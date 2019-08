El fotograma

‘Jonas Brothers: Chasing Happiness’: eran mucho más que unos anillos de castidad Jueves, 8 agosto 2019, 09:00

JONAS BROTHERS: CHASING HAPPINESS

Título original: Jonas Brothers: Chasing Happiness

Año: 2019

Duración: 96 minutos

País: Estados Unidos

Dirección: John Taylor

Música: Kaveh Cohen

Fotografía: Kenny Stoff

Reparto: Jonas Brothers, Nick Jonas, Joe Jonas, Kevin Jonas,Sophie Turner, Priyanka Chopra, Miley Cyrus, Frankie Jonas y Stevie Wonder

Productora: Amazon Studios

Género: Documental / Musical

Sinopsis: La búsqueda de la felicidad habla de la hermandad. Desde sus humildes raíces en Nueva Jersey, a través de su meteórico ascenso a la fama, su vínculo fue inquebrantable, pero una sorprendente y dolorosa ruptura llevó a Joe, Kevin y Nick por caminos diferentes. Con profundas entrevistas personales, material de archivo inédito y música exclusiva, estos son los Jonas Brothers como nunca los habías visto. (FilmAffinity)

Vaya por delante que no he sido nunca fan de los Jonas Brothers, hasta que se han reunido y han sacado nuevo disco. Me gustaba la música de Nick Jonas en solitario, y al juntarse han sacado un discazo, todo hay que decirlo. Así que, ¿por qué no ver su documental?

Amazon Prime Video ha estrenado recientemente ‘Jonas Brothers: Chasing Happiness’ un documental donde los Kevin Jonas, Joe Jonas y Nick Jonas se desnudan (no literalmente) para contarnos su intrahistoria y apoyar este dulce momento que viven. Musicalmente es su momento más relevante, han dejado de ser ese trío de hermanos que portaban anillos de castidad para ser uno de los grupos del momento. Han superado varias rupturas, todos ellos están casados, han hecho su carrera en solitario y es el momento de volver a juntarse.

‘Chasing Happiness’ nos invita a un viaje desde sus comienzos hasta el momento actual. Descubrimos que detrás de esos chicos que se dieron a conocer bajo la marca Disney había más talento del que parecía. Descubrimos que Joe hacía monólogos, Kevin protagonizaba anuncios y Nick comenzó desde muy joven cantando y actuando en Broadway. Somos partícipes de cómo sus padres lo dieron todo y lo perdieron casi todo por cumplir los sueños de sus hijos. Su padre incluso perdió su trabajo como pastor de la iglesia de su localidad al conocer sus feligreses que sus hijos no hacían rock cristiano. Sí, tal cual.

En ‘Chasing Happiness’ se pone de manifiesto también la diferencia entre los hermanos Jonas. Mientras Kevin se ha refugiado en su hogar, confiando su felicidad a un entorno más íntimo, Joe y Nick persiguen la fama, fortuna y reconocimiento de manera casi obsesiva. El primero ha dado tumbos entre una carrera en solitario que naufragó nada más empezar y un trío que ha dejado aparcado para volver a reunirse con sus hermanos. El más joven de ellos, Nick, en cambio sí ha conocido el éxito musical, y se ha hecho un pequeño hueco como actor, nada destacable, pero sí constante.

El mejor momento, no obstante, es cuando se cantan las verdades a la cara. ‘Chasing Happiness’ funciona bien en su hora y media, con confesiones íntimas, visitas a lugares clave y vídeos de archivo, pero es cuando se sientan en la mesa y se dicen a la cara lo que piensan cuando de verdad gana en enteros. Los reproches de Joe a Nick, o los estruendosos silencios de Kevin, que no para de beber en un juego donde bebe el que cree que el otro miente, son más esclarecedores de lo que uno podría creer. Detrás de ese “producto prefabricado” que nos vendieron se encontraban tres jóvenes que pagaron un precio por la fama.

Lo mejor de ‘Chasing Happiness’ es que se percibe sincera, aunque no deja de ser un producto de marketing más para apoyar este momento que vive la banda. Un documental milimetrado y planificado, pero también lo suficientemente real cuando hablan cara a cara y se reprochan lo que llevaban tanto tiempo guardándose.

Lo mejor: El juego de la bebida.

Lo peor: No deja de ser un documental al uso de un grupo de música más. No hay nada revolucionario como lo hubo en ‘En la cama con Madonna‘