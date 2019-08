Daredevil : el superhéroe más angustiósamente humano Miércoles, 21 agosto 2019, 06:00

El anuncio hace un lustro de la llegada de diversos superhéroes de segunda división de la escudería Marvel a las pantallas de Netflix, ha sido una de las operaciones de marketing más inteligentes de la década, al llamar la atención sobre unos personajes sin el carisma suficiente para protagonizar las grandes superproducciones cinematográficas de primera división, pero con el suficiente tirón para hacerlo en el más modesto terreno televisivo.

La estrategia de Marvel pasaba por la creación de cuatro series independientes con cuatro superhéroes que iban a confluir en ‘The Defenders’ como una reunión final de los cuatro protagonistas, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist y Daredevil, pero con un resultado final que ha dejado bastante que desear. El problema ha sido agravado por los problemas entre Disney, la nueva propietaria de Marvel y Netflix, que ha desembocado en la cancelación de todas las series que no han pasado en ningún caso de la 3T.

En ocasiones anteriores les habíamos hablado de las otras series, por lo que hoy vamos a remediar el tema con ‘Daredevil’, la última serie del grupo inicial que nos quedaba por analizar y que al ser la mejor del lote hemos preferido dejarla para el final, a la espera de algún epílogo que dedicaremos algún día a su olvidable secuela ‘The Punisher’.

Ficha: Daredevil 39 episodios. Abr 2015-Oct 2018 . Cadena: Netflix (USA)- Netflix (E)

Sinopsis: Matt Murdock es un abogado ciego debido a un accidente radioactivo que tuvo en su infancia, que le dejó sin el sentido de la vista, pero a cambio le agudizó todos los demás sentidos a nivel de un superhéroe.

Murdock lleva una doble vida, durante el día es un abogado combativo por los derechos de los mas desfavorecidos por el sistema de justicia, pero por la noche tiene una identidad secreta y se convierte en ‘Daredevil’ un vigilante justiciero que intenta ayudar a las personas mas indefensas y desvalidas.

En su bufete tiene como socio a su mejor amigo Foggy Nelson y como secretaria a Karen Page, una misteriosa joven muy eficiente en su trabajo.

El inicio: ‘Daredevil’ nació en 1964, de la mano de Stan Lee, el alma de Marvel, con el artista Bill Everett que hizo los primeros diseños del personaje. A lo largo de los años ha sufrido muchas transformaciones tanto a nivel de vestuario como físicamente, en especial si comparamos la imagen actual con la del primer cómic

El cómic tenía un éxito relativo que le aseguraba siempre su continuidad hasta nuestros días, pero sin conseguir alcanzar la popularidad de sus compañeros de escudería, moviéndose en la zona baja de la primera división de superhéroes de Marvel.

En 2003, intentaron relanzar el personaje para ponerlo al nivel de sus compañeros más populares con una adaptación cinematográfica protagonizada por Ben Affleck, que tuvo bastante éxito en la taquilla, pero que no acabo de convencer a la crítica, en especial por la actuación de Affleck, bastante desubicado en toda la película.

El personaje siguió vivo gracias a los cómics, hasta que en 2013 Drew Goddard, un alumno muy aventajado de las salas de guionistas de dos genios como Joss Whedon, con el que estuvo en ‘Buffy’ y ‘Angel’ y posteriormente con J.J. Abrams, en ‘Alias’ y ‘Perdidos’, se dirigió a Marvel, para proponerles hacer una nueva película sobre ‘Daredevil’, sobre la que habían recuperado sus derechos.

Goddard se había establecido como una personalidad muy interesante gracias a su guión de ‘Cloverfield’ o su estreno como director en ‘Cabin in The Woods’ , pero Marvel no estaba muy interesada en hacer una película de gran presupuesto. Sus preferencias iban hacia el formato de serie, naciendo el concepto que luego derivaría en el paquete de ‘The Defenders’

Goddard aceptó el reto de convertirlo en miniserie, pero pocas semanas antes de empezar el rodaje y con varios capítulos escritos, renuncio a implicarse como showrunner de la serie, para trabajar en el proyecto de una película ‘Sinister Six’ que finalmente no vio la luz, por lo que fue sustituido por un gran amigo suyo Steven S. De Knight con el que había trabajado en ‘Buffy’ y ‘Angel’ y que había creado y finalizado ‘Spartacus’

Al ser el primer estreno del cuarteto de superhéroes de Netflix, en una época donde sus estrenos estaban mucho más espaciados, la expectación fue bastante grande y tuvo un buen recibimiento de crítica y público que devoraron todos los capítulos en un santiamén, abriendo el camino para el resto de la franquicia, con un trailer como el siguiente.

La trama: ‘Daredevil’ plantea sus temporadas de una forma totalmente serielizada, estableciendo el modelo que han seguido posteriormente el resto de series de Marvel y muchas otras de Netflix.

En el caso del superhéroe ciego, la temporada inicial se centra en la pugna encarnizada entre Matt Murdock y su alter ego Daredevil, con el malvado villano Wilson Fisk, el personaje que controla todo el inframundo de ‘Hell’s Kitchen’, el degradado barrio neoyorquino donde se desarrollan las historias, que es evocado en la magnífica cabecera de la serie con el color rojo predominante en todo momento.



Los bandos están claros, con Daredevil que por la noche lucha en solitario con todos los medios a su alcance mientras que de día como abogado, junto a su socio, lo intenta hacer de forma legal. Sus resultados son muy frustrantes gracias a los enormes tentáculos que tiene extendidos el villano Wilson Fisk en todos los rincones y estamentos de la ciudad.

Desde el punto personal, muchas de las tramas iniciales se centran en los esfuerzos que debe hacer para mantener secreta para todo el mundo su identidad de ‘Daredevil’, por lo que al principio abusan del recurso de ponerlo en riesgo de ser descubierto para librarse en el último momento.

Por suerte, nos muestran pronto la principal seña de identidad de la serie, sus espectaculares peleas que levantaban a sus seguidores de los asientos, como la primera importante de todas que se realiza en un pasillo en el cuarto episodio de la serie, realmente espectacular aunque claramente deudora de la película coreana ‘Oldboy’.



Esta escena fue el punto de inflexión para muchas personas ya que las expectativas de poder volver a ver otra de esas escenas era razón suficiente para ir viendo los episodios de un tirón, con la sabia decisión de concentrar toda la acción en los minutos finales con cliffhangers para que el espectador siguiera enganchado a la emisión continua.

La historia iba saltando entre el hilo de continuidad de la desigual pugna contra Wilson Fisk, con las tramas que implicaban a sus dos compañeros y amigos, su leal Foggy y Karen, con la que crearon una cierta tensión sexual, aderezada por bastantes escenas en esa entrega inicial, en la que la ponían como damisela en apuros que necesita ser salvada de peligros diversos como en el siguiente corte.



Su socio y colega Foggy tenía un poco la misión de desengrasante cómico, con muchos de sus diálogos buscados para liberar un poco la gran intensidad y solemnidad del personaje de Matt Murdock y Daredevil, aunque también es cierto que su personaje se fue oscureciendo algo con el paso del tiempo huyendo de sus bufonadas iniciales, como en el siguiente vídeo



En este tipo de series, el villano es alguien muy importante para darle mayor importancia a la tarea del superhéroe y Wilson Fisk es el personaje perfecto para darle la replica, refinado y despiadado a partes iguales, tiene una personalidad obsesiva que se refleja hasta en detalles tan nimios como su meticulosidad al hacerse una tortilla, como pueden ver en el siguiente vídeo



La producción de la serie fue bastante turbulenta con continuos cambios de showrunners que no duraban más de una temporada, casi siempre para emprender nuevos proyectos o por diferencias creativas con la todopoderosa Marvel.

En la 2T ‘Daredevil’ dio un giro a peor al navegar entre dos aguas de dos personajes principales del universo Marvel, como si quisieran utilizarlo para lanzar otras franquicias, en lugar de cuidar la principal. En gran parte de la 2T no sabia si me estaban colando un piloto extralargo de ‘The Punisher’ que ya había sido anunciada como su secuela o sondeando el terreno para hacer lo mismo con Elektra.

Entretanto los personajes secundarios se iban enterando uno a uno de que Matt Murdock es Daredevil y con eso iban llenando episodios con las fases de sorpresa, indignación y aceptación habituales en este tipo de revelaciones.

Esa indefinición y la falta de un gran antagonista como Wilson Fisk, hizo que el nivel de esa 2T descendiera mucho, quemando capítulos en historias insustanciales como preparando el juego para ‘The Defenders’ que tenían los mismos showrunners que la 2T de ‘Daredevil’ Marco Ramirez y Doug Petrie.

Por suerte solo tuvieron que recuperar a Wilson Fisk para la 3T, con Erik Oleson al mando de las operaciones, para que la cosa remontara de nuevo, gracias a otras escenas espectaculares como la de la siguiente pelea en la cárcel.



Si a eso le unimos por fin un gran desarrollo del personaje de Karen Page, al mostrarnos sus orígenes, lo cierto es que consiguieron estar al nivel de su temporada inicial.

‘Daredevil’ me ha parecido la mejor de las cuatro series de superheroes Marvel de Netflix, pero sin que me haya entusiasmado y convencido del todo, en especial analizándola desde un punto de vista global debido a esa 2T que no encontró su tono en ningún momento, aunque lo cierto es que mirando las otras tampoco ha tenido mucha competencia, a excepción de Jessica Jones.

Si bien es cierto que las espectaculares peleas son de lo mejor de los últimos años en televisión, me ha parecido que han hecho demasiado taciturno y angustiado a Matt Murdock, destilando una tristeza de personaje de tragedia griega solemne y predestinado, que tiende a hacerse algo cargante con el paso de los episodios al carecer de cualquier contrapeso algo más humano y de alegría de vivir.

El personaje del antihéroe angustiado funciona mejor si tiene alguna válvula de liberación que no sea únicamente repartir mamporros y atrapar villanos y en ese sentido en ‘Daredevil’ no han tenido la vista de darle esa salida que lo habría hecho mucho más interesante.

Los actores: El actor británico Charlie Cox no era muy popular cuando fue elegido para encarnar al primer superhéroe que iba a estrenar Netflix. A pesar de ello, tenía una solida carrera detrás que empezó protagonizando la película de culto ‘Stardust’ y siguió con un papel recurrente de matón irlandés en ‘Boardwalk Empire’ , pero sobre todo tenía una buena formación teatral para darle una cierta introspección a su personaje.

Cox me ha parecido un buen actor, pero lo han tenido demasiado agarrotado en muchas ocasiones, buscando una solemnidad y trascendencia que ha limitado mucho sus opciones interpretativas, mientras que en las escenas de acción, casi todas enmascarado, a oscuras y en pasillos mal iluminados, los dobles hacían su trabajo a las mil maravillas.

La mejor de todo el reparto ha sido indudablemente Deborah Ann Woll como la secretaria y amiga Karen Page, con una gran evolución desde ser presentada como una damisela frágil en los inicios de la serie a una mujer fuerte e independiente, dispuesta a afrontar de cara sus fantasmas del pasado sin importarle las consecuencias.

La neoyorquina Woll es conocida sobre todo por su papel de la vampira Jessica en ‘True Blood’ donde estuvo las siete temporadas de la serie, en un personaje que consiguió poco después de graduarse y que fue creciendo en importancia con el paso de las temporadas.

Al finalizar la serie de Alan Ball, fue lo suficientemente hábil para cambiar de registro como la heroína de carne y hueso Karen Page y lo cierto es que se ha consolidado como una gran actriz.

No puedo decir lo mismo de Elden Henson que interpreta a Foggy Nelson el socio en el bufete de Matt Murdock. La interpretación de Helson se me atragantó desde el principio, porque ni me hacía gracia cuando intentaba ser el recurso cómico de la primera temporada, ni me lo creía cuando su personaje se volvió más serio y dramático en su evolución. Su forma indefinida de actuar donde no sabía si hacía comedia o drama, no me ayudaba mucho a valorarlo mejor.

Henson empezó su carrera como actor infantil siendo uno de los jugadores de hockey de la franquicia de películas de ‘Somos los Mejores/ The Mighty Ducks’. Su transición a actor adulto le ha llevado a multitud de papeles secundarios en cine y televisión, de los que no recordaba ninguno hasta verlo en este personaje.

Por el contrario hablar de la carrera de Vincent D’Onofrio son palabras mayores desde su impresionante debut en ‘La Chaqueta Metálica’ como el torpe soldado Leonard Lawrence, un personaje que ha pasado a la historia del cine y que ha definido su carrera para siempre, un papel para el que tuvo que engordar treinta kilos por exigencias de Stanley Kubrick.

Posteriormente hizo todo tipo de secundarios, hasta que a principios de este siglo, tuvo el segundo papel más importante de su carrera como el intenso detective Robert Goren en ‘Ley y Orden: Acción Criminal’.

En ‘Daredevil’ interpreta de forma majestuosa al villano Wilson Fisk, un personaje impredecible y capaz de todos los comportamientos, donde Vincent D’Onofrio se encuentra como pez en el agua y se convierte en el alma de la serie en las tramas en las que aparece.

Final :

El final de la 3T de ‘Daredevil’ estaba claramente planteado para una continuidad que su showrunner Erik Oleson, tenía prevista para dos temporadas más, pero el final abrupto de las relaciones entre Marvel y Netflix ha dejado a los fieles seguidores de la serie como principales damnificados de esa pugna por los derechos audiovisuales entre Disney y Netflix, que solo va a recrudecerse en los próximos años.

Las posibilidades de que los personajes vuelvan a resucitar dentro de varios años bajo el paraguas de Disney son bastante elevadas, aunque es difícil que lo hagan con los mismos actores y responsables por problemas legales contractuales y la moratoria que tienen para seguir con esos personajes, pero por ahora este ha sido el canto del cisne de la aventura de Marvel en Netflix y así se lo hemos contado.

Esperamos sus opiniones y comentarios, aquí o en nuestra cuenta de twitter (@lmejino). Hasta la próxima

Lorenzo Mejino