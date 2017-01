Atlanta: El arte de ser pobre y negro sin morir en el intento

Los barrios depauperados y pobres con mayoría de población negra de las grandes urbes estadounidenses aparecen casi siempre en las series televisivas como escenario de todo tipo de delitos relacionados con armas y drogas enmarcados en dramas policiales y sociales de alta intensidad.

“Atlanta” es una propuesta que intenta y consigue desde el primer momento romper con ese estereotipo y nos muestra un fresco costumbrista sobre las historias de un grupo de amigos, para buscarse la vida e intentar salir de la pobreza en un suburbio degradado de la capital del estado de Georgia y que no existen para nadie excepto para salir en las noticias como escenario de algún suceso.

Serie de autor, creada y protagonizada por el brillante artista polifacético que es Donald Glover, Atlanta se ha convertido a nivel de crítica en una de las sensaciones del año recién finalizado, culminando el pasado domingo con la obtención de dos Globos de Oro a la mejor comedia y al mejor actor. Su reciente estreno en la filial española de Fox, nos permite hacer un articulo para llamarles la atención sobre una serie muy diferente a lo habitual, ideal para los que buscan otras sensaciones en sus pantallas televisivas.

Ficha: Atlanta 10+ episodios. Sep 2016–. Cadena: FX (USA)- Fox (E)



Sinopsis: Earn Marks es un joven que tras abandonar la universidad de Princeton, se encuentra solo y sin un duro en su ciudad natal de Atlanta, gorroneando una cama donde puede, sea en casa de sus padres o utilizando el derecho a roce con su amiga Van, una profesora con la que tiene un hijo en común.

Sin un trabajo que le proporcione unos mínimos ingresos dignos, decide hacer de manager de su primo Paper Boi que está empezando una incipiente carrera de rapero de éxito , como única manera de salir de la pobreza que le rodea por todos los lados.

El inicio: Donald Glover empezó como guionista a los 23 años en “30 Rock” y mientras actuaba en “Community”, empezó a desarrollar una serie basada en sus experiencias de su vida en Atlanta, donde pasó toda su infancia y adolescencia, con una premisa muy clara en su mente, mostrar al público blanco, que no tienen ni idea de la cultura negra, por mucho que quieran pontificar.

Con esta premisa empezó a vender su idea y escribió un primer piloto con ayuda de su hermano y otros jóvenes guionistas de Atlanta, siendo la cadena FX, conocida por arriesgar bastante mas que el resto de cadenas en sus propuestas, la que acabó encargándole el rodaje del piloto.

Para desarrollar la serie, Glover decidió no volver a Community para su 6T, para concentrarse en su creación y lo primero que hizo fue contratar a su amigo Hiro Murai,como director principal de la serie, Murai nunca había dirigido ficción, pero era el director de todos los vídeos de su alter ego como rapero Childish Gambino.

La cadena FX le dejo total libertad, pero ha reconocido que al principio no entendía mucho de la propuesta de Glover e hizo algunos intentos y recomendaciones para intentar suavizarla y hacerla mas convencional, que fueron rechazados de pleno por Glover, por no entrar en el esquema de las cosas que quería mostrar y al final hicieron como con Louie C.K, le dieron carta blanca y a ver que salía.

Sus promociones eran bastante caústicas y enigmáticas, predisponiendo al espectador para lo que podía ver a continuación



El estreno en Septiembre de 2016 tuvo una aclamación casi unánime de la critica estadounidense, abducidos ante la visión tan original y arriesgada de Donald Glover sobre la comunidad negra como mostraba en el siguiente trailer.



La trama: “Atlanta” no es una serie nada convencional ni en su estructura ni en su desarrollo, con una tendencia bastante acusada hacia el terreno de la serie antológica ,con cada episodio explicando una historia diferente e independiente en su tronco central, pero con pequeños hilos de continuidad en lo que hace referencia a la vida personal de Earn y su trabajo como manager de su primo el rapero Paper Boi.

Su base son los cuatro personajes principales Earn, Paperboi, su amiga Van y el mejor amigo de los dos primos, un personaje inclasificable llamado Darius, y sus andanzas por el depauperado suburbio de Stone Mountain en Atlanta, donde creció Donald Glover.

La serie empieza cuando Earn intenta ganarse la confianza de su primo Paper Boi, para que le deje ser su manager y salir del trabajo de vendedor a comisión en el aeropuerto, con el que apenas gana dinero para poder ir al trabajo, como explica en el siguiente vídeo



Todos sus actos e iniciativas tienen como objetivo sobrevivir en su día a día, para poder conseguir salir de su pobreza extrema y ofrecerle algo mejor a su bebé que está siendo criado casi en exclusividad por su madre, pero con el que intenta ser un buen padre

Earn es una buena persona, pero la vida le ha repartido unas cartas tan desastrosas, que la desesperación ante la impotencia de conseguir algo de dinero le consume por dentro pero en su favor hay que decir que siempre mantiene la dignidad suficiente para evitar caer en el trapicheo o en delitos de poca monta, como medio de vida.

En cambio, sus dos amigos si que se sacan su dinerillo con el menudeo de droga, lo que les permite mas dinero para sus gastos, así como una vivienda mas digna y un vehículo con el que moverse. Las aventuras del trío en algunos momentos pueden llegar a ser incluso surrealistas como el siguiente vídeo donde aparece un extraño vehículo creando grandes problemas en un parking.



Hacer de manager de un rapero, es una oportunidad excelente para mostrarnos los diferentes ambientes de Atlanta, con lugares opulentos donde intenta hacer negocios el pobre Earn, que no podría pagarse ni una botella de agua abierta, pero donde están las personas que pueden ayudar en la carrera discográfica de su primo como este club lujoso.



La mejor virtud de Atlanta es el desconocimiento de lo que nos puede deparar el siguiente episodio, ya que tras unos primeros capítulos tranquilos que nos presentan a los personajes, de pronto empiezan a ofrecernos episodios singulares , que pueden estar basados exclusivamente en uno de sus personajes, como uno de los mejores de la serie, centrado en Van, o por el contrario en un evento especial donde puede pasar de todo.

El riesgo de entrar en hacer episodios singulares en una temporada inicial de escasamente diez episodios, es elevado, pero vistos los resultados, parece que es el camino a seguir porque episodios como el realizado con la presencia de Paperboi en un falso talk-show llamado Montague es de lo mejor que he visto en sátira punzante este año, incluyendo el rodaje de falsos anuncios como el siguiente



La visión de la cultura negra urbana que nos propone Donald Glover no tiene nada que ver con todo lo que habíamos visto hasta ahora, mostrando situaciones mas o menos conocidas, desde un angulo y una perspectiva diferentes, de las que nos hacen reflexionar y mucho sobre algunas convenciones establecidas en nuestra visión de la cultura afroamericana.

No es una serie evidente y sencilla para entrar en su propuesta y de hecho en mi caso, la empecé con algunas precauciones porque este tipo de comedias dramáticas son las que me suelen dar mas problemas para poder disfrutar o entretenerme con ellas.

Por eso me sorprendió cuando le pillé el tranquillo con cierta facilidad y me gustaba mucho lo que estaba viendo en pantalla, ayudado por el hecho de haber visitado Atlanta en diversas ocasiones , lo que me permitía tener ciertas referencias locales que carezco en otras series de corte similar.

Su propio carácter experimental no la convierten en una serie recomendable a secas, porque no presenta un encadenamiento de gags, ni se ensaña en la situación personal de los protagonistas, buscando el camino mas difícil de encontrar la risa en el desarrollo y sus peculiares soluciones de las diversas situaciones en que se encuentran.

Al no seguir cánones establecidos, lo mejor es que si encuentran interesante la premisa, se adentren en ella, para ver si les acaba convenciendo y se convierte en una de sus favoritas como ha sido mi caso, pero no esperen ningún Urkel, Carlton Banks ni nada por el estilo.

Los actores: Donald Glover es un personaje muy inquieto y polifacético que a pesar de haber entrado escasamente en la treintena, se ha ganado una muy buena reputación tanto de guionista, como de actor de cine y televisión, pasando por su carrera de rapero bajo el sobrenombre de Childish Gambino. Por estas razones cuando decidió concentrarse en la creación de su proyecto más personal levanto muchas expectativas que han sido plenamente cumplidas como el emprendedor Earn Marks.

Su mayor virtud en Atlanta es hacer de director de orquesta , sin convertir la serie en un culto a su persona, haciendo episodios centrados en sus compañeros, en los que apenas aparece, para mostrar mejor sus ideas sobre la cultura y la comunidad negra de Atlanta. Su personaje es bastante complejo y Glover lo interpreta con una cierta desesperanza y melancolía, muy alejada de las payasadas que hacía en el Glendale Community College y que le ha permitido pescar su primer premio gordo por partida doble, el Globo de Oro a mejor actor y mejor comedia.

Otro punto a favor de Glover es habernos descubierto a diversos actores desconocidos para los papeles de sus colegas de correrías, entre los que destaca Brian Tyree Henry, en el papel de Paper Boi, su primer papel de cierta relevancia en una carrera insignificante hasta el momento.

Paper Boi es un personaje muy interesante, bonachón e ingenuo en ocasiones, pero con un pronto muy peligroso que le ha metido en muchos problemas tanto por temas de drogas como de armas, aunque empieza a tener claro que su música puede ser el camino para salir del gueto, con Henry dándole una gran humanidad a su papel, que le ha dado un prestigio casi instantáneo.

Algo parecido podemos decir de Keith Stansfield como su colega Darius, en perpetuo estado de colocación “marijuanera” que se ha convertido en el robaescenas de la serie, con sus salidas de tono que descolocan a todo el mundo, incluyendo una delirante aparición en una galería de tiro, que es de lo mejor de toda la serie.

Stansfield es una de las jóvenes promesas afroamericanas tras aparecer en dos películas dramáticas importantes como “Selma” y “Straight outta Compton”, pero aquí demuestra que en la comedia es tan buen actor como en el drama, porque consigue elevar las expectativas en cuanto lo vemos aparecer por la pantalla.

Zazie Beets ha debutado en la interpretación en esta serie en el papel de Van, la mejor amiga de Earn y madre de su hijo, con la que mantiene una relación intermitente pero afectuosa. Su personaje funciona más al margen del trío protagonista, por lo que al principio estaba desdibujada al estar supeditada a su relación con Earn.

Todo cambia en un episodio de la segunda mitad de la temporada, centrado exclusivamente en su personaje y que empieza con una cena con una antigua compañera de clase y acaba con unos giros de altísimo calibre, que la puso al nivel de sus compañeros con toda justicia y le ha permitido despegar su incipiente carrera, apareciendo en dos episodios de la gafapastera “Easy”.

Final : Atlanta ya ha sido renovada para una 2T, y su victoria en los Globos de Oro, entregados el pasado domingo, es una prueba evidente, de que ha conseguido lo mas difícil, como es sobresalir claramente entre la ingente producción de series, solo resta por ver si es capaz de mantenerse en ese pedestal.

Para finalizar les dejo con un segundo trailer de la serie, que pueden ver legalmente en nuestro país en la cadena Fox.



Esperamos sus opiniones y comentarios, aquí o en nuestra cuenta de twitter (@lmejino). Hasta la próxima

Lorenzo Mejino