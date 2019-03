El papel de la industria en el reparto de la población y del trabajo por el territorio Martes, 12 marzo 2019, 13:06

Hace una semana acompañé a un grupo de investigadores extranjeros que vinieron a Euskadi en busca de indicios sobre la relación entre “el uso de tecnologías del ámbito de manufactura avanzada” y “la repatriación de actividades fabriles desde, notablemente, el lejano oriente hacia economías avanzadas occidentales” (como el País Vasco).

A los hallazgos de esa investigación podemos dedicar otro post o informe, pero en este post quiero hablar sobre el momento que más captó mi atención durante la gira con dichos investigadores, que fue el siguiente:

Estando en Elgoibar al exterior de una de las múltiples fabricas del sector de Máquina y Herramienta, uno de los investigadores exclamaba -mientras que se maravillaba con el entorno de montes boscosos que rodean la planta en cuestión: “¡Es increíble encontrar este tipo de empresas high-tech en sitios como este!”

Después de ‘asimilar’ esta alabanza, pensé: “Increíble no es, sencillamente porque es real.” Pero, además me dije: “¡Así es como debe ser! Porque también en sitios como éste tiene que haber empresas y empleos de nivel. Otra cosa es que no en todos los lados se haya conseguido o conservado esto.”

Ello me hizo contemplar sobre el papel y el valor de la industria para el territorio desde un punto de vista del uso del espacio, el reparto de población y el funcionamiento del mercado laboral.

Desde muchas instituciones (europeas, nacionales, regionales) se hacen llamamientos para reforzar la actividad industrial dentro de la economía. Al mismo tiempo estamos observando que el mundo se está “urbanizando” o que la población se esta concentrando en aglomeraciones metropolitanas; tendencia que genera problemas de congestión y demás índole en las grandes urbes. Además, implica que hay flujos de personas que migran de su tierra natal hacia “la gran ciudad” y en parte son personas que lo hacen contra su gusto. Pero para que no se tengan que ir y para evitar procesos de despoblación, localmente tiene que haber perspectivas laborales, empleos de categoría y posibilidades de emprender (con el nivel local como campo de base, pero con alcance internacional si puede ser).

Resulta entonces que la industria y el grado en que se moderniza y dinamiza juega un papel importante para equilibrar la población y el empleo en el territorio. Primero porque las actividades manufactureras muestran menos tendencia a concentrarse en las ciudades que los servicios. Y segundo porque una industria que está a la vanguardia genera empleos de alta cualificación que permite que también fuera de las grandes urbes haya consistentes bolsas de trabajo y carreras con perspectivas a largo plazo. Es más: solo una industria puntera puede dar lugar a una combinación de 1) competitividad de productos finales con alto valor añadido para el mercado mundial, y 2) un elevado número de puestos de trabajo de calidad en sitios con costes laborales altos.

Por supuesto: el hecho que la industria se ubique típicamente en las zonas periféricas de los grandes centros no quiere decir que estas actividades operen allí de forma ensimismada y con un enfoque local. Al contrario: el producto industrial viaja mucho mejor que el servicio y la contribución de la actividad manufacturera contribuye muchísimo más al comercio exterior que el negocio de los servicios. Por lo tanto: fabricar en el Hinterland y exportar al mundo es más una regla que una excepción.

Para apoyar el anterior planteamiento pueden servir los siguientes datos:

En España el peso de la industria sobre el valor agregado bruto está alrededor del 17%, en Euskadi está cerca del 25% y en Alemania sobrepasa el 25%. En España casi el 70% de la población vive en ciudades de 50.000 habitantes o más, en Euskadi es algo mas del 45% de la población y en Alemania esta ligeramente por encima del 40%. En Alemania mas de dos-tercios de sus campeones ocultos están ubicados en municipios con menos de 50.000 habitantes y la misma pauta observamos en cuanto a los múltiples líderes en nichos de mercado internacionales (INMLs por sus siglas en inglés: International Niche Market Leaders) que cuenta Euskadi: la gran mayoría de ellos se encuentran en ciudades menores repartidas por sus tres provincias. España, por el contrario, tiene una baja densidad de este tipo de empresas, aunque comparte con Alemania y Euskadi que estas empresas se ubican principalmente en núcleos de población reducidos.

Como tal, la industria, así como los INMLs como exponente de ello, forman un componente muy útil para la distribución de la población y contribuyen a contener desigualdades salariales en el territorio. Y en las geografías donde mantienen la industria en mejores condiciones competitivas es donde más se podrá notarlo.

Bart Kamp