3rd Rock from the Sun ( Cosas de Marcianos) Exploradores intergalácticos desconcertados

El subgénero de las comedias con extraterrestres de protagonistas siempre ha tenido bastante éxito entre los espectadores desde los tiempos de “Mi Marciano favorito” , pasando por “Mork y Mindy” o el gamberro “Alf”, pero en todos esos casos el personaje extraño era único y solitario y debía adaptarse a la nueva situación sin ayuda de nadie.

Esa percepción cambió con la llegada de “3rd from the Sun” donde teníamos la invasión de toda una familia de seres alienigenas como fuente de disparatadas situaciones y contrastes entre ellos y los humanos de su entorno en una pequeña población cerca de Cleveland en el estado de Ohio.

La serie tuvo un enorme éxito en todo el mundo, acompañada de prestigiosos premios, que la hizo bastante popular incluso en nuestro país, donde fue estrenada con el nombre de “Cosas de marcianos”, en una época en que la dirección general de títulos de Antena3, ponía Cosas a toda comedia que estrenara.

Con estas razones creemos interesante dedicarle nuestro espacio del recuerdo a una serie que ha caído bastante en el olvido al coincidir con comedias mucho mas recordadas en la actualidad, pero que dentro de un humor absurdo y con toques surrealistas era en sus primeros años de lo mejor que nos podíamos encontrar en la televisión, como les vamos a analizar a continuación.

Ficha: 3rd Rock from the Sun ( Cosas de Marcianos) 139 episodios. Ene 1996-May 2001. Cadena: NBC (USA)- Antena 3/ Cuatro (E)



Sinopsis: Cuatro exploradores intergalácticos de un planeta lejano y desconocido, llegan a la tierra como observadores del comportamiento humano, por lo que deben hacerse pasar por los Solomon, una familia aparentemente normal, para poder integrarse e informar a sus superiores de los logros de la raza humana, a la que deben estudiar, pero sin dar a conocer su verdadero aspecto o intención.



El inicio:El matrimonio de guionistas formado por Bonnie y Terry Turner estuvieron muchos años escribiendo en el venerable programa de sketches “Saturday Night Live”, que empezaron a compaginar con guiones cinematográficos de comedias muy taquilleras como “Los Caraconos” o “Wayne’s World” y sus secuelas, todas ellas con ciertos toques alienigenas y fantásticos.

A mediados de los años noventa fueron contratados por los megaproductores Tom Werner y Marcy Casey ( el Show de Bill Cosby, Roseanne) para que crearan alguna serie para su compañía. En la primera reunión sus nuevos jefes, les deslizaron el concepto de “Extraterrestres en observación de campo”, como idea para crear una comedía disparatada.

El matrimonio Turner recogió el guante y escribió un primer piloto, donde un grupo de exploradores extraterrestres llegaban a un pequeño pueblo, disfrazados de apariencia humana y acababan quedándose porque uno de ellos cae enamorado de una terrícola, lo que les valió el encargo del rodaje.

El piloto fue rodado con la dirección del gran James Burrows, pero no convenció a la cadena ABC, que decidió renunciar al mismo,por lo que los productores le pidieron a la ABC, libertad para poder intentar vender la serie a otra cadena.

La cadena ABC de manera muy astuta, decidió retrasar su decisión hasta que las otras cadenas hubieran cerrado su programación, que es cuando les dio carta blanca para irse a otro lado. Sin desanimarse consiguieron interesar a la cadena NBC, que les obligó a rodar un segundo piloto, con la petición expresa de dejar los aspectos románticos de lado para hacer mas énfasis en los estrafalarios y de contraste.

El segundo intento recibió la luz verde de la NBC, que lo programó para su estreno a mitad de temporada, para rellenar el hueco de la serie que se estrellara que siempre había alguna. Su estreno en enero de 1996 vino precedido del siguiente trailer



Desde el principio la serie tuvo muy buenas críticas en especial en lo referente al capitulo de actores, y como las audiencias respondieron, no tuvieron problemas para ser rápidamente renovados e incluidos en la programación otoñal de 1996 como inicio de su larga singladura.

La trama: “3rd from the Sun” tenía una estructura bastante sencilla en base a explotar las continuas situaciones de perplejidad de los observadores frente a las costumbres y hábitos terrestres y su continua sorpresa ante cosas que nos parecen de lo mas normal pero a ellos se les antojaban de los mas extraño.

Su principal diferencia con el resto de comedias de ese genero, era que funcionaba perfectamente al nivel habitual de nosotros frente a ellos, pero en este caso añadía el hecho diferencial de tener a cuatro personajes que en su raza original no tienen ninguna relación, que se convierten en una familia de apariencia humana y encima con los roles cambiados, lo que era fuente continua de conflictos internos.

De esta forma al observador mas veterano y jefe de información le dieron el papel del adolescente Tom, porque sus estudios previos le decían que era el personaje que debía soportar mas tensión y consideraba que debía estar en la mente del mas veterano.

Ademas teníamos al jefe de misión que adoptó el papel de patriarca de la familia y que era el que tenía un trabajo fijo como Dick, el profesor de física en un instituto del pueblo, acompañado de un jefe de seguridad, al que le asignaron a Sally un papel femenino de amazona, para tener acceso a la información del otro sexo humano, y por último Harry el jefe de comunicaciones, que tenía un transmisor en la cabeza que era un personaje excéntrico hasta para ellos.

Todo esto se explica en la introducción de la serie a la que seguían los títulos de crédito a ritmo de rockabilly



Un problema común a todos ellos, era su total sentimiento de superioridad frente a los terrícolas a los que consideraban una raza sumamente inferior y que en el fondo despreciaban al principio por sus rudimentarios conocimientos, en especial en el caso de Dick que debía explicar unos conceptos de física que consideraba caducos y sobrepasados en comparación con lo que conocía de viajes espaciales y en el tiempo, lo que le causaba frustraciones como las del siguiente vídeo



En el instituto Dick debe lidiar con su némesis, la jefa de estudios Mary, que empieza a sospechar de su comportamiento tan extraño en muchas situaciones cotidianas, como es el hecho de tener que aprender a dejar propina en un restaurante, como pueden ver a continuación.



El recurso mas frecuente y que mejor les funcionaba era colocar a alguno de los miembros ante una situación de lo mas normal para todos nosotros, pero totalmente nueva para ellos, por lo que la reacción solía ser de lo mas inesperada, como en este caso en que Sally quiere sacarse el carnet de conducir y debe hacer cola por primera vez, junto al loco de Harry.



Al tener todo el espectro de edades en la familia, nos permitía ver contrastes en todos los ámbitos, como en el caso del adolescente/veterano, que se plantea toda una serie de preguntas trascendentales sobre la necesidad de tener que subir la cuerda en clase de gimnasia, cuando el castigo representa ir a sentarse con las chicas, con sus hormonas en dirección contraria a su cerebro.



En cada episodio teníamos varias escenas donde los cuatro exploradores volvían a ser ellos mismos, se reunían e intercambiaban impresiones sobre sus vivencias de todo tipo, desde las fijaciónes de la gente por las tetas de Sally, hasta su inmersión en la cultura urbana del rap, como muestran en este hilarante vídeo Dick y Harry.



La serie tenía un humor bastante mas elaborado que lo que puede parecer al principio, al buscar continuamente el contraste entre ambos mundos y entre las percepciones de los diferentes miembros de la expedición, por lo que tenía salidas y gags completamente inesperados que me encantaron durante las primeras temporadas cuando no estaban apenas integrados e iban mucho mas por libre, como demuestran los cinco Emmy que ganó en su 2T.

Este tipo de series suelen tener un desgaste mucho mas acelerado, cuando la imprevisibilidad de sus inicios se vuelve previsible con el paso del tiempo al conocer mucho mejor a los personajes y adivinar el final de los gags al inicio de los mismos.

Ademas al empezar a introducir relaciones amorosas estables de todos ellos con humanos, fue derivando hacia una comedia mas convencional y alejada de la locura de sus inicios.

En mi caso ya se pueden imaginar que me encantó durante las dos primeras temporadas, para empezar a cansarme bastante rápidamente a partir de la 3T, y dejar de verla a partir de la 4T, cuando el desarrollo de los personajes quedó estancado, perdiendo toda la gracia que tenía al principio con esos primeros cincuenta capítulos que considero una pequeña joya de la comedia estrafalaria y absurda, con uno de los mejores repartos de comedia de la historia, con un fabuloso John Lithgow al frente de las operaciones

Los actores: No les vamos a descubrir nada diciéndoles el gran actor que es John Lithgow, con una enorme versatilidad que le lleva del drama a la comedia y del cine al teatro y a la televisión de forma mas que fluida, como demuestran sus dos Tonys y cinco Emmys ( tres por este papel) ademas de estar nominado en diversas ocasiones para los Oscars e incluso los Grammys.

Lithgow es el alma de la serie, con ese porte patricio que le permite mantener la dignidad incluso en las situaciones mas estrámboticas en las que se metía como alienígena, capaz de arrancar la carcajada en cualquier momento con sus salidas de tono. Su carrera posterior le ha permitido hacer de todo desde el mejor villano/ asesino de Dexter, hasta un memorable Churchill en “The Crown” que le va a permitir aumentar su cosecha de premios sin duda alguna.

Una gran decisión de casting fue elegir a una actriz desconocida como Kristen Johnston para el papel de Sally el extraterrestre con forma femenina, en este caso impresionante por la gran altura de Johnston ( 1,83 m) y por su gran capacidad para la comicidad física, riéndose y sorprendiéndose de su aspecto continuamente con algunos de los mejores gags de la serie como mujer dominante y controladora de su corte de admiradores.

La carrera de Johnston no ha sido todo lo buena que presagiaban sus dos Emmys a la mejor secundaria de comedia, a pesar de salir en papeles importantes de comedias taquilleras como “los Picapiedra” o “Austin Powers” . Sus graves problemas personales con el alcohol y tranquilizantes frenaron mucho sus aspiraciones y ahora se tiene que conformar con los papelitos que le dan en comedias mediocres como “The Exes”, lejos de su fulgor inicial.

En sentido opuesto ha sido la carrera de Joseph Gordon-Lewitt, un caso extraño de niño actor que ha hecho una transición brillante a su etapa adulta, Gordon-Lewitt llegó a la serie tras aparecer como niño espabilado en diversas series y películas, pero su salto a la fama fue como Tom, en un papel que como definió algún crítico era un actor adolescente judío que interpretaba a un extraterrestre que debía hacerse pasar por un adolescente judío

En la serie se revelo como un gran actor y posteriormente ha progresado mucho no solo como actor sino en diversas facetas artísticas como guionista, productor o incluso creador de formatos televisivos ( HitRecord on TV) sin olvidar sus papeles protagonistas en películas importantes como “The Walk” o “Snowden” entre otras muchas de su gran y joven carrera que empezó a despegar con este alienígena.

French Stewart es un actor que también recibió su primer papel importante como el extravagante jefe de comunicaciones Harry, un colgado absoluto capaz de hacer las burradas mas impresionantes sin inmutarse. Stewart es un actor que tiene una cierta tendencia a la sobreactuación cómica si no está bien dirigido, como una especie de Jim Carrey de bolsillo. En esta serie solo estuvo controlado durante las dos primeras temporadas, para desmadrarse por completo y en mi caso volverse insoportable por sus excesos.

Tras la serie Stewart quedó encasillado en este tipo de papeles de bichos raros y cómicamente exagerados, pero en papeles pequeños y recurrentes y en películas de serie B, como la secuela de Inspector Gadget, últimamente ha aparecido en Mom, pero sigue con los mismos tics de siempre, para lo bueno y para lo malo

Por suerte para el papel de Mary, la maestra humana que iba a ser la antagonista de Dick en el instituto, eligieron a una gran cómica como Jane Curtin, que estuvo en el reparto inicial de Saturday Night Live, junto a gente como Chevy Chase, Dan Akroyd o Bill Murray. Tras salir de ese programa, consiguió una gran popularidad en la sitcom “Kate & Allie” que le valió dos Emmy.

Al principio Curtin era reacia a volver a la televisión en otra sitcom de larga duración, pero fue convencida por los creadores al saber que iba a trabajar con John Lithgow, aunque puso la condición de hacer únicamente siete episodios, para ver si se encontraba cómoda, pero como llegó hasta el final de la serie, se pueden imaginar su decisión. Ha seguido trabajando con regularidad y su último papel importante fue el de una forense en “Unforgettable”, donde era de lo poco salvable de la serie.

La serie fue bastante maltratada en su programación por la cadena NBC, que la utilizaba como en el argot se llama un “utility player”, que servía para rellenar cualquier hueco de programación o apuntalar una noche mas floja, llegando a cambiar hasta doce veces de horario en sus seis años de duración.

Si unimos el desgaste creativo que hemos comentado anteriormente con este continuo baile de horarios, la serie fue perdiendo espectadores cada año siendo sangrante en especial en su quinta temporada, que no evitó una renovación in-extremis para una última temporada, sobre todo porque sus actores seguían siendo nominados y no dejaba de tener un cierto prestigio para la cadena. En su desesperación por remontar, llegaron incluso a cambiar la sintonía como si el problema viniera por ahí



De hecho finalizaron la sexta temporada, desconociendo si iban a continuar o no, por lo que rodaron dos finales alternativos, el esperado en estos casos que es el que se emitió donde todos los expedicionarios volvían a su planeta de origen y uno alternativo por si era renovada, donde el profesor volvía en la tierra para regresar a la nave con su amada y continuar la historia.

Epílogo: “3rd Rock from the Sun” hacer honor a su titulo literal, la tercera roca desde el sol, al describir de forma brillante en sus primeras temporadas, como podrían ver a los terrestres unos alienigenas que desconocieran absolutamente todo de nuestra cultura y forma de hacer las cosas, liderados por unas grandes actuaciones de actores que siguen siendo muy conocidos en el presente, por lo que estoy seguro que habrán disfrutado recordando las andanzas de la familia extraterrestre mas extravagante de la televisión.

