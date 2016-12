Quarry : La mejor escena del año 2016 está en una serie escondida

En estos tiempos de gran exceso de oferta televisiva, siempre he preferido llamar la atención sobre aquellos productos que pasan mucho mas desapercibidos al no emitirse en alguna de las cadenas o servicios principales. En este blog no tenemos ningún problema en hablar de los grandes éxitos y de las series mas populares pero dedicándoles el mismo espacio ( un artículo) que a joyas escondidas que encontramos arrinconadas en las esquinas televisivas y que son merecedoras de mucha mas atención.

“Quarry” ha sido la gran serie agazapada del año que está a punto de finalizar, tanto por el magnífico desarrollo de sus ocho episodios, como por la presencia de la que considero que ha sido la mejor escena de todo el año, una toma continua de 9 minutos en plena guerra del Vietnam, que me ha dejado boquiabierto cada vez que la he visto.

Por desgracia mucha gente desconoce su existencia al emitirse por una cadena minúscula de pago como es Cinemax ( la hermana pequeña de HBO), pero su llegada también de tapadillo a nuestro país, escondida en el catalogo inicial de HBO España, nos va a permitir despedir el año a lo grande en el apartado de novedades, dedicándole el espacio que se merece a una de las joyas escondidas que tenemos ahora a nuestra disposición de forma legal.

Ficha: Quarry 8 ep+ 50/80 m Sep 2016- Cadena: Cinemax (USA) / HBO ( E)



Sinopsis: Mac “Quarry” Conway es un veterano de la guerra de Vietnam, a la que ha acudido en dos ocasiones pero como voluntario la segunda vez. A su vuelta a Memphis en 1972, junto a su mejor amigo y compañero, Arthur, tras un episodio bastante turbio de una matanza de civiles en la jungla, Quarry intenta recomponer su matrimonio con Joni una periodista muy disgustada por su vuelta a la guerra, mientras intenta encontrar un trabajo para ganarse la vida.

Su pasado oscuro en Vietnam, bloquea cualquier oportunidad decente de trabajo y por mediación de su compañero Arthur, acaba trabajando como matón a sueldo de un misterioso personaje denominado “The Broker”, que le encarga diversos trabajos al margen de la ley.

El inicio: Graham Gordy ( der) es un guionista fuertemente enraizado en su estado natal de Arkansas, que tras estudiar en California y Nueva York empezó a trabajar como escritor al servicio del cómico Mike Myers, aunque su primer guión firmado para la película “The Love Guru”, tuvo el dudoso éxito de obtener el Razzie al peor guión en 2008.

Para superar el golpe que le supuso ser el hazmerreir general, decidió hacer tándem creativo con Michael D. Fuller (izq) un guionista que conoció en su época neoyorquina, con el que escribió un piloto que nunca se rodó, “The Wreck” sobre los chanchullos de un equipo de fútbol universitario americano y empezaron a colaborar con su amigo de Arkansas, Ray McKinnon que no dudo en contratarlos como guionistas en la 1T de esa pequeña esmeralda creativa que es “Rectify”.

En esa época ambos descubrieron “Quarry”, la serie de novelas de Max Allan Collins sobre un veterano del Vietnam que se convertía en un asesino a sueldo a su vuelta a Iowa. Viendo claramente que tenían un buen material para una posible serie televisiva y tras convencer al autor (que acabo escribiendo un capitulo en la serie) , decidieron escribir un piloto, bastante respetuoso con las novelas, excepto el cambio de ubicación de las llanuras de Iowa a Memphis, a orillas del rio Mississipi en el estado de Tennessee, un lugar que podía dar mas juego visualmente.

El piloto fue comprado en 2013 por la cadena Cinemax que empezaba a apuntalar su producción original con un tono bastante violento (Strike Back, Banshee) que encajaba perfectamente en la propuesta de Quarry.

Para desarrollar la producción, Cinemax, les puso en contacto con su director estrella Greg Yaitanes, que era el responsable de la gran Banshee, para que se uniera al equipo creativo y empezaran a trabajar, unos en los guiones y el otro en el aspecto visual y creativo, con el encargo de una 1T de ocho episodios.

La 1T la rodaron con el método denominado “crossboarding” que es el termino técnico que utilizan para rodar todos los capítulos a la vez como si fuera una película de ocho horas con Greg Yaitanes dirigiendo todos los episodios.

Este método es ideal para temas de continuidad y efectividad de rodaje, al poder maximizar todos los recursos y lugares de rodaje, pero en cambio es una pesadilla para la posproducción, al tener que montar a la vez todo lo rodado y encajarlo en una trama episódica, lo que retardó su estreno previsto a inicios del año 2016 hasta el mes de Septiembre, aunque hicieron el siguiente trailer de presentación.



Su estreno fue bastante bien recibido por la crítica, en especial el look tan auténtico de los años setenta que destilaban todas y cada una de sus imágenes con la cuidada fotografía del joven mexicano Pepe Avila del Pino y una realización llena de virguerías visuales a cargo de Greg Yaitanes.

La trama: “Quarry” es la historia de un personaje que se mueve por la amplia gama de grises que tenemos para definir a alguien que ha sido un héroe en la guerra de Vietnam, pero con un final controvertido, y se convierte en un asesino a sueldo, en los dos extremos de la balanza moral con que solemos etiquetar a los protagonistas.

El síndrome postraumático que arrastra, no hace mas que agrandar su desesperación por no encontrar su lugar en la vida, ni en su matrimonio ni en el trabajo, donde todos los sueños que tenía al regresar de la guerra se desmoronan a la velocidad de la luz.

La estructura es lineal en el tiempo, desde el momento de su llegada al aeropuerto de Memphis, tras finalizar su carrera militar, aunque de vez en cuando vemos algunos flashbacks de su pasado que nos sirven para entender mejor al personaje.

El regreso al hogar conyugal para retomar la relación con su esposa no es precisamente sencillo y su alejamiento ha tenido consecuencias indeseadas que se añaden a los problemas que le agobian y que tienen en la natación su válvula de escape, haciendo largos interminables en la piscina de su casa, para evadirse de la realidad.

Cuando todos sus esfuerzos para conseguir trabajar fracasan, como medida de supervivencia se ve enredado en la trama mafiosa de un enigmático personaje “The Broker” con el que se ve atrapado y obligado a efectuar sus encargos mafiosos como un matón a sueldo en una espiral que solo ira creciendo a medida que pasan los capítulos.

El segundo trailer de la serie desarrolla estos aspectos en profundidad



El hilo conductor es el paulatino descenso a los infiernos del protagonista, muy deudor del cine negro de perdedores de inicios de los años setenta de Michael Cimino (Thunderbolt and Lightfoot) o Peter Yates ( The Friends of Eddie Coyne) en un terreno inexplorado en las series televisivas, con una magnifica ambientación muy natural, que hace que parece como si hubiera sido rodada en esa época pero con técnicas actuales.

El estilo visual tan peculiar de Greg Yaitanes, que empezó a desarrollar en House y a perfeccionar en Banshee, llega a su punto culminante con una presencia importante de planos secuencia ( hay por lo menos uno largo en cada episodio) buscando dar una mayor autenticidad a la historia como pueden comprobar en esta espectacular persecución de vehículos en una sola toma que es el primer ejemplo de lo que iba a venir.



La espectacularidad de lo que acaban de ver en esa persecución, hace todavía mas interesante el siguiente vídeo, donde nos explican precisamente como se ha rodado esa escena con el cámara dentro del vehículo, y el conductor especialista del vehículo en el techo, fuera del plano visual.



La trama es compleja con muchos giros y sorpresas muy bien encajados en el avance global de la historia, que desembocan en el capitulo final, donde Greg Yaitanes se saca de la manga LA ESCENA del año, un plano secuencia de casi nueve minutos en una sola toma, aunque en realidad tiene cortes muy bien disimulados que pueden jugar a encontrar.

LA ESCENA desarrolla el ataque continuo a un poblado vietnamita, con explosiones, fuego y bombardeos que les van a dejar con la boca abierta (no contiene spoilers de la linea temporal actual en que se desarrolla la miniserie) por lo que si desean verla de forma independiente, no van a a correr peligro de reventarse la historia, porque no he podido evitar incluirla en el articulo.

La mezcla de cine negro de los setenta y la innovación visual del trabajo de Greg Yaitanes ha sido irresistible en mi caso y ha convertido a “Quarry” en uno de mis estrenos preferidos del año, por delante de otras propuestas mas ensalzadas y conocidas, pero que en mi caso no han conseguido sorprenderme ni llevarme al nivel de entretenimiento que me han dado estas historias del marine buscando sobrevivir en la sociedad de Memphis, como si estuviera en el campo de batalla.

La serie tiene un pequeño bache narrativo, al inicio de la segunda mitad de la temporada, tras un final espectacular del primer tramo, debido a que se toma un pequeño respiro para plantear el final, pero a pesar de esto, mi valoración global es altamente positiva y ha sido una de las series con las que mas he disfrutado este año, lo que al final es mi particular vara de medir mi predilección por una serie.

Los actores: El sureño Logan Marshall-Green es un actor que podemos tildar de camaleónico, porque su gran capacidad de cambiar de aspecto, lo ha tenido confinado a papeles secundarios tanto en cine independiente como en olvidables series televisivas como ¨Traveler” o “Dark Blue”, lo que no hacía que lo tuviera en mi radar particular.

Su actuación como Mac “Quarry” Conway, ha sido la gran revelación de la serie, mostrándonos toda una gran gama de matices para un personaje atormentado por dentro y por fuera, con gestos muy contenidos y que evita sobreactuar que es la salida fácil para muchos actores en este tipo de papeles y es sin duda alguna una de las razones del éxito de la propuesta.

No le anda a la zaga su mujer en la ficción Joni, muy bien interpretada por la actriz sudafricana Jodi Balfour, una trotamundos que tras finalizar los estudios en su país y competir en concursos de belleza, decidió continuar su carrera en Inglaterra y sobre todo en Canadá donde se hizo un cierto nombre al protagonizar “Bomb Girls”, una serie sobre chicas que trabajaban en una fabrica de armas durante la retaguardia en la II Guerra Mundial

Su interpretación es dura e implacable y no duda en cantarle las cuarenta a su marido en las cosas por las que le culpa y no duda en hacer todo lo posible para rehacer su matrimonio, incluyendo pasionales escenas sexuales, ideales para cumplir la cuota de permisividad elevada que tiene Cinemax, tanto en la violencia como en el sexo.

El australiano Damon Herriman se está convirtiendo en uno de los actores mas ubicuos de los últimos tiempos, apareciendo de secundario en muchísimas series en EEUU como “Justified”o “Flesh and Bone” o en su país natal como en “Secret City” o “Down Under”

Herriman es un magnifico actor en todo tipo de papeles, como en esta ocasión hace con Buddy, el contacto principal de Quarry con la organización mafiosa, un personaje complicado que esconde su condición homosexual mas de lo que querría y que es un magnifico compañero de Quarry en sus aventuras profesionales.

Por último cualquier reparto multinacional que incluya al gran actor escoces Peter Mullan, ya tiene mi atención inicial, y mas en este caso que interpreta a “The Broker”, el personaje que mueve todos los hilos en la sombra utilizando a sus sicarios como si de marionetas se trataran, con una frialdad y asepsia realmente destacable y que capta a Quarry para su inconfesable agenda.

La larguísima carrera de Mullan ( Red Riding, Top of the Lake) tuvo su momento destacado cuando gano el premio al mejor actor en Cannes, por la desgarradora “My Name is Joe” de Ken Loach, muy en la linea del gran activismo político que tiene en su vida real, donde es una de las voces mas destacadas en cualquier causa social que necesite un importante defensor.

Final : Me gusta acabar el año a lo grande y no se me ha ocurrido nada mejor que “Quarry” para hacer la última entrada de series actuales de 2016, bajo mi total y subjetiva opinión personal.

Su presencia legal en nuestro país, es una magnifica oportunidad, para ver los nuevos caminos visuales que están abriendo gente como Greg Yaitanes, por lo que les recomiendo encarecidamente que aprovechen el mes inicial gratuito que les ofrece HBO, para ver esta gran serie que ha pasado mucho mas desapercibida de lo que debería y que todavía no ha sido renovada de forma oficial por Cinemax, aunque lo mas probable es que lo sea, gracias al éxito internacional que está teniendo.

Como ultimo vídeo les deja con las impresiones de sus creadores y algunos detalles de su producción.



Lorenzo Mejino