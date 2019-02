Das Boot: El Submarino. 2018 : La descompensada resurrección del universo de una mítica película Miércoles, 20 febrero 2019, 06:01

En estos tiempos donde abundan los ‘remakes’ ,’reboots’ o ‘revivals’ de todo tipo de series del pasado especialmente en los EEUU y en el Reino Unido, no debería extrañarnos que los alemanes se hayan sumado al juego con la producción de una versión actualizada de una de las mejores películas y miniseries de su historia, ‘Das Boot’ la magna obra de Wolfgang Petersen que fue incluso nominada al Oscar a la mejor película, la primera vez para un film de habla alemana.

En su momento se estrenó la versión larga en forma de miniserie de la que les hablé detalladamente en el blog y que tuvo un gran éxito en todo el mundo, incluyendo nuestro país.

El camino elegido ha sido el de volver a ese universo de los submarinos alemanes de la II Guerra Mundial, con la acción que sucede seis meses después de la película, pero sin ninguna relación de personajes o de trama con la miniserie o película original, creando su propio universo a partir de esa marca de fábrica que es lo único que tienen en común.

El resultado ha sido demasiado irregular, al plantearse como dos series independientes, una que transcurre en el interior del submarino, que consigue un nivel de excelencia impresionante en la segunda mitad de la temporada.

En cambio la historia paralela y desconectada de la resistencia francesa en tierra firme. diseñada para dar entrada a personajes femeninos que no podían estar lógicamente a bordo del submarino, acaba siendo una vía de agua importante en su linea de flotación, como les vamos a analizar a continuación, como avance del estreno de la serie mañana en nuestro país en el canal AMC.

Ficha: Das Boot. El Submarino 8 ep + 50 min Nov 2018 Cadena: Sky (D) – AMC (E)

Sinopsis: En plena Segunda Guerra Mundial en 1942, llega al puerto francés de la Rochelle una joven secretaria/ interprete, Simone Strasser, para incorporarse como traductora de francés-alemán para el alto mando del III Reich en la base naval de submarinos que tiene en esa ciudad, donde está destinado su hermano Frank.

Apenas se han encontrado, Frank, un técnico de radio, es incorporado de urgencia a la tripulación de un recién estrenado submarino, el U-612 que está a punto de zarpar, para cubrir una baja inesperada. Desesperado, consigue pedirle a su hermana que se encuentre con alguien esa misma noche para pasarle una documentación de capital importancia para la resistencia francesa con la que colabora.

Las historias se bifurcan y se separan rápidamente con las situaciones a las que se debe enfrentar Simone pillada entre las dos aguas de su repentina relación con la resistencia francesa y su trabajo con el alto mando alemán.

En paralelo vamos a seguir la primera misión del submarino U-612 con su recién ascendido comandante Hoffman al frente de una tripulación de cuarenta personas que acaba derivando en una misión secreta lleno de peligros.

El inicio: La productora televisiva Bavaria, heredera directa de la mítica compañía cinematográfica Bavaria, empezó a plantearse a principios de esta década, revitalizar en formato de miniserie, las películas más importantes de su catálogo y el primer nombre que surgió, fue naturalmente el de ‘Das Boot’ .

No fue nada fácil pasar de la idea al guión ya que la primera decisión a tomar era si iban a hacer una nueva versión de la película o una secuela directa con los supervivientes y algunos personajes originales, para optar finalmente por hacer algo completamente nuevo pero utilizando ese universo de los submarinos del ‘Das Boot’ original.

Pronto la productora encontró el apoyo de la cadena Sky y buscaron un socio internacional que acabó siendo la productora Sonar, para favorecer la distribución mundial del producto.

Para crear la serie los socios decidieron tener un tándem de guionistas formado por el alemán Johannes Betz (izq), un veterano de muchas series alemanas tipo ‘Hamburgo 112’ y ‘Tatort’ para controlar la parte alemana y el británico Tony Saint (der), experto en este tipo de coproducciones internacionales como ha demostrado haciendo de showrunner en ‘Strike Back’ y en ‘Interceptor’.

Ambos tuvieron muy claro desde el principio que no podían confinarse al espacio del submarino, porque necesitaban personajes femeninos de importancia en la serie, siguiendo indicaciones de los socios productores, para poder llegar a una audiencia más diversa de género, por lo que acabaron creando esa estructura de dos series paralelas que analizaremos en el apartado siguiente.

La siguiente pieza fue la elección del director austriaco Andreas Prochaska ( The Dark Valley, Maximiliano de Borgoña) como responsable absoluto de dirigir los ocho episodios, que iban a ser rodados en una réplica interior del submarino construida en un estudio de Praga, con las escenas marinas exteriores rodadas en La Rochelle y sobre todo en Malta, que tiene unas enormes instalaciones para ese tipo de rodajes marinos.

En verano del 2018, la cadena Sky alemana empezó a calentar motores con la emisión del siguiente trailer.



La trama: ‘Das Boot. El Submarino’ son básicamente dos series completamente independientes con el único contacto de esa pareja de hermanos Strasser que coinciden durante escasos minutos en el episodio inicial para bifurcar sus caminos y llevar sus historias por separado, tanto es así que podían haber sido dos miniseries separadas y no se habría notado la diferencia, ya desde el momento de la cabecera de la serie.



La trama del submarino sigue inicialmente las reglas habituales del subgénero, con la presentación de todos los oficiales y marineros de todo tipo de clase y condición que siempre empieza en tierra con una gran fiesta la noche anterior a que el barco zarpe. Una fiesta que todos disfrutan como si fuera el último día en su vida, antes de meterse en esa lata de sardinas, de la que no saben si volverán con vida.

Pronto se presenta el conflicto central del submarino entre el capitán Hoffman, el hijo de un héroe de guerra alemán, que ha sido recompensado de forma algo arbitraria con el mando de ese nuevo bote reluciente, ante el disgusto de su primer oficial Tennstedt, muy decepcionado por considerar que se le ha usurpado el ascenso que merecía.

Ese mal rollo entre los dos mandos del barco va a convertirse en un caldo latente que nos va a proporcionar los mejores momentos de la serie en su segunda mitad, que es cuando ‘Das Boot’ alcanza su mayor esplendor, con esa tensión que siempre esperamos en las películas de submarinos, que en esta ocasión pueden elevar al cubo.

El nivel de producción es realmente elevado con unos costes totales de 25 millones de euros y se notan especialmente en la recreación del submarino y las escenas rurales francesas como pueden ver en el siguiente vídeo largo que nos muestran los entresijos del rodaje.



Por desgracia la trama de la resistencia francesa, no acaba de arrancar en ningún momento como si el algoritmo de turno hubiera proporcionado las palabras, mujeres, resistencia francesa, infiltrados ingleses y villanos de la Gestapo, pero sin ninguna instrucción de uso. Sus creadores han carecido del talento para hacer algo que se saliera de los caminos mil veces vistos de ese genero, con unos personajes planos en ambos bandos, en especial los alemanes que son incapaces de hacer cualquier cosa que no sea el mal,

No deja de ser una lastima porque la presencia de dos buenas actrices como la luxemburguesa Vicky Krieps ( El Hilo Invisible) y Lizzy Caplan ( Masters of Sex) prometía algo más jugoso a poco que el material hubiera sido más consistente, pero las buenas intenciones de introducir personajes femeninos no bastan si el resultado deja tanto que desear, en especial en comparación con la trama del submarino, ante la que palidece en todo momento, a pesar de lo que los propios actores declaran en las siguientes entrevistas.



Tampoco ayuda en esa percepción, la introducción de desnudos gratuitos, algo de ‘stunt casting’ y un poquito de sexo para atraer a más público pero que se vuelve contraproducente si como en este caso, nada fluye y está introducido a martillazos por razones externas que pierden toda validez ante esa ejecución.

Tuve bastantes dudas al empezar a verla, ya que el piloto es bastante premioso en su presentación de los personajes y hasta que el submarino no parte de misión, no le pillaba el tono. En cambio mi paciencia con la trama de tierra, finalizó en el tercer episodio, por lo que a partir de ese momento decidí correr hacia adelante todas las escenas que no se desarrollaban en el submarino.

Aunque a algunos de ustedes les pueda parecer una herejía, es la mejor decisión que he tomado en mucho tiempo, porque he podido disfrutar de lo que me encantaba de una historia llena de tensión, sin tener que esperar diez minutos anticlimáticos de una trama de relleno, para volver a retomar la parte interesante.

No es una práctica que puedo recomendar, excepto en casos como este, donde las historias funcionan por separado, pero no dejaba de preguntarme lo que habría ganado ‘Das Boot’ si solo hubieran hecho cinco episodios dedicados exclusivamente a la historia del submarino, dejando claro que me hubiera encantado que esos dos personajes femeninos hubieran dado algo de juego, pero no ha sido el caso y así se lo debo comentar.

Los actores:

El hecho de ser una coproducción internacional de alto presupuesto ha obligado a los productores a incluir algunos nombres conocidos en el reparto en la trama de la resistencia francesa para compensar el grupo de desconocidos que forman los marineros del submarino y de esa manera llamar la atracción sobre la serie con esos actores y actrices populares.

En ese orden de cosas, se entiende el protagonismo en los títulos de crédito de la actriz luxemburguesa Vicky Krieps (der) que al ser completamente bilingüe en francés y alemán es ideal para interpretar de forma convincente a la interprete Simone Strasser, que se ve involucrada muy a su pesar en una conspiración de la resistencia francesa que va a poner en grave peligro su vida.

La fama repentina de Krieps al protagonizar la gran película ‘El Hilo Invisible’ ha sido rápidamente aprovechada por los productores para ponerla al frente del reparto, pero poco puede hacer esta buena actriz en un papel muy desdibujado y que no para de tomar decisiones cuestionables casi todo el tiempo.

Cubierta la cuota de fama femenina alemana, la de habla inglesa es para Lizzy Caplan, enormemente conocida tras su protagonista en la gran ‘Masters of Sex’ a la que llegó tras una carrera plagada de papeles secundarios.

En esta ocasión interpreta a la americana Carla Monroe, una guerrillera que se une a la resistencia francesa, tras haber luchado con las brigadas internacionales en la Guerra Civil Española. Su personaje es la conciencia revolucionaria de la resistencia francesa, pero es un personaje algo marginal en el contexto general de la historia del submarino y Caplan está correcta y poca cosa más.

Los personajes más importantes del submarino han ido a parar a tres actores alemanes, desconocidos fuera de sus fronteras, pero que me han convencido plenamente como eje principal de la historia, en especial el altivo August Wittgenstein ( izq, familiar en la vida real de Corina, la amiga del rey) como el primer oficial Tennstedt, una persona completamente resentida hacia el comandante del submarino Klaus Hoffman, muy bien interpretado por Rick Okon ( centro) .

Los duelos entre ambos representan el punto álgido de la serie, en especial en su segunda mitad haciendo el mejor papel de sus carreras, circunscritas hasta el momento a aparecer en los krimis alemanes

El tercero en discordia es el jefe de ingenieros Ehrenberg que debe actuar muchas veces como mediador entre sus dos superiores, intentando buscar la mejor solución frente a las ordenes contradictoras que recibe de ambos, en una buena interpretación de Franz Dinda ( der) , que ha pasado de ser una cara que veíamos por las series matinales alemanas de Cuatro a enlazar esta serie con ‘Babylon Berlin’ en otro papel secundario.

Los mejores ejemplos de ‘stunt casting’ de ‘Das Boot’ los tenemos con la presencia de dos actores con los que la publicidad puede utilizar esa coletilla de Vincent Kartheiser ( izq) , el actor de ‘Mad Men’ o Tom Wlaschiha ( der) , el actor de ‘Juego de Tronos’ como cebo para atraer a los numerosos seguidores de esas dos grandes series.

Kartheiser tiene un papel minúsculo como un millonario judío americano que se ve atrapado en medio de la contienda, apareciendo en apenas tres episodios, pero lo suficiente para poder capitalizar su presencia en el terreno promocional.

Más importancia en la trama tiene el personaje de Tom Wlaschiha, el malvado detective de la Gestapo, Hagen Forster, pero han cargado demasiado las tintas en su maldad, presentándolo como un personaje repulsivo en todos los aspectos, ante lo que poco puede hacer el actor para intentar que el púbico pueda empatizar aunque sea mínimamente con él.

El final:

Creo que es la primera vez que me sucede en una serie que puedo recomendar de forma entusiasta una parte de la misma, mientras que tengo una impresión completamente negativa del resto y la verdad es que me deja algo desconcertado, por lo que mejor que ustedes le echen un vistazo en su estreno de mañana 21 de Febrero en la cadena AMC y decidan por su cuenta.

Para finalizar les dejo con la promoción de su estreno en castellano.



Esperamos sus opiniones y comentarios, aquí o en nuestra cuenta de twitter (@lmejino). Hasta la próxima

Lorenzo Mejino