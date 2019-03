Elementary: La versión actualizada de Sherlock Holmes con un giro ‘Watsoniano’. Miércoles, 6 marzo 2019, 06:01

Supongo que al anunciarles la semana temática dedicada a Sherlock Holmes no les sería muy difícil deducir el nombre de la serie actual que iba a ocupar nuestro espacio de los miércoles, que no podía ser otra que ‘Elementary’ la recreación del personaje ubicado en nuestra época y en Nueva York, aunque conservando muchos rasgos del personaje creado por Arthur Conan Doyle.

Su principal innovación proviene de cambiar el género del Dr Watson, lo que lógicamente puso los pelos de punta a los más puristas, pero que en esta ocasión ha demostrado ser un gran acierto por la dinámica que se establece entre los dos protagonistas, así como el acierto en elegir a dos grandes actores para esos dos personajes.

La serie ha tenido una gran popularidad desde el momento de su estreno, gracias a convertirse en un procedimental de calidad con dos grandes protagonistas y unos casos originales que intentan sorprendernos como sucedían en las novelas originales, más allá de mi fría opinión personal que se ha visto influenciada por otros factores como les comentaré a continuación.

Ficha: Elementary 164 + ep 40 m Sep 2012 Idioma: Ingles/ castellano Cadena: CBS (UK)/ Calle 13 (E)

Sinopsis:

Tras caer en desgracia en su Londres natal y pasar por un centro de rehabilitación de drogadictos, Sherlock Holmes decide mudarse a Nueva York, para empezar una nueva vida, aprovechando su contacto con un viejo amigo el capitán Gregson que en la actualidad es capitán de la policía de Nueva York.

Gracias a ese contacto, Holmes trabaja como detective asesor en casos complicados que requieren una mirada algo diferente a la que marca el protocolo policial. Su padre, que no se fía de él, ha decidido asignarle una especie de niñera/acompañante/controladora en la figura de la doctora Joann Watson, una cirujana que se retiró de los quirófanos tras su responsabilidad en la muerte de un paciente y que ha aceptado este trabajo, por la oportunidad de seguir ayudando a la gente.

Pronto Watson se convierte en la mano derecha de Holmes, gracias a sus conocimientos de medicina y forman un tándem imbatible en la lucha contra el crimen de Nueva York.

El inicio: Robert Doherty es un guionista que empezó su carrera en ‘Star Trek Voyager’ , gracias a su amor por los temas de ciencia-ficción y de corte fantástico que le valieron para ir saltando a series como ‘Tru Calling’ o ‘Point Pleasant’ hasta acabar en ‘Medium’ donde estuvo seis años como escritor y finalmente como productor ejecutivo.

Al finalizar ‘Medium’, Doherty fue contactado a través de sus agentes por el productor Carl Beverly ( Justified, Unforgettable) que tras intentar comprar infructuosamente los derechos de la serie británica ‘Sherlock’ para hacer un remake USA, se empeñó en hacer una serie original y diferente basada en Sherlock Holmes, pero ubicada en la actualidad.

Doherty era un gran fan de Sherlock Holmes, por lo que aceptó encantado el reto pero con una premisa inicial, no iba a adaptar ni basarse en ninguna de las novelas originales de Arthur Conan Doyle, para crear su propio universo en Nueva York a partir de los rasgos principales del personaje.

En su investigación sobre el personaje, Doherty descubrió que algunos investigadores consideraban que tenía fobia a las mujeres además de cierta misoginia, por lo que empezó a pensar en convertir al Dr Watson en una mujer para tener una fuente de conflicto derivada de su escasa empatía con el género femenino.

Su idea les gustó a los ejecutivos de la cadena ABC que le encargaron el piloto y posteriormente una 1T de 13 episodios que rápidamente prolongaron a 22. tras haber emitido apenas dos episodios, ayudados por el sugerente reportaje de presentación de la serie.



Su estreno tuvo una enorme acogida y se convirtió rápidamente en el estreno más visto de la temporada 2012-2013, consiguiendo incluso el lugar más prestigioso de la televisión estadounidense, como fue su emisión tras la Superbowl de 2013 y una rápida renovación para la 2T.

La trama: ‘Elementary’ estableció la relación principal en su episodio piloto, con la contratación de la Dra Watson como ayudante y vigilante de Sherlock Holmes, con una enorme desconfianza inicial entre ambos por la resistencia de Holmes de seguir un tratamiento de rehabilitación convencional, insistiendo en hacerlo a su manera con la supervisión de la doctora Watson.

Pronto se ven involucrados en un primer caso sobre una mujer asesinada en la aislada habitación del pánico de su apartamento, lo que les supone el primer enigma para responder a las diferentes preguntas del caso como el ¿quién’, el ¿cómo?, y el ¿porqué?, como muestran en el trailer de la serie



Su alambicada y preciosista cabecera es la mejor introducción a los complejos casos a los que se tienen que enfrentar.



Tras establecer la relación central de la serie, ‘Elementary’ entra rápidamente en el terreno del procedimental semanal, con el caso que es presentado en las primeras escenas en un acertijo aparentemente irresoluble que va requerir de su singularidad para poder resolverlo al final del episodio.

El caso semanal suele ser una herramienta para ir profundizando en la relación entre Holmes y Watson que han empezado siendo dos absolutos desconocidos y poco a poco se van adaptando el uno al otro y van ganando confianza entre ambos, en lo que acaba siendo el eje central de la serie.

Los guionistas se toman su tiempo y de forma acertada han ido dosificando mucho las apariciones del resto de personajes del universo Holmes como su padre, Mycroft o Moriarty, que no han entrado en las tramas hasta tener bien solidificada la relación central, como pueden comprobar en la siguiente escena donde Sherlock se encuentra con Irene Adler ( una excelente Natalie Dormer) , una persona de gran influencia en Sherlock, que no aparece hasta el final de la 1T.



Sherlock es mostrado como un personaje atormentado que ha encontrado en las drogas su única válvula de escape para huir de la realidad que le abruma en determinados momentos al ser incapaz de lidiar con las desgracias y problemas que le suceden en su vida. Su trato es arisco y arrogante, menospreciando a casi todo el mundo en especial a los agentes de policía por carecer de la brillantez de su intelecto y dotes de deducción, pero su debilidad por las drogas le ha convertido en una persona muy frágil e inestable.

En ese punto es donde cobra importancia la figura de la Dra Watson, como el mástil que le permite navegar en su zozobrante vida, proporcionando un punto de estabilidad emocional y médica que le permite ir saliendo del pozo en que se encuentra, a pesar de que ella también tiene su mochila emocional que va saliendo a medida que avanzan los episodios, pero siempre es mostrada mucho más fuerte y estable en todos los sentidos que Sherlock Holmes.

Los guionistas han evitado de forma consciente desarrollar una tensión sexual entre ambos, partiendo de la base de que dos personas de diferente sexo pueden convertirse en grandes colegas y amigos sin tener que acostarse juntos.

Otro gran acierto es incluir notas cómicas dentro de las historias, que a veces vienen dadas por el comportamiento excéntrico de Sherlock Holmes y otras por sus diálogos punzantes y llenos de dobles sentidos con la Dra Watson, como la recopilación que pueden ver en el siguiente vídeo



A medida que han ido pasando las temporadas han ido abriendo el terreno de juego dando entrada a personajes conocidos del universo literario de Sherlock Holmes o simplemente creando nuevos personajes para servir de antagonista durante una temporada como la historia principal de ese año.

Llegados a este punto les tengo que reconocer que a pesar de considerarla una buena serie con grandes actores, nunca he llegado a conectar con la propuesta y de hecho he dejado de verla de forma regular tras la 1T, mirando algún episodio de forma esporádica cuando sucedía algo importante.

Mi reacción casi alérgica, la achacó a una cierta saturación del personaje de Sherlock Holmes que siempre me ha gustado mucho, pero tras la versión de Cumberbatch, necesitaba más tiempo para ver algo nuevo basado en el mismo personaje y al tener una periodicidad semanal, poco a poco se me iban acumulando los episodios por falta de ganas de verla, para acabar abandonándola en favor de otras propuestas que me interesaban más por razones de tiempo.

Eso no me impide decirles que considero que es una buena serie en especial si disfrutan con los procedimentales bien desarrollados, pero en mi caso es un personaje que siempre he preferido en formato corto como miniserie o película televisiva y no como obligada cita semanal en la pantalla de Calle 13 que la ha emitido en nuestro país con la siguiente promoción.



Los actores: Jonny Lee Miller es una magnifica elección para este tipo de personajes raros y excéntricos gracias a los cuales ha cimentado una carrera bastante interesante desde sus inicios como uno de los drogatas de ‘Trainspotting’ o en sus apariciones televisivas importantes en series como ‘Eli Stone’ o ‘Dexter’ huyendo siempre de los personajes sencillos.

Miller es un magnífico Sherlock, aunque en algunas ocasiones tiene una cierta tendencia a la sobreactuación, pero comprensible en un personaje tan excesivo como Sherlock Holmes y más en esta versión modernizada, con toda su drogadicción a cuestas. Su gran química con Lucy Liu es evidente desde los primeros momentos de la serie y su compenetración solo ha ido mejorando con el tiempo.

Lucy Liu es probablemente la actriz de origen oriental mas conocida, al ser la primera en conseguir ser valorada para papeles que no venían determinados exclusivamente por su etnia como demostró en ‘Los Ángeles de Charlie’ o incluso de género como en esta Dra Watson, que borda a la perfección, consiguiendo que nos olvidemos del personaje literario en muchas ocasiones, al conseguir su propia voz.

Su salto a la fama lo dio como una gran abogada deslenguada en ‘Ally McBeal’ y desde entonces ha ido rompiendo barreras raciales y de género en casi todos los papeles que ha interpretado, como la mejor demostración de que si una actriz tiene calidad no importa su origen ni su raza.

En el capítulo de secundarios destaca Aidan Quinn como el capitán Gregson, uno de los escasos amigos que tiene Sherlock Holmes, al que intenta ayudar en la medida de lo posible, asignándole casos complicados como asesor externo. Su papel es de soporte policial con pocas escenas por episodio, aunque con el paso de las temporadas se han ido conociendo detalles de su vida personal siempre como tramas secundarias y de refuerzo a las historias principales, para darle algo más de cancha.

La carrera de Aidan Quinn ( izq) está repleta de numerosos personajes secundarios tanto en cine como en televisión, pero sin ninguno que destaque sobremanera o le haya hecho muy popular hasta su longevo Gregson, que le va a permitir unos buenos ingresos durante muchos años, gracias a sus reemisiones.

Por último tenemos a Jon Michael Hill ( der) al que le toca el ingrato papel del detective novato Marcus Bell, el blanco de muchas pullas de Holmes por su inexperiencia y que sirve solo para apuntalar algunas tramas de relleno, en su primer papel de importancia como actor,donde cumple sin destacar.

Final : ‘Elementary’ acaba de anunciar su renovación para un 7T que será la última como han anunciado de forma simultanea, para dar tiempo a realizar un buen cierre para sus numerosos seguidores, por lo que con esa noticia les voy a dejar con el último vídeo que nos muestra las interioridades del rodaje de manos de sus protagonistas.



Como les he comentado en diversas ocasiones, mis gustos personales no tienen porque influenciar en la valoración de una serie, pero pocos casos recuerdo como ‘Elementary’ en que esa disociación sea tan importante, como he querido dejar de manifiesto en el segundo artículo de nuestra semana temática dedicada a Sherlock Holmes, que concluirá el próximo viernes.

Esperamos sus opiniones y comentarios, aquí o en nuestra cuenta de twitter (@lmejino). Hasta la próxima

Lorenzo Mejino