Shababnikim / The New Black ( Israel ): cuatro seminaristas ultraortodoxos en apuros. Lunes, 26 abril 2021, 06:00

El enorme éxito que han tenido dos series recientes como ‘Unorthodox’ y ‘Shtisel’ al mostrarnos el desconocido y peculiar mundo de los judíos ultraortodoxos ha provocado rebuscar en el pasado reciente de la producción israelí para encontrar series que traten de esa temática para seguir con ese filón. La primera en ser descubierta ha sido ‘Shababnikim’ una comedia que arrasó en Israel en el momento de su estreno ganando todos los premios televisivos de 2018 y que ha empezado a ser difundida internacionalmente con el nombre de ‘The New Black’.

En esta ocasión el tono es completamente diferente ya que ‘Shababnikim’ es una comedia centrada en las tribulaciones de cuatro jóvenes seminaristas de una yeshiva ( escuela ultraortodoxa) de Jerusalén y todas las contradicciones a las que se enfrentan en el marco de esa vida religiosa que intentan llevar pero trufada de tentaciones y malos pensamientos condenados por su libro sagrado el Torah.

Salvando las distancias, en ocasiones podía pasar por una versión hasídica de la mítica serie británica ‘Los Jóvenes’ con esos cuatro seminaristas de orígenes muy diferentes que poco a poco van sacando su rebeldía ( Shababnikim significa rebeldes en hebreo), frente a las rígidas normas de su yeshiva o escuela talmúdica.

Por ahora no me consta que haya sido adquirida por ninguna plataforma de este país pero como he comentado en algunas ocasiones, espero que el artículo despierte el interés para su compra y continuar alimentado esa fiebre hasídica que se ha desatado en nuestro país por todo lo referente a los judíos ultraortodoxos pero en esta ocasión desde una vertiente más cómica.

Ficha: Shababnikim / The New Black 12 ep 30 min dic 2017- mar 2018. Idioma: Hebreo subtitulada en inglés Cadena: HOT ( Israel) / inédita en España

La trama : En una de las yeshivas más prestigiosas de Jerusalén, la muerte del rabino director provoca una serie de cambios importantes en la orientación religiosa de la misma, provocados por el nuevo rabino jefe.

Los principales damnificados son tres jóvenes estudiantes que no demuestran precisamente una gran vocación religiosa para los estudios del Tora y el Talmud que deberían ocupar casi todo su tiempo. La llegada a su habitación de un cuarto personaje Gedaliah un erudito ultraortodoxo y que sigue todos los preceptos judíos al pie de la letra, va a provocar muchas tensiones divertidas entre los cuatro estudiantes que deben compartir la habitación.

El grupo es bastante heterogéneo y representativo de todas las castas y prejuicios de clase que tienen los judíos ultraortodoxos. Primero tenemos a Avinoam (David Gad, seg der) el hijo de un miembro del Knesset o parlamento israelí que representa a los nuevas clases dominantes hasídicas. El segundo miembro del grupo es Dov ( Omer Perelman, izq) heredero de una familia de las más importantes y adineradas de la vieja guardia ultraortodoxa.

A la derecha de la foto tenemos a Meir ( Israel Atias), que representa a las últimas migraciones procedentes del este de Europa y que son menospreciados por las clases altas hasídicas y por último el genial Gedaliah ( Ori Lauzerovich) un erudito y brillante estudiante del Torah pero con las capacidades sociales y el tacto de un puercoespín.

Las interacciones en clave de comedia de los cuatro seminaristas son realmente divertidas, en especial en todo lo referente a Gedaliah que es una fuente continua de contradicciones al intentar luchar de forma muy torpe, contra los instintos malignos que determinan la fe judía, en especial en sus relaciones con el sexo opuesto, como pueden ver en el siguiente video donde es incapaz de dirigir una palabra a una camarera no hasídica.



La serie tiene bastante continuidad al mostrarnos la evolución de la rebeldía de esos personajes que intentan sacar lo mejor de ambos mundos, como por ejemplo el hecho de que los seminaristas estén exentos del largo servicio militar obligatorio israelí, por lo que si les expulsan de la yeshiva serán llamados a filas de forma inmediata.

‘Shababnikim’ nos muestra muchos detalles sobre la diferenciación de los judíos ultraortodoxos con una atención especial a las enormes dudas que se les plantean continuamente para compaginar los avances tecnológicos con la estricta observancia de los preceptos judíos escritos hace siglos, lo que les llevan a enormes discusiones con Gedaliah siempre del lado ultraconservador frente a las posiciones más aperturistas de sus compañeros hasta en cosas como hacerse un selfie.

Los momentos más divertidos son sus relaciones con las chicas y las mujeres que generalmente deben ser organizadas por un casamentero profesional que intenta encontrar las mejores combinaciones, aunque en el caso de Gedaliah, sus citas son un verdadero desastre y ya no saben que hacer con el pobre que lo único que desea es casarse para formar una familia según sus creencias hasídicas.

‘Shababnikim’ ganó todos los premios, incluyendo el del mejor actor para el fabuloso Ori Lauzerovich que me ha hecho reír de lo lindo con su comportamiento como es Gedaliah, que en muchas ocasiones se mueve en un universo paralelo al de todo el mundo, lo que es una fuente continua de una gran comicidad en uno de los mejores personajes de la historia de la televisión israelí.

Solo espero que acabe llegando por estos lares, por lo que voy a finalizar el artículo con el brillante tráiler promocional subtitulado en ingles, para que puedan hacerse una idea de la brillantez de los cuatro seminaristas de ‘Shababnikim’ o ‘The New Black’ como prefieran.



Esperamos sus opiniones y comentarios, aquí o en nuestra cuenta de twitter (@lmejino). Hasta la próxima

Lorenzo Mejino