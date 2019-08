Renovando las neuronas Miércoles, 17 julio 2019, 10:31

Hasta hace poco se creía que nacíamos con un número concreto de neuronas y que estas se iban muriendo a lo largo de nuestra vida, por lo que cada vez contábamos con menos para nuestra vida. La muerte de estas se atribuía al simple paso de los años, y por supuesto a los malos hábitos, que aceleran esta pérdida de neuronas, lo que hacía que además hubiera quienes nos sintiéramos culpables cada vez que actuábamos de forma insana, pensando que acelerábamos este proceso neurológico. Pero parece que tenemos solución, y que nosotros mismos podemos hacer algo para renovar nuestras neuronas y para tener una mente en buen estado.

Desde luego, siempre he creído que mantener una actividad intelectual era muy importante para tener la mente activa y en buen funcionamiento, y cuanto más activa estuviera uno/a mejor para mantener vivas nuestras neuronas. Pero ahora resulta que no sólo hay que mantener la mente activa, sino que también el cuerpo, y que ejercitando este también logramos renovar nuestras neuronas. Es decir, aquello de “men sana in corpore sano” no sólo hace referencia a sentirnos sanos físicamente y de esta forma poder proyectar nuestros pensamientos en un contexto mejor, sino porque al ejercitar nuestro cuerpo también logramos renovar nuestro cerebro, y por lo tanto tener una mejor actividad cerebral. El deporte no sólo activa la dopamina, la serotonina y noradrenalina, lo que además nos permite bajar nuestros límites de estrés, sino que al renovar nuestras neuronas, también lograremos tener una mejor atención y mayor focalización en aquellos temas que queramos centrarnos.

Nuestro cerebro posee la cualidad de la plasticidad, y esto hace que no sólo nos permita ejercitarlo y transformarlo a medida que lo entrenamos, sino que además podemos renovarlo, permitiéndonos no tener que limitarnos y conformarnos con lo que el paso del tiempo nos deje. Por supuesto, y porque es la parte del cuerpo más desconocida, aún quedan muchas lagunas sobre ciertas enfermedades que pueden limitar gravemente nuestra capacidad cognitiva, pero saber que haciendo ejercicio podemos prevenir y mejorar esta situación, nos da una herramienta muy importante para poder hacer algo al respecto, además de ayudarnos a sentirnos mejor mientras lo realizamos. Por lo tanto, y aprovechando que estamos en verano, propongámonos salir a practicar deporte, que no sólo estamos activando nuestro cuerpo y mejorando nuestro estado de ánimo, sino también cuidando nuestro cerebro.