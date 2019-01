Off The Map ( Lejos de todo) : El primer batacazo de Shonda Rhimes Viernes, 4 enero 2019, 06:01

Todos los creadores y guionistas que tengo el gusto de conocer siempre coinciden en decir que han aprendido mucho más de sus fracasos que de sus éxitos, por la cura de humildad que supone tener que buscar las razones por las que no ha funcionado algo que se ha intentado hacer con el mejor cariño.

Esta afirmación sirve incluso para Shonda Rhimes, probablemente junto con Oprah Winfrey, la mujer más poderosa de la industria televisiva, con su imperio construido de la nada a partir de su primer gran éxito ‘Anatomía de Grey’, de la que hoy vamos a recordar su primer fracaso televisivo en su tercera serie original creada para la ABC, que también giraba sobre el tema de médicos y doctores.

Sin ser un desastre creativo, lo cierto es que las audiencias no siguieron las historias de estos doctores trabajando en precarias condiciones en el tercer mundo en una propuesta que tuvo todo tipo de calificativos como el de ‘Anatomía en la Jungla’ , como les vamos a recordar en esta primera entrada del recuerdo del año 2019.

Ficha: Off The Map ( Lejos de Todo) 13 episodios. Ene 2011- Abr 2011- Cadena: ABC (USA)- FOX (E)

Sinopsis: Tres jóvenes doctores con diversos problemas en sus respectivos hogares estadounidenses deciden dejarlo todo atrás y trasladarse a trabajar a una modesta clínica situada en medio de la jungla de un país sudamericano indeterminado. La clínica es la obra personal de Ben Keeton uno de los médicos más brillantes en su juventud, que llegó a ser el jefe más joven de cirugía en UCLA pero que decidió dedicarse a curar y cuidar de los más desfavorecidos junto a otros doctores bregados y baqueteados en mil batallas.

El aprendizaje de los tres novatos en un entorno tan peligroso y diferente es el hilo conductor de las historias de ‘Off the Map’

El inicio: Jenna Bans empezó su carrera como guionista en ‘Mujeres Desesperadas’ de donde pasó a convertirse en una de las discípulas y personas de confianza de Shonda Rhimes en las primeras temporadas de ‘Anatomía de Grey’.

Rhimes siempre aleccionaba a sus discípulos a que le dieran nuevas ideas para nuevas series, para poder presentarlas a la cadena ABC que tenía una opción preferente para todas sus series y que había ejercido por primera vez para ‘Sin Cita Previa’ , la secuela de ‘Anatomía de Grey’ con la que compartía la parrilla de programación a principios de esta década.

El concepto inicial de Jenna Bans era el de tener una especie de Indiana Jones con escalpelo, en un ambiente tropical y salvaje donde los conocimientos médicos y la capacidad de improvisación tuviera que suplir a la falta de medios tanto humanos como materiales o tecnológicos, jugando con el contraste de esos doctores recién llegados y la necesidad de adaptarse a ese nuevo entorno.

Al principio Shonda Rhimes se mostró de lo más reticente para hacer otra serie de médicos, por temor a quedar absolutamente encasillada, pero viendo el entusiasmo de Jenna Bans, decidió apostar por ella y le vendieron el concepto a la cadena ABC para hacer un piloto, huyendo de hacer otra secuela, como sugirió la misma cadena, para tener su vida independiente.

La cadena ABC empezó a promocionarla con los primeros minutos de la serie que pueden ver en el siguiente vídeo sobre la llegada de esos tres médicos a la jungla amazónica.



El resultado no gustó a la cadena, lo que provocó ciertos cambios en el reparto con la salida por razones creativas del conocido Enrique Marciano ( Sin Rastro, arriba, der) que habrán reconocido en el corte anterior, para ser sustituido por otro personaje diferente que iba a interpretar Zach Gilford ( Friday Night Lights) lo que obligó a volver a rodar todas las escenas en que intervino y retrasar el estreno unos meses.

La nueva versión del piloto recibió la aprobación final de la cadena ABC para estrenarla a mitad de temporada, más concretamente en el mes de Enero 2011, con una acogida de lo más tibio por parte de la crítica, que consideraba que era más de lo mismo de ‘Anatomía de Grey’ pero en la jungla sin voz propia ni originalidad alguna en las historias.

Las audiencias no fueron malas para el piloto, pero se hundieron rápidamente, quedándose muy lejos de reeditar el seguimiento que tenían las otras dos series de la escudería Rhimes, como veremos más adelante.

La trama: ‘Off The Map’ es una serie que sigue al pie de la letra todas las convenciones de las series de médicos, con el único factor diferencial de su ubicación en la jungla tropical y la falta evidente de medios tecnológicos, como se podía intuir desde el mismo trailer de la serie, ahora ya con el reparto definitivo.



Quitando ese factor, tenemos desde la utilización del recurso de la llegada de carne fresca al hospital de turno para presentar a los personajes, hasta la resolución de casos médicos aparentemente imposibles gracias a su pericia y habilidad con soluciones tipo McGyver, pasando por las inevitables relaciones y tensiones amorosas entre los miembros del personal con derivas culebroneras

Al estar en una ubicación remota teníamos el factor añadido de que todo el mundo estaba en ese lugar huyendo de algo o de alguna cosa. De esta manera, vamos conociendo de una forma convenientemente dosificada, el pasado de todas y cada una de las personas que trabajan en la clínica selvática

Los tres ejes principales de ‘Off the Map’ son los casos clínicos que llegan, el pasado del personal y sus interacciones actuales, que conforman el mapa de tramas sin que se hayan estrujado la mente en buscar cosas originales.

En los primeros episodios tuvieron una cierta tendencia a agrupar a los doctores en dos bandos, los novatos contra los veteranos, jugando con la inexperiencia de los primeros que provocaba todo tipo de fallos y errores que debían ser enmendados por sus superiores, en una especie de cura de humildad para los recién llegados que se creen mucho mejor de lo que realmente son.

Esas lineas de separación se fueron borrando con el desarrollo de la serie, por los ligoteos y amoríos varios que iban difuminando la frontera tendiendo hacia una coralidad de nosotros ( la clínica) contra ellos ( todas las amenazas exteriores) que permitían la presencia de ciertos hilos de continuidad.

Esas amenazas se convirtieron en su recurso preferido para generar historias, para contrastar el idealismo y las ganas de servir al prójimo de la clínica, con su entorno lleno de corrupción política y militar, donde predominan los traficantes de cualquier cosa, ya sean armas, piedras preciosas, drogas o personas.

Esas personas van a chocar frontalmente, con la ética y la moral del doctor Keeton, que actúa como la brújula moral de ese rincón del mundo, como muestra otra promo de la serie.



Como todas las series de la factoria de Shonda Rhimes, ‘ Off the Map’ tenía un ritmo trepidante con un buen reparto, donde siempre pasan muchas cosas en la pantalla, pero en este caso el barniz idealista y cumbayá que impregnaba muchas de las actuaciones, las hacían mucho más previsibles y sin la chispa y la agudeza de sus mejores productos, al caer en demasiada frecuencia en actuaciones paternalistas y de superioridad moral y ética que rechinaban de vez en cuando.

Era entretenida y me gustaba verla, en especial gracias a su rodaje en Hawaii, que siempre le da un toque exótico y especial a las series rodadas allí, pero poco a poco ese tufillo imperialista de ‘nosotros sabemos lo que mejor os conviene a vosotros’ se iba apoderando del trasfondo de la serie, con todos los conflictos demasiado reducidos y simplificados a buenos y malos.

Otro problema es el habitual en este tipo de series, cuando doctores y personas adultas empiezan a comportarse como adolescentes en celo en demasiadas ocasiones, lo que se hace bastante cargante cuando están confinados en un lugar donde se ven obligados a convivir las veinticuatro horas del día.

‘Off The Map’ me entretuvo pero poca cosa más y lo cierto es que cuando anunciaron la cancelación, me dio exactamente igual porque no los iba a echar en falta ni mucho menos.

Los actores: Los dos mejores actores del reparto eran el neozelandés Martin Henderson, como Ben Keeton el alma de la clínica en la selva y el Indiana Jones con bisturí y la francocanadiense Caroline Dhavernas como la joven doctora Lily Brenner que intenta superar en la jungla el duelo por la muerte de su novio en un accidente ciclista, pero que al ser una obsesiva del control en todos sus aspectos, lo pasa muy mal en la jungla donde la improvisación es lo que manda.

Dhavernas destacó gracias a su adorable protagonista en la serie maldita que fue ‘Wonderfalls’ y luego ha ido alternando series de prestigio como ‘Hannibal’ con incursiones en series de su país natal tanto en francés, ‘Blue Moon’, como en inglés, ‘Mary Kills People’, y en esta ocasión está a su elevado nivel habitual.

La carrera de Henderson ha tenido más altibajos donde ha hecho desde novio de Britney Spears en su videoclip ‘Toxic’ hasta protagonizar sus propias series como la versión original de ‘Secret and Lies’ o en ‘The Red Road’ que compagina con papeles importantes en taquillazos cinematográficos como ‘The Ring’,

Muy encasillado en papeles de galán salvajoide, su máxima popularidad le llegó durante su estancia durante dos años como interés amoroso de la viuda Meredith Grey en ‘Anatomía de Grey’ por decisión expresa de la creadora que quería volver a trabajar con él.

Zach Gilford y Mamie Gummer interpretaban a los otros dos novatos que llegan a la jungla, los doctores Tommy Fuller y Mina Minard, que corresponden a dos clichés habituales en las series de médicos, el tarambanas que no es un gran doctor y la perfeccionista traumatizada por un grave error que cometió durante su residencia.

Zach Gilford está teniendo una carrera cuesta abajo desde su maravilloso Matt Saracen en ‘Friday Night Lights’ por el que se ha ganado un puesto en la historia televisiva. Tommy Fuller fue su primer papel tras el final de la serie texana y representó el principio de una serie de malas decisiones que le han hecho bajar mucho en el escalafón de Hollywood, con series tan nefastas como ‘The Mob Doctor’ o ‘The Family’ hasta finalizar en ‘Lifeline’ una serie de Youtube, lo que me da bastante pena personalmente.

Mamie Gummer es una de esas actrices que parece que siempre a punto de explotar, pero pasan los años y sigue siendo más conocida por ser una de las hijas de Meryl Streep, que por sus propias actuaciones, donde destaca por encima de todas su papel recurrente de una abogada bastante borde y rastrera en ‘The Good Wife’ y ‘The Good Fight’, pero cuando le han dado un protagonista como otra doctora en ‘Emily Owens M.D’ no ha conseguido levantar el vuelo.

En el capítulo de actores experimentados y veteranos, Valerie Cruz y Jason George daban vida a los dos doctores veteranos en la jungla, la matriarca protectora Zee Alonso y el gruñón Otis Cole. Ambos han tenido una larga carrera plagada de numerosos personajes en series como en el caso de Valerie Cruz que desde ‘Nip/Tuck’ es un rostro habitual, casi siempre como agente de la ley como en ‘The Following’ o ‘Dexter’

Mas curiosa es la trayectoria de Jason George, un actor que ha encontrado su lugar en las series de Shonda Rhimes, de donde va saltando de una a otra, tras sus inicios como el Dr Ben Warren en ‘Anatomía de Grey’ de donde dio el salto a esta serie, para volver a ese personaje en el que estuvo muchos años, hasta que el año pasado decidieron hacer una secuela basada en su cambio de vocación de cirujano a bombero para protagonizar ‘Estación 19’.

George es ideal para estos personajes de negro cachas y fortachón y mientras siga siendo del agrado de Shonda Rhimes seguro que va a tener trabajo asegurado.

Por último mencionar la presencia de Rachelle Lefevre en el personaje más desdibujado de la serie, la doctora Ryan Clark que tiene gravísimos problemas de salud, por lo que su relación amorosa con el doctor principal, está teñida de tintes demasiados melodramáticos

Nacida en Montreal, tuvo su mejor momento al ser una de las actrices de la exitosa saga ‘Crepúsculo’ de la que ha ido tirando el resto de su carrera, alternando series en EEUU como ‘ Under The Dome’ como en su país natal donde ha sido la villana de la 2T de ‘Mary Kills People’ frente a su compañera en esta serie Caroline Dhavernas.

Final : Los elevados costes del rodaje de la serie en Hawaii no se compensaban con unas audiencias que menguaban a cada episodio, por lo que al final de la 1T, la cadena ABC decidió cancelarla más o menos de mutuo acuerdo con Shonda Rhimes . El final es bastante abrupto con bastantes hilos por cerrar, sin que tampoco hubiera grandes protestas por dejar de ver las aventuras de la jungla.

Casi todos los actores del reparto han seguido trabajando con regularidad, algunos incluso en otras series de Shondaland ( el nombre de la productora de Shonda Rhimes) lo que no deja de ser una señal de que los problemas fueron exclusivamente por no haber encontrado su audiencia, a pesar de los esfuerzos que hicieron con vídeos como el siguiente donde comentan el rodaje y que va a servir como cierre del artículo

Hoy hemos querido recordar ‘Off The Map’ una serie que tuvo una vida efímera pero que en el fondo no dejó de ser otro paso en la construcción del imperio audiovisual de Shonda Rhimes que se ha pasado con armas y bagajes a Netflix a partir de 2019.

Esperamos sus opiniones y comentarios, aquí o en nuestra cuenta de twitter (@lmejino). Hasta la próxima

Lorenzo Mejino