionarnos con ellos. No el amor, que ese es igual para todos. Pero sí lo que le pedimos y las expectativas que volcamos en él.

¿Qué es el primer hijo?

Sencillamente, el que te enseña. Con el que se hace prueba error. El que te da el regalo de ser padres, y la responsabilidad infinita de educarle para este mundo. Mi hijo me ha enseñado a ser madre. Me enseña todos los días a educarle. Es un aprendizaje mútuo. Ya conté en otro post lo que significaba para mí mi primer hijo. Gracias a todo lo que he vivido con él, no tengo dudas en muchas cosas con mi hija. Ella viene por detrás, y recibe unos padres más relajados. Además del ejemplo del hermano mayor. Para ella, también va a ser mucho más fácil que para Telmo. En lo que no venga un hermanito por debajo, ella va a caminar el camino allanado por su hermano sin la presión de tener que ser el ejemplo para nadie.

Recuerdo que cuando iba a nacer Valeria, mi mayor preocupación era Telmo. Cómo se iba a sentir. Cómo nos íbamos a relacionar. Cuándo se empezaría a notar la presencia de la niña. Cuando llegarían los celos.

LOS CELOS

No llegaron de manera inmediata. Fue paulatino. A medida que la niña iba ganando protagonismo y requería más atención que pecho y brazos, el hermano mayor perdía el 100% de la atención de la que gozaba. Es inevitable. Y es doloroso. A día de hoy, con 2 niños de 6 y 2 años me atrevería a afirmar que los celos no van a terminar nunca.

Tipos de celos

He encontrado (al menos en mi casa) 2 tipos claros:

-Celos por atención. “Le haces más caso a ella que a mí“. Este ha sido un clásico casi desde que nació la niña. Y entonces se mete entre la pequeña y yo, o la aparta, o nos pide que le cojamos en brazos…

-Celos por comparativa. Estos han empezado ahora. Valeria, con 2 años, ya no es un bebé. Ha sacado su carácter. Toma sus pequeñas propias decisiones. Y tiene opinión al respecto de cosas. Ha comenzado mi labor educativa con ella, pero eso es otro tema. En lo que la educo, su hermano está presente. Y entonces llegan los “con Valeria no te enfadas tanto“, “a Valeria no le castigas con nada” “eres mejor mamá con Valeria que conmigo” y así una retahíla de frases… llenas de pena.

Ahora estamos viviendo una etapa de celos por comparativa non stop. Y vivimos en una III Guerra Mundial constante. Si Valeria come 25 cucharadas de puré, él también. Si a Valeria le cojo en brazos, él también lo pide. Si Valeria va 5 minutos más tarde a dormir, él también. Todo tiene que ser igualitario y paritario. ¿La mayor labor? Que Telmo comprenda que su hermana, por su edad, tiene unas condiciones y necesidades diferentes a las suyas.

Son etapas. Pero son etapas duras para los padres y difíciles para los niños. ¿Cómo lo hacemos?

Tips para paliar los celos

No tenemos la receta mágica. Pero aquí os cuento pequeños trucos que nos ayudan:

1.- Hablar mucho con el hermano mayor. No en el momento de la rabieta de celos. Cuando se calma y se tranquiliza. Intentamos empatizar con él. Le explicamos que sabemos lo difícil de su posición, que a veces pueden parecer situaciones injustas para él (ejemplo: cojo en brazos a la niña pero a él no) pero que no se tiene que enfadar. Intentamos explicarle que su hermana es pequeña y tiene otras necesidades.

2.- Pasar tiempo sólo con él. Intentamos hacer cosas con él solo. Yo le he llevado a cenar dos veces los dos solos. Su padre le ha llevado a la piscina varias veces solos… en la medida de lo posible, intentamos hacer algunas cosas con él solo. Así, siente que sus padres solo le prestan atención a él.

3.- Intentar equilibrar el comportamiento entre el mayor y el pequeño. Tendemos a defender al pequeño porque le creemos más débil. Esto nos pasa mucho en nuestra casa. Creemos que Telmo, por ser mayor, debe de entender algunas de nuestras decisiones. No es así. O no es así muchas veces. Por eso, intentamos ser lo más paritarios que podemos, aunque a veces no se pueda.

4.- Todo igual. Aunque no sea necesario, todo lo hacemos igual. Mismas comidas (en tipo, tamaño y forma para que no haya gresca). Mismos horarios. División equitativa de dibujos animados para uno y para el otro. Si mamá coge a Valeria, papá coge a Telmo y así con todo.

5.- Paciencia y amor. Esta es la máxima para que funcione todo lo demás.

Pues lo dicho… paciencia… y amor... ¡sólo van a ser niños una vez!

@elisa_mamasuperplus