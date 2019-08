Der Inre Cirkeln / The Inner circle ( Suecia): intrigas políticas de tercera regional Lunes, 12 agosto 2019, 06:00

Las series políticas escandinavas tienen el listón altísimo desde las historias de Birgitte Nyborg en Borgen y desgraciadamente esfuerzos como ‘Der Inre Cirkeln’ una producción sueca sobre las esferas de su alta política se queda bastante lejos de la celebrada serie danesa.

Las intrigas palaciegas de un ministro para posicionarse para la futura vacante de primer ministro de Suecia están construidas de una manera muy torpe, empezando por el propio protagonista, al que le vamos a desear que lo acaben enviando de embajador a las islas Comores y pasando por el resto de personajes que compiten por ver cuál es más despreciable en una carrera de lo más competido.

No deja de ser una lastima porque la idea inicial era interesante y su ubicación en la preciosa isla de Götland, podía haber dado mucho juego, pero como suele ser ocurrir en las series del servicio de pago Viaplay han optado por lo fácil con un resultado de lo más mediocre.

Ficha: Der Inre Cirkeln ( El Circulo Interior) 8 ep + 45 min .Mar-Jun 2019- . Idioma: Sueco subs español Cadena: Viaplay (S)

La trama : El Almedalen es un evento anual que congrega durante una semana a multitud de políticos, lobistas y empresarios suecos en la preciosa ciudad de Visby, la capital de la isla de Götland. El ambicioso ministro de Empresa David Ehrling asiste a dicho evento para posicionarse de la mejor manera posible para el puesto de primer ministro que va a dejar vacante la actual titular.

Con la ayuda inestimable de su jefa de prensa Lena Nilsdotter, intenta alejar a dos periodistas de investigación de los pasajes más turbios de su pasado, hasta que una de ellas aparece muerta en medio de una de las fiestas del Almedalen, convirtiéndolo en uno de los sospechosos y lo que es peor alejándolo de su sueño de poder ser primer ministro, como muestran en el trailer oficial de la serie.



‘Der Inre Cirkeln’ no tiene un mal arranque, cuando conocemos a sus protagonistas y sus ambiciones, pero pronto empieza a abrir demasiados frentes y no se decide por si quiere ser una serie de alta política, un thriller de misterio policial, una investigación periodística o un drama familiar,

Esa indefinición es mortal para el desarrollo de la serie, empezando por la truculenta primera escena de la serie, que es resuelta en un capítulo posterior de una forma de lo más chapucera siendo generosos.

La parte política es blanda y sin mordiente, sin que ningún político sobresalga como un posible estadista, siendo todos una banda de títeres al servicio del mercadeo de intereses que se crea en esa cita anual del Almedalen, por lo que la serie va de mal en peor hasta su sonrojante final.

Suelo dar bastante cuerda a las series escandinavas y a las políticas en general, pero poco puedo salvar en ‘Der Inre Cirkeln’ empezando por su actor protagonista Niklas Engdahl ( izq) que se entera tan poco como su personaje de lo que tiene hacer actuando, con una nefasta interpretación.

Bastante mejor está Nanna Blondell ( der) , la joven actriz sueca que es la jefa de prensa del ambicioso ministro y que solo por tener que aguantar a semejante inepto ( actor y personaje) se merece todos mis elogios.

Si son asiduos a las series escandinavas reconocerán a muchos actores secundarios como Dag Malmberg ( el jefe de Saga Noren en Bron) que en esta ocasión hace de un manipulador empresario local o Melinda Kinnaman ( Modus) como la periodista investigadora , lo que no deja de ser una manera de entretenerse algo, frente a la blandura de la intriga política.

Si son adictos a las series políticas le pueden echar un vistazo, ( por aquí no ha llegado todavía) pero ya les aviso que no se hagan muchas ilusiones, porque a medida que avanza la trama, su incredulidad va a ir en aumento como me ha sucedido en mi caso, con una de las grandes decepciones escandinavas de 2019.

Para finalizar les dejo con el teaser oficial de la serie.



Esperamos sus opiniones y comentarios

Lorenzo Mejino