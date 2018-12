Airwolf: El helicóptero de combate más espectacular Viernes, 21 diciembre 2018, 06:01

Hace pocas semanas destapamos la caja de los artefactos móviles que protagonizaron series en los años ochenta con nuestra reseña de ‘El Halcón Callejero’ por lo que nada mejor que continuar en esa linea recordando en esta ocasión ‘Airwolf’ con un helicóptero de combate como protagonista absoluto de una serie de acción pura y dura.

Las aventuras de un superhelicóptero clandestino que realizaba misiones por todo el mundo para una rama secreta de la CIA hacían volar la imaginación de los jóvenes espectadores de la época, no tanto por las tramas sino por las espectaculares escenas aéreas que conformaban el ADN principal de la serie, que tuvo un recorrido bastante accidentado, incluyendo remodelaciones completas como les vamos a analizar a continuación.

Ficha: Airwolf 80 episodios. Ene 1984- Ago 1987 . Cadena: CBS (USA 1T-3T) USA Network ( 4T) / Telecinco (E)

Sinopsis: Stringfellow Hawke es un piloto de pruebas de helicópteros que recibe la misión de recuperar el prototipo Airwolf, creado por un científico medio chiflado que lo ha robado durante una demostración del mismo frente a las fuerzas gubernamentales y se lo ha llevado a un escondite africano. Hawke fue el piloto de pruebas del Airwolf, siendo de las pocas personas capaces de hacer volar el aparato, por lo que se desplaza a Libia con la misión de recuperarlo a toda costa.

Tras conseguir recuperarlo, Hawke decide esconderlo para presionar al gobierno en la búsqueda de su hermano desaparecido durante la guerra de Vietnam y acaba trabajando para ‘The Firm’ una rama encubierta del Gobierno, que por un lado evita que sea descubierto por los estamentos oficiales, mientras que le encarga misiones de alto riesgo por todo el mundo.

El inicio:

Donald P.Bellisario era un joven productor, que trabajaba para Glenn A. Larson y al que le encargaron en la CBS una reescritura del guión de un piloto que no acababa de funcionar llamado ‘Magnum P.I’ y fue el que acabó de encajar las piezas para convencer a la cadena de encargarles la serie, dándole a Bellisario el control creativo de una serie que se convirtió en un éxito monumental en la década de los ochenta

Bellisario se convirtió en el niño mimado de la cadena y como consecuencia le pedían ideas para nuevas series como secuelas de ‘Magnum P.I’ . Su primer intento fue como un episodio piloto encubierto como un episodio de ‘Magnum’ en la 3T en 1983, que estaba protagonizado por un piloto aéreo que era una estrella de combate, pero tras su emisión fue descartado por la CBS.

Bellisario no se desanimó y llevado por su absoluta pasión por los helicópteros de los que es un consumado piloto, decidió remodelar profundamente ese concepto inicial, cambiando los aviones de combate por los helicópteros en arriesgadas misiones encubiertas por todo el mundo, escribiendo un piloto que fue aprobado por la CBS, que desarrollaba esa premisa inicial del secuestro y rescate del helicóptero.

El estreno de la serie se hizo a lo grande, el mes de Enero tras la Superbowl, que es el principal acontecimiento televisivo del año, gracias a la confianza que tenían en la serie de su estrella Bellisario, estrenándola en el lugar más codiciado de la parrilla anual, promocionándola con trailers como el siguiente.



Su estreno tuvo grandes audiencias que se esfumaron a una velocidad similar a la del helicóptero, pero al tener una temporada corta de apenas trece episodios, la renovaron con ciertos cambios que veremos a continuación.

La trama: ‘Airwolf’ desarrollo toda su premisa inicial en el piloto de dos horas, para pasar posteriormente a una estructura que fue variando a lo largo de las temporadas. En sus inicios ‘Airwolf’ tenía bastante continuidad con dos ejes principales, por un lado los intentos del gobierno de los EEUU para recuperar el helicóptero que consideraban robado, mientras que en paralelo trabajaban para esa oscura agencia secreta, ‘The Firm’, como si estuvieran en plena guerra fría, con los estadounidenses como los buenos y el resto como los malos con muchas incursiones en países extranjeros.

Esa dicotomía de hacer la misión sin que les pillen o capturen sus amigos o enemigos, le dio en sus inicios un tono bastante oscuro, que despertaba incluso las dudas de los dos personajes principales, sobre si estaban haciendo lo correcto o eran simplemente unos peones de algo mucho más grande que no llegaban a entender.

La larga cabecera seguida de la explicación de la premisa seguro que les va a traer buenos recuerdos a los que vieron la serie en los inicios de Telecinco.



Tras ser renovada por una 2T, la cadena CBS exigió cambios sustanciales como introducir un personaje femenino regular en la serie, que solo tenía hombres en su 1T, por lo que la integraron en la historia como una más de la tripulación.

El cambio principal fue en el tono de la serie, que pasó a ser mucho más ligero buscando el público familiar con tramas menos internacionales y más de resolver problemas en su propia tierra, entrando en el terreno del procedimental semanal más luminoso, esos cambios de reparto se reflejaron convenientemente en la cabecera de la 2T y 3T con la presencia de Jean Bruce Scott en el reparto.



La formula era evidente, cada semana recibían alguna misión por parte de Archangel, el misterioso personaje siempre vestido de blanco que era su enlace con la misteriosa ‘The Firm’ y que actuaba como responsable y director de sus misiones y se pasaban el resto del episodio llevándola a buen puerto.

El equipo de combate lo formaban el piloto Stringfellow y su ingeniero de vuelo, Dominic Santini un veterano de mil batallas y guerras, que le da el punto de experiencia necesario a su impulsivo piloto, además de ser la tapadera oficial mediante su modesta compañía aérea Air Santini, base de su operaciones.

De todas formas la estrella de la serie era sin duda alguna el helicóptero Bell 222, conveniente modificado de forma estética para dar una mayor sensación de fiereza en todos sus enfrentamientos aéreos que eran sin duda alguna los momentos álgidos de cada episodio, como pueden comprobar en el siguiente vídeo recopilatorio de las mejores batallas aéreas de ‘Airwolf’ .



Cada episodio tenía una o dos escenas aéreas de lo más espectaculares que es donde se gastaban el dinero de la producción con resultados como el que pueden ver a continuación.



Desde el punto dramático la serie era de una simpleza absoluta con unas tramas semanales sencillas de seguir y sin demasiadas complicaciones cuya única excusa era llegar al gran enfrentamiento final, donde la pericia de los especialistas se demostraba en cada ocasión con ejemplos como el siguiente.

‘Airwolf’ no llegó a nuestro país hasta 1991, como parte de la estrategia inicial de la recién creada Telecinco, que le dio una gran publicidad como una serie de acción en exclusiva suya, ocho años después de su emisión en USA. En mi caso la verdad es que siempre se me atragantó por la enorme inexpresividad de Jan-Michael Vincent incapaz de soltar dos frases de dialogo mínimamente creíbles, pero que en cambio como héroe de acción con la boca cerrada funciona bastante bien en este tipo de series.

A pesar de que me gustaban las escenas aéreas y el resto del reparto, la presencia de Vincent era un lastre insuperable y acabé incluso cogiéndole una cierta tirria, por eso su presencia y unas historias semanales muy flojas y predecibles, me hicieron dejarla de verla en la pantalla amiga a mediados de la 2T, aunque de vez en cuando pillaba algo suelto y siempre me quedaba esperando las escenas aéreas, para pasar del resto de la historia.

Los actores:

La carrera de Jan-Michael Vincent es de las que se merece una biografía audiovisual para mostrar todos los dramas que ha tenido en su vida. Vincent empezó su carrera en los años sesenta haciendo de rubio musculoso con ínfulas de galán en películas de todo pelaje hasta que le llegó su gran oportunidad en la película surfera ‘El Gran Miércoles’ en 1978, de donde pasó al lucrativo campo de las miniseries como ‘Vientos de Guerra’.

En paralelo su vida privada empezó a tener problemas por sus adicciones a las drogas y al alcohol, con varias detenciones ampliamente publicitadas. Como parte de su rehabilitación inicial aceptó hacer ‘Airwolf’ con el salario más alto de la época para cualquier actor televisivo, más por su popularidad que por sus dotes interpretativas.

Su adicción volvió a aparecer durante el rodaje de la 3T con graves problemas con el alcohol que complicaron mucho el rodaje y al ser despedido de la serie, su carrera se dirigió hacia las películas de acción y trompazos de serie B, mientras que su salud se iba resquebrajando por todos los abusos que hizo y por diversos accidentes de tráfico, que derivaron en la amputación de una pierna, bancarrota total y un estado actual de lo más deplorable, lejos de su fulgor como estrella.

Ernest Borgnine fue uno de los grandes secundarios de la época dorada de Hollywood, donde aterrizó en los años cincuenta tras pasar diez años en la Marina con la II Guerra Mundial por en medio. Su aspecto diferente y su gran vozarrón le encasillaron al principio en papeles de villano y mafioso, pero sorprendió a todo el mundo como un carnicero bonachón en ‘Marty’ que le dio de forma sorprendente un Oscar al mejor actor y le permitió diversificar algo más su carrera.

Borgnine no dudaba en alternar cine apareciendo tanto en grandes films como ‘Grupo Salvaje’ o ‘Doce del Patíbulo’ como en televisión con la comedia ‘McHale’s Navy’ donde retomaba su pasado de marinero. En ‘Airwolf’ tenía a sus setenta años mucha más energía y clase que todo el resto del reparto junto y se comía literalmente crudo al pobre Jan-Michael Vincent en todas las escenas, demostrándole lo que es ser un actor profesional delante y detrás de la cámara

Borgnine nunca paró de trabajar hasta su muerte a los noventa y cinco años en 2012 y todavía tuvo tiempo de ser nominado para el Emmy al mejor actor invitado a los noventa y dos años por una memorable y emocionante aparición en el capítulo final de ‘Urgencias’

Alex Cord tuvo siempre una carrera muy discreta, plagada de secundarios de segundo nivel en dramas y comedias, por lo que su papel como el enigmático Archangel, la persona encargada de proporcionarles las misiones, fue lo más cerca que estuvo del éxito en las tres temporadas que estuvo dando ordenes en pocas escenas por episodio.

Tras salir en la remodelación de la 3T, su carrera volvió a su habitual discreción hasta retirarse a vivir en su rancho de Texas, donde vive en la actualidad.

Por último una pequeña nota para mencionar la presencia de Jean Bruce Scott en la 2T y 3T, para dar algo de presencia femenina a la colección de machos alfa inicial. Scott cumplía su papel eficazmente, pero poca cosa más se puede decir de ella, puesto que es lo único remarcable que hizo como actriz.

El final:

Las audiencias de ‘Airwolf’ siempre fueron bastante malas, pero de hecho la iban renovando para tener contento a Donald P.Bellisario que les seguía dando ‘Magnum P.I’, pero su rodaje siempre tuvo un presupuesto muy elevado que no compensaban por los bajos ingresos publicitarios de su escasa audiencia.

Al inicio de la 3T, Bellisario dejó la serie que cayó en manos de un aplicado jornalero como Bernard Kowalski, que no hizo otra cosa que seguir aplicando la formula como si fuera el encargado de una gestoría, por lo que a nadie le sorprendió su cancelación al final de la 3T.

La sorpresa llegó para todos cuando USA Network anunció que iba a continuar con la serie, pero con un reparto completamente nuevo y rodada en Canadá pero manteniendo el nombre y el helicóptero como el eje central.

La continuidad con el reparto original la establecieron en el primer episodio de la 4T, donde aparece el hermano perdido de Stringfellow ( un Barry Van Dyke que me hasta me hizo añorar a Jan-Michael Vincent) como nuevo protagonista y la sobrina de Dominic como nueva propietaria de Santini Air, con otros dos momios para completar el nuevo reparto que aparecía en la nueva cabecera



El resultado fue un verdadero desastre, donde nada funcionaba y hecho con una pobreza de medios que era un verdadero insulto a sus seguidores, tanto es así que muchos de ellos se niegan a considerar esta 4T, como una continuidad de su serie preferida y razón no les falta, se lo puedo asegurar.

La serie fue fulminante cancelada por segunda vez tras su final, del que poca cosa les puedo decir porque tras ver dos o tres episodios decidí eliminarla de mi VHS de la época, por la tomadura de pelo que representaba para los que habíamos visto el original.

Final

Seguro que a muchos de ustedes pensar en ‘Airwolf’ les va a traer grandes recuerdos de los inicios de los años noventa y no me extrañaría que la recuerden con un mayor cariño que el que yo le tengo, por eso espero haberles despertado estos sentimientos con el presente artículo.

Esperamos sus opiniones y comentarios, aquí o en nuestra cuenta de twitter (@lmejino). Hasta la próxima

Lorenzo Mejino