Unbreakable Kimmy Schmidt: Ingenuidad, divino tesoro

Las comedias tradicionales son el terreno donde el nuevo gigante televisivo Netflix está teniendo mas problemas para llegar a los niveles de aclamación que tiene en otros géneros en los que ha tenido éxitos mucho mas reconocidos por todo el mundo, como los dramas o sus numerosas traumedias tanto animadas como de personajes reales, pero donde las risas reinan por su ausencia.

En este contexto de la comedia mas convencional, sus esfuerzos han ido dirigidos a nichos concretos de mercado como el nostálgico con el remake casposo de “Madres Forzosas” o al público mas veterano, con comedias amables con grandes actores veteranos al frente como gancho para sus suscriptores como “ The Ranch” o “Grace and Frankie”.

Hoy les vamos a hablar de la que consideramos que es la mejor comedia de toda su escudería, la alocada vida de Kimmy Schmidt en Nueva York, que tiene una serie de elementos diferenciales que le dan un cierto atractivo, en especial en su primera temporada tras un parto bastante complicado como les vamos a presentar a continuación.

Ficha: Unbreakable Kimmy Schmidt 26+ episodios. Mar 2015–.Cadena: Netflix (USA)- Netflix (E)



Sinopsis: Kimmy Schmidt es una joven de 29 años que ha pasado los últimos quince años encerrada en un bunker con otros tres miembros de una secta apocalíptica en un pueblecito de Indiana. Al ser rescatada por las fuerzas del orden, decide rehacer su vida en Nueva York, donde queda deslumbrada por todas las cosas que se ha perdido la mitad de su vida, con una ingenuidad a prueba de bomba que la va a guiar en esa nueva etapa, junto a una serie de amigos bastante variopintos.

El inicio: Robert Carlock y Tina Fey eran los dos máximos responsables del gran éxito que fue durante siete años “30 Rock” para la cadena NBC, mucho mas a nivel de crítica y premios que de audiencias.

Ambos fueron contactados por la cadena NBC para intentar crear una serie basada en la actriz Ellie Kemper que había participado en las últimas temporadas de “The Office” ,donde se convirtió en una de las favoritas del público a pesar de su entrada en la 5T por su personaje hiperoptimista con un punto friki que insufló cierta vida a la longeva comedia.

Desde el principio tuvieron bastante claro que debían enfocarla a partir de esos rasgos alegres y positivos que es el rango en el que se mueve mejor Ellie Kemper y el dúo creativo consideró que el contraste de una persona optimista incurable con el hecho de haber estado aislada durante quince años, era una buena base para desarrollar una comedía con su punto estrafalario.

El piloto fue aprobado por la cadena NBC, que les encargó una primera temporada de 13 episodios, que empezaron a grabar con vistas a su inclusión en la programación otoñal. La sorpresa saltó cuando la cadena en pleno verano, decidió cancelarla porque consideraba que era demasiado rara y no sabía donde encajarla en su parrilla y decidió renunciar a ella.

Por lo menos la NBC les dio la libertad a sus creadores para vender la serie al mejor postor, si podían encontrar alguno. En ese instante apareció Netflix, que estaba en los albores de su producción original y su presidente consideró que una comedia casi acabada, era una forma rápida de entrar en ese mercado y decidió comprarla.

Los creadores realizaron algunos ajustes para adaptarse a la mayor libertad que tenían en Netflix, tanto de lenguaje como de duración, preparando el gran lanzamiento con todos los capítulos a la vez para Marzo de 2015, con el siguiente trailer



La serie fue bastante bien recibida por la crítica que elogiaba la locura de la premisa inicial y sobre todo quedaron abducidos por la canción de la serie, extraña pero muy pegadiza y que sin duda se ha convertido en una de las señas de identidad principales de la serie, compuesta por el marido de Tina Fey, Jeff Richmond y distorsionada por los Gregory Brothers, como pueden comprobar en la versión larga de la canción que suena en el piloto.



La trama: La premisa de “Unbreakable Kimmy Schmidt” es una de las mas disparatadas que he visto para una comedia, porque el regreso de una persona secuestrada durante muchos años es campo abonado para un drama lacrimógeno de armas tomar, como hemos podido ver estos últimos años con series como “Thirteen” o “The Family”.

Por suerte sus creadores, tuvieron muy claro enfocarla mas como el descubrimiento de todo un mundo que se ha perdido y que quiere recuperar nuestra heroína en Nueva York , para alejarse lo máximo posible de su encierro en el bunker de Indiana, como una adolescente de casi treinta años, cuya vida se detuvo durante quince años, que se niega a ser considerada una victima y decide tomar una actitud positiva ante el futuro.

En su nueva vida tiene como aliados, a su estrafalaria casera Lillian, su compañero de apartamento Titus Andromedon, un eterno aspirante a actor y cantante, que sobrevive haciendo todo tipo de trabajos y por último la dueña de la casa donde ha encontrado trabajo como niñera para su hijo de 10 años, Jacqueline Vorhees, una dama de la alta sociedad neoyorquina, superficial en todos sus aspectos excepto en el de gastar dinero.

El hilo conductor es la adaptación de Kimmy a su nueva vida y su entorno, con bastantes escenas de su pasado en el bunker con las otras tres mujeres con las que vivió secuestrada quince años, por un pastor apocalíptico que mientras tanto se pegaba la gran vida fuera del refugio.

Los títulos de crédito resumen en treinta segundos toda la historia, con esa versión tan pegadiza de la sintonía



El tipo de humor tiende bastante al absurdo y al surrealismo centrándose en el choque entre la ingenuidad supina de Kimmy y la malicia habitual de muchas personas, que se ven desarmadas ante un personaje que parece de dibujos animados.

El cuarteto principal tienen sus momentos de lucimiento entre los que destacan los momentos musicales de Titus Andromedon, como esta delirante canción titulada Peeno Noir, que se convirtió en viral desde el momento de su emisión, muy en el tono bizarro de la sintonía de la serie.



Muchos de los mejores momentos los proporcionaban las conversaciones entre Kimmy y su jefa Jacqueline, donde se producía un traspaso de información en los dos sentidos donde ambas salían ganando, aunque las salidas de tono de la ricachona eran de lo mejor de la serie, como muestra este vídeo



La capacidad de Kimmy Schmidt para convertir cualquier contratiempo o problema en algo positivo o una oportunidad en hacer algo nuevo es el motor de todos sus actos como pueden ver en este resumen de los mejores momentos de la 1T.



Siempre me ha costado catalogar y valorar a “Unbreakable Kimmy Schmidt” ya que su premisa tan arriesgada, nos llevaba a momentos brillantes pero que alternaba con tramas aburridas e incluso insufribles.

Las razones de esta irregularidad son diversas, en primer lugar la excesiva duración de los episodios que permite Netflix, juega en contra de este tipo de comedias, donde la rapidez y las replicas instantáneas suelen ser sus mejores bazas.

Pasar de los 20 a 30 minutos de duración no mejora la calidad, puesto que no hacen el esfuerzo de elegir y concentrar los mejores gags, sino que meten todo lo que se les ocurre y el tono se resiente y mucho, al entrar mucha morralla que habrían eliminado de ser mas selectivos en el montaje final.

El problema se ha hecho mucho mas grave en la 2T, donde encima han desarrollado a peor dos de los personajes secundarios, Titus y en especial Jacqueline, haciéndolos todavía una caricatura mayor y despojándoles de algunos de sus rasgos distintivos de la 1T, lo que ha hecho que la calidad de la serie se resintiera bastante en su segunda entrega, con muchas tramas prescindibles y lo que es peor aburridas.

Me gustó bastante su primera temporada, pero se me ha hecho muy larga la segunda temporada, por lo que no tengo nada claro si continuaré su visionado, a no ser que haga un cambio de rumbo importante para tener por lo menos la misma gracia que en sus inicios.

De todas maneras supongo que de vez en cuando le seguiré echando un vistazo, aunque solo sea para volver a escuchar la sintonía, que les puedo asegurar que he estado canturreando todo el rato mientras escribía el articulo, incluyendo esta versión mucho mas limpia de sus creadores los Gregory Brothers.



Los actores: Ellie Kemper es una humorista y monologuista que estuvo muchos años yendo de club en club, haciendo anuncios y pequeños papeles secundarios hasta que le llegó su gran oportunidad cuando fue elegida para el papel de la recepcionista Erin Shannon en la 5T del remake USA de “The Office”, en un papel que debía ser de solo cuatro episodios y en el que se quedó hasta el final, haciéndola muy popular.

Al crear el personaje con Ellie Kemper en mente, ni que decir tiene que le va como anillo al dedo y Kemper tiene una gran facilidad para las expresiones faciales que le va de perillas a un personaje tan extremo como Kimmy Schmidt, que en ocasiones puede llegar a ser cargante por lo poco que se entera de las cosas, pero que la humanidad de Kemper, suele encauzar en la mayoría de las ocasiones, en una excelente creación, que le valió la nominación a la mejor actriz de comedia en 2016.

La gran sorpresa inicial de la serie fue la actuación de Tituss Burgess, como el eterno aspirante a la fama Titus Andromedon, Burgess se formó en el teatro musical de Broadway, donde interpretó numerosas obras, su primer papel televisivo importante fue en “30 Rock”, como D’Fwan, un diseñador alocado en una parodia de un reality que hacían dentro de la serie.

Burgess esta excelente en su interpretación, en un papel que le va como anillo al dedo como corroboran sus dos nominaciones como mejor actor secundario, pero su personaje ha ido perdiendo fuerza con el paso del tiempo y en especial en la 2T, ha sido uno de los motivos del declive creativo que ha tenido la serie en mi opinión, al deambular demasiado tiempo por la pantalla sin un objetivo claro, el que sea.

Carol Kane es una maravillosa actriz secundaria de musicales y de comedia que fue nominada al Oscar de mejor actriz en los años setenta por “Hester Street” y que ganó dos Emmy en los ochenta en “Taxi”, trabajando con continuidad hasta la fecha, cada vez mas especializada en papeles de persona estrafalaria e imprevisible

A pesar de su curriculum, siempre ha sido el personaje que mas me ha chirriado en la serie, al no estar en el mismo tono de comedia que el resto de sus compañeros, algo mas ácido y acerbo que no encajaba siempre bien con las ingenuidades de Kimmy y de sus amigos.

Jane Krakowski, una actriz formada en el teatro musical, saltó a la fama en 1997, como la fabulosa Elaine en la locura que era “Ally McBeal”, donde era uno de los personajes que mas sobresalían en un reparto tan coral, al que siguió otro papel memorable como Jenna Maroney, la diva del programa de variedades que era el centro de “30 Rock”.

Dada su relación con los creadores de “ 30 Rock”, no sorprendió a mucha gente que fuera elegida para hacer otro papel de corte parecido como la ricachona Jacqueline, una dama de la alta sociedad neoyorquina que no da un palo al agua, excepto para pasar la tarjeta de crédito. Su personaje me ha gustado mucho mas en la 1T, que mas adelante donde la han despojado de mucho de su atractivo, para hacerla mas patética, lo que no ha favorecido a la serie en mi opinión, pero Krakowski sigue siendo una actriz ideal para este tipo de papeles.

Epílogo : “Unbreakable Kimmy Schmidt” es probablemente la mejor comedia que ha hecho Netflix ( tampoco es tan difícil, viendo el resto) que la ha renovado rápidamente para una 3T para emitir en 2017, siendo aclamada por la crítica y sacando la cabeza en las nominaciones como comedia, lo que es muy importante para el prestigio de la cadena.

En nuestro país, la tienen disponible en el servicio español de Netflix que hizo el siguiente trailer de presentación en español



Esperamos sus opiniones y comentarios, aquí o en nuestra cuenta de twitter (@lmejino). Hasta la próxima

Lorenzo Mejino