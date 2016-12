Las invisibles del año. Epitafios para siete series olvidadas y finalizadas en 2016

Al finalizar cada año, es habitual ver a todo el mundo haciendo listas de las mejores y peores series del año, que inequívocamente desembocan en discusiones bizantinas sobre gustos personales e inclusiones y omisiones en las susodichas listas.

En nuestro blog , preferimos hacer cosas algo mas raras, como la selección mundial del pasado lunes , por eso siguiendo una costumbre iniciada hace cuatro años, vamos a despedir el año repitiendo nuestro monumento a las series desconocidas del año, esa serie que ha finalizado este año y ha durado un mínimo de dos temporadas y que no ha conseguido salir en ninguna de las listas de las mejores y peores del año y les podemos asegurar que hemos visto muchas listas.

Vamos a dedicar nuestro articulo a la clase media-baja de las series televisivas que han finalizado o han sido canceladas este año y han hecho un discreto mutis por el foro, sin que apenas nadie les haya dedicado un triste articulo o mención.

Una característica general de las siete series seleccionadas es que nunca han despertado grandes entusiasmos entre los críticos y blogueros especializados, siendo la mayoría despreciadas y abandonadas desde el episodio piloto, y además han generado muy poco trafico en las redes sociales que es uno de los parámetros que cada vez está cogiendo mas preponderancia a la hora de medir el éxito de una serie.

Apenas se hacían reseñas semanales de ellas, casi nadie reconocía ni decía que las veía ni en la categoría de placeres inconfesables pero sin embargo tenían unas audiencias respetables que al fin y al cabo eran las que les iban asegurando la renovación año tras año, tampoco al nivel de los grandes éxitos de las cadenas, pero bastante mayores que series con gran fama en la red pero que tienen audiencias de cuatro gatos.

En general son series muy convencionales y poco originales y de calidad discreta, destinadas a públicos específicos y determinados que buscan un producto seguro y con el que no tengan que complicarse demasiado la vida y estas series les daban exactamente lo que querían ver al llegar a casa después de la jornada laboral.

Sin más dilación, vamos a iniciar nuestros siete epitafios sobre las siete series desconocidas desaparecidas el año 2016 y que todas hemos podido casi en su totalidad en las pantallas televisivas de nuestro país.

RIZZOLI &ISLES: Dos amigas intimas contra el crimen

Ficha: Rizzoli & Isles 105 episodios (Junio 2010-Sep 2016) TNT (USA), Calle 13 (E)



Sinopsis: Procedimental basado en una serie de libros de la escritora Tess Gerritsen, con una pareja protagonista formada por dos mujeres que son intimas amigas, con dos caracteres completamente diferentes. Rizzoli es una detective del Departamento de Policía de Boston, con voz y comportamientos de chicarrón, y que no suele dar ninguna importancia a su aspecto, mientras que Isles es una forense muy femenina, que siempre acude perfectamente vestida y acicalada a todos los escenarios y es el contrapunto perfecto a su amiga detective

Análisis: Rizzoli & Isles es el ejemplo ideal para ilustrar nuestro preámbulo, serie de larga duración, con unas audiencias que lideraban el cable muchas semanas, pero que solo veía esa gran mayoría silenciosa que no hace ruido en las redes sociales e ignorada por los críticos y blogueros mas influyentes.

La interacción entre ellas y su diferente forma de enfocar las situaciones para la resolución de los crímenes es la base de las tramas, siguiendo los pasos de las series clásicas de investigadores colegas, que en el caso femenino, tuvo su precursora en la multipremiada Cagney & Lacey.

Ha sido un producto comercial muy bien diseñado para ver tomando una copa de vino al regresar a casa, con dos actrices conocidas como Sascha Alexander y Angie Harmon, que gracias a su colegueo, se han hecho su lugar imprescindible en las veladas de muchas personas, aunque en mi caso la deje tras ver la primera temporada, por preferir propuestas mas originales.

El tono de comedia ligera domina la mayoría de las tramas, sobre la tarea policial propiamente dicha, y a pesar de que ambas actrices cumplen bien con su cometido, el material con el que deben de lidiar no esta a su nivel.

Hay que reconocer que la serie ha funcionado muy bien entre el publico femenino al que va dirigida, a pesar de sus debilidades argumentales, por lo que ha cumplido sus objetivos comerciales con altísima nota durante siete años hasta su cierre este verano

Aquí tienen el trailer de presentación inicial de la serie.



Recomendada: Amantes de los procedimentales sencillos y poco complicados

INFIELES ( MISTRESSES) . Infidelidades conyugales estivales de lujo



Ficha: Infieles ( Mistresses) 4T 52 ep. Jun 2013-Sep 2016 Cadena: ABC ( USA)-AXN White ( E)

Cuatro mujeres independientes que viven en Los Ángeles que tienen en común ser amantes secretas de hombres casados, con todas las complicaciones que eso supone al esconder demasiadas cosas de su vida privada

Análisis: El remake estadounidense de la exitosa serie británica del mismo título no vio la luz hasta el segundo intento y tras ser rechazado para la programación estelar otoñal de la cadena ABC, encontró su lugar en la programación estival de la cadena, ideal para cumplir el objetivo de tener programas originales durante todo el año.

“Infieles”, es un culebrón de los de toda la vida, aunque en este caso enfocado desde el punto de vista de la infidelidad de las amantes, mas que en las sagas familiares, con sus queridas aparte.

El tirón popular se lo daba la presencia como protagonista de Alyssa Milano, que tiene un gran numero de seguidores desde su mas tierna infancia por series como “ ¿Quién es el jefe?” o “Embrujadas”, ademas de contar con la actriz coreana Yunjin Kim, bastante popular por su gran intervención en “Perdidos”.

La serie encontró su sitio en las noches veraniegas, pero tuvo bastantes convulsiones en el reparto, acentuadas por la salida de Alyssa Milano en la 3T, al negarse a ir rodar a Vancouver, que es donde se había trasladado la producción de la serie desde Los Ángeles, para abaratar costes.

Tengo que reconocer que no llegue ni a acabar la 1T, porque sus historias mil veces vistas no me interesaban lo mas mínimo, pero en cambio se convirtió en una de las series favoritas de mi anciana madre, que no se ha perdido ni un episodio en el momento de su estreno por aquí, por esa mezcla de lujo y perfidia, que según me comentaba, le encantaba.

Aquí lo pueden comprobar en la promo de la serie



Recomendada: Amantes de los culebrones de lujo con mas engaños que en las promesas electorales

BITTEN: AMOR AL PRIMER MORDISCO

Ficha: Bitten 23+ ep 45 min . Ene 2014-Abr 2016 Cadena: Space ( Can) / Syfy ( USA) / Netflix (E, en 2017).



Sinopsis: Elena Michaels es la única mujer-lobo que existe en el universo y que intenta llevar una doble vida, la normal junto con a su novio en Toronto y la de mujer-lobo con la pleitesía a la manada a la cual pertenece y que habita en una mansión al norte del estado de Nueva York. En dicha manada se encuentra su ex-novio que fue el causante de su conversión al morderla, y conseguir sobrevivir de forma excepcional a la transformación de mujer en loba.

El precario equilibrio de su doble vida se ve comprometido por la presencia de una grave amenaza a la manada a la cual pertenece, que le hace acudir en ayuda de los suyos y actuar como un grupo coordinado para vencer a su enemigo.

Análisis: Bitten es una producción canadiense con un presupuesto bastante bajo y de modestas aspiraciones que desarrolla una saga de libros de forma fidedigna y dirigida de forma muy específica a los amantes del género fantástico, con el gancho de poner una actriz protagonista de gran atractivo físico como es Laura Vanderwoort ( Kara en Smallville) para ponerle unas gotas de erotismo casto y muy disimulado, rodeada de unos machos lobos extraídos de un catálogo de modelos.

La serie es inofensiva y no tiene mas intenciones que distraer al personal, distribuyendo en cada capítulo una trasformación con efectos especiales en lobo y dos o tres desnudos por detrás de Laura y los actores, dejando que gran parte de la trama transcurra en el interior de la mansión con una especie de asamblea permanente de la manada, donde discuten hasta la saciedad sus disyuntivas personales.

El interés por la serie dura hasta que se agota el nuestro por ver el trasero a Laura Vanderwoort y sus modelitos de corte moderno, porque el resto del reparto es del tipo intercambiable y difícil de diferenciar entre ellos y las tramas se ven a venir a cincuenta millas, pero si tenéis el irrefrenable deseo de ver todo lo que tenga hombres lobo, no lo dudéis y adentraros en su mundo, porque sois el único objetivo que busca la serie, no le falléis



Recomendada: Seguidores de todo lo que tenga que ver con la licantropia con gente guapa involucrada



LEGENDS: POR FAVOR, NO MATEN A SEAN BEAN

Ficha: Legends 20 ep 45 min . Ago 2014- Dic 2015 . Cadena: TNT ( USA, ES)

Sinopsis: Martin Odum es el mejor agente encubierto que tiene el FBI, especializado en adoptar múltiples personalidades (Leyendas, en el argot, que dan el nombre a la serie) e infiltrarse en todo tipo de operaciones delictivas para destruirlas desde dentro.

Durante una misión topa con un desconocido, que en una breve conversación le hace unas confidencias, que hacen que Martin se replantee de forma muy importante, la persona que es en realidad y la vida que está llevando en comparación con la que cree que es.

Análisis: Legends ha sido una serie que ha tenido una 1T, bastante complicada, con cambios en los showrunners y el equipo creativo, que se han notado y mucho, por los cambios de tono y bandazos bruscos de la serie.

En los primeros capítulos, incluyendo el piloto, Legends empezó con mal pie, al desarrollar una especie de procedimental con personaje diferente en forma de leyenda semanal, como eje central de los capítulos y el enigma principal que ocupaba apenas dos o tres escenas.

Este tratamiento no era que digamos muy original y lo habíamos visto en series como “The Pretender”, y suerte que Sean Bean aguanta el palo de la serie, gracias a su capacidad para meterse en todo tipo de papeles ( si no habéis visto su travestido en Accused, os habéis perdido su mejor interpretación)

Legends va claramente de menos a mas en la 1T, en el momento en que la conspiración central empieza a ganar forma, la serie se vuelve mucho mas interesante, pero todo ese trabajo se va al traste al inicio de la 2T, con un nuevo cambio de rumbo que la ha hundido con todo el equipo ganándose su cancelación a principios de este año con todo merecimiento.

A continuación tienen el trailer de la serie



Recomendada: Las personas que ven conspiraciones hasta en la caja de los cereales

LA BELLA Y LA BESTIA: Regla de oro, la bestia no puede ser tan guapa como la bella

Ficha: La bella y la bestia 4T 70 ep. Oct 2012 -Sep 2016 CW(USA) – Syfy/ Cuatro (E)



Sinopsis: Catherine Chandler fue el testigo del asesinato de su madre y estuvo a punto de morir en el mismo incidente, del que fue salvada por alguien desconocido de forma milagrosa. Nueve años después, trabaja como detective de la policía de Nueva York, cuando un caso le lleva hasta un enigmático personaje Vincent Keller, un ex-soldado al que se le creía muerto en acto de servicio, pero que sigue vivo y que tiene muchas claves de su pasado y del asesinato de su madre, naciendo una gran atracción mutua entre ambos.

Análisis: Remake descafeinado y pasteurizado del gran original de 1987 que protagonizaron Linda Hamilton y Ron Perlman, y que tuvo a George R.R . Martin, como uno de sus guionistas principales junto a Alex Gansa y Howard Gordon (24, Homeland).

Todo ese talento ha desaparecido por completo en esta nueva versión planteada como una historia romántica con algún leve guiño fantástico, pero con gente guapa por los cuatro lados, perdiendo el aliciente principal del contraste de la belleza con la desfigurada bestia.

Desarrollada por la cadena CW y enfocada al publico adolescente que es su objetivo principal, ha sobrevivido gracias a unas audiencias escasas pero muy fieles, que se han enganchado totalmente a la historia de amor imposible entre los dos protagonistas, con el procedimental semanal para darle algo de vidilla a la historia, que de forma bastante sorprendente ha conseguido llegar hasta la 4T, gracias a sus ventas internacionales a países como Francia, donde las audiencias doblaban a las originales USA

En mi caso, no llegué ni a la mitad de la 1T, porque me era completamente imposible olvidar el original que siempre se ha contado entre mis series favoritas de siempre y decidí abandonarla para no hacerme mala sangre

A continuación tienen el vídeo de promoción



Recomendada: Románticas incurables que disfrutan con historias de amor casi imposibles.



FINDING CARTER: Vivir toda una vida hasta la adolescencia en una gran mentira

Ficha: Finding Carter 2T 36 ep. Jul 2014-Dic 2015 MTV (USA)- MTV (E)



Sinopsis: Carter es una adolescente que tiene una existencia feliz con su madre soltera, hasta que un día es llevada a comisaria tras haber hecho una broma subida de tono, donde descubre que en realidad había sido raptada de pequeña por la que creía que era su madre y acaba siendo devuelta a su familia biológica, que la acepta con los brazos abiertos. Los problemas de adaptación a su nueva vida son el centro de las historias

Análisis: “Finding Carter” es un melodrama que se encuadra perfectamente en esta nueva corriente que nos han traído series como “Thirteen” o “El secreto de Adam”, de niños que han sido secuestrados de pequeños que acaban volviendo al hogar con todos los conflictos derivados de su vuelta al hogar.

En ese caso “Finding Carter” tiene una premisa interesante, pero que carecía de recorrido para una serie de larga duración, cuando si hubiera sido una miniserie, habría tenido mucha mas fuerza con un inicio y un final mas claro.

Tras un buen piloto, que plantea la situación inicial con gran fuerza, la serie se va perdiendo en tramas intrascendentes de culebrón juvenil que se van desgasificando a medida que pasan los episodios, y se convierte en un manido melodrama familiar, con el problema inicial cada vez mas diluido en la nueva dinámica personal de la joven adolescente.

Los problemas se agravaron en la 2T, donde la serie perdió casi toda su audiencia ( servidor incluido) , lo que le llevó a su cancelación oficial a inicios de 2016, completamente exhausta y agotada su premisa inicial.

En el vídeo tienen un trailer de la misma



Recomendada: Fans de las series de niños perdidos y secuestrados, traumatizados a su retorno

CEDAR COVE . Un interminable telefilm de sobremesa que dura tres años

Ficha: Cedar Cove 3T 36 ep. Jul 2013 -Sep 2015 Hallmark (USA)- Antena 3 (E)



Sinopsis: Olivia Lockhart es la juez de la pequeña población costera de Cedar Cove , la serie nos muestra sus relaciones con sus convecinos y en especial con Jack Griffith el editor del diario local por el que siente un aprecio muy especial



Análisis: “Cedar Cove” fue la primera serie de ficción producida por el Hallmark Channel, canal conocido sobre todo por producir películas de amoríos y desgracias varias con un tono amable, que pueblan nuestras sobremesas televisivas los fines de semana, en dura pugna con los telefilmes alemanes.

La gente no mira Hallmark Channel, en busca de cosas fantásticas y complejas, sino para ver historias románticas sin muchas complicaciones para ver adormilados en el sofá al hacer la digestión y “Cedar Cove” sigue ese planteamiento de telenovela filmada al pie de la letra.

El fichaje de una actriz muy famosa en el siglo XX, pero en pleno declive desde hace tiempo como Andie McDowell, es un cierto aliciente para atraer al público hacia una propuesta blanda e inofensiva como por otra parte era su intención.

La serie encontró su publico rápidamente, que le ha permitido rodar tres temporadas, siendo cancelada a principios de este año, aunque en mi caso que no pasé del piloto, le perdí la pista hace mucho tiempo, aunque debo reconocer mi sorpresa, cuando de repente apareció en las sobremesas veraniegas de Antena 3 para regocijo de los seguidores de este tipo de series como muestra el trailer.

Recomendada: Para personas que no se pierden un telefilm dominical de sobremesa.

Esto es todo, espero que hayan podido disfrutar de esta lista tan poco convencional con siete epitafios para siete series fallecidas este año, aprovechando la ocasión para desearles lo mejor para el año 2017, que termina este fin de semana.

Esperamos sus opiniones y comentarios, aquí o en nuestra cuenta de twitter (@lmejino). Hasta la próxima

Lorenzo Mejino