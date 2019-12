Series para gourmets

Mis mejores series británicas estrenadas en 2019 Martes, 24 diciembre 2019, 06:00

Este año por razones logísticas he decidido agrupar todas mis listas de fin de año en mi blog del Diario Vasco, por lo que voy a dedicar estas últimas entradas a destacar lo mas reseñable a diferentes niveles, Reino Unido, Europa, y desdoblando las series mundiales en inéditas y estrenadas en España, con un breve desvío para comentar lo peor de lo peor de lo peor del año. Como es habitual vamos a empezar por mi selección de mis mejores series británicas estrenadas de 2019

El año 2019 en el Reino Unido ha tenido una gran cosecha, tanto a nivel de grandes joyas ( las seis primeras están a un altísimo nivel) como de nivel medio, tanto es así que es la primera ocasión en que he tenido que dejar alguna miniserie fuera que en otros años habrían entrado sin problemas en la selección. Otro detalle importante es que casi todas se han estrenado en nuestro país o están a punto de hacerlo, lo que siempre es una ventaja a la hora de poder visionarlas y comparar criterios

Como suelo comentar en todas mis listas y selecciones y más al ceñirme a las novedades, para mí no es tan importante mi ranking y mi orden en sí mismos, sino la divulgación de los proyectos más interesantes que se han estrenado y que generalmente no están tan controlados como las series estadounidenses con mucho más seguimiento en las redes sociales.

Espero que la selección les proporcione algunas ideas para ver miniseries estas navidades, por lo que les pongo una breve sinopsis y el enlace al artículo correspondiente, así como la cadena donde la pueden ver en nuestro país, en caso de haber sido estrenadas.

Sin más dilación, aquí tienen nuestra selección en forma de Premier League con las veinte novedades británicas televisivas más destacadas de 2019.

20 FLACK ( 6 ep) UK TV / Cosmopolitan

Robyn es una publicista estadounidense que se ha trasladado a trabajar a Londres, donde vive su hermana casada, para huir de unos recuerdos familiares que le atormentan. En Londres trabaja en Mills Paulson, una empresa de relaciones públicas encargada de gestionar y suavizar los linchamientos mediáticos de importantes personalidades, que tras haber metido la pata, se ven en la picota pública.

‘Flack’ está planteada como un divertimento en el entorno lujoso de la jet set londinense, por lo que no hay que buscarle muchas lecturas más allá de un grupo de mujeres que se dedica a arreglar los entuertos de diversos machos alfa londinenses. Ideal para pasar un rato distendido frente al televisor sin pedirle mucho más porque tampoco lo intenta hacer.

Más información

https://revista.tviso.com/flack-anna-paquin-es-la-mejor-arreglaentuertos-de-todo-londres/

19. CHIMERICA (6 ep) BBC / Filmin

Lee Berger es un joven fotógrafo que durante una estancia en China consigue fotografiar desde la terraza de su hotel, el icónico momento del hombre enfrentado al tanque en la plaza de Tiananmen. La foto da la vuelta al mundo, le da muchos premios y le convierte en uno de los fotoperiodistas más valorados del gremio.

Su estrella cae totalmente, al ser pillado in fraganti por una manipulación fotográfica que buscaba un mayor impacto visual de una foto en la guerra de Siría, por lo que es considerado a partir de ese momento un verdadero apestado profesional.

Su redención pasa por la localización en la época actual del ‘hombre del tanque’, lo que le obsesiona por completo y le hace meterse en conspiraciones políticas de alto calado, con el dinero chino comprando voluntades políticas en los EEUU, en forma de subvenciones o donaciones a las campañas de determinadas personas.

Más información

https://revista.tviso.com/chimerica-la-historia-de-la-foto-de-la-plaza-de-tiananmen/

18 BACK TO LIFE (6 ep ) BBC 3 / Filmin

Miri Matheson regresa a su hogar en un pequeño pueblo de Kent tras cumplir una sentencia de dieciocho años en la cárcel por un delito que cometió cuando era joven. Instalada en casa de sus padres intenta rehacer su vida con una gran actitud positiva que se refuerza cuando hace buenas migas con Billy el cuidador de una anciana de la casa vecina.

Una historia sobre la redención de una persona que se merece una segunda oportunidad en la vida, aunque no todo el mundo está dispuesta a dársela, explicada en clave de traumedia costumbrista, especialmente recomendada para los amantes de este género híbrido que se ha puesto de moda, con una gran protagonista en Daisy Haggard

17 GOOD OMENS ( 6 ep) AMAZON PRIME (UK/E)

‘Good Omens’ desarrolla la historia del ángel Aziraphale y del demonio Crowley dos personajes que llevan defendiendo sus respectivos intereses celestiales e infernales desde la creación de la tierra, pero cuando sus jefes les anuncian de la inminente llegada del Armageddon, deciden unir sus fuerzas para salvar a la Tierra, gracias al cariño que le han tomado tras tantos milenios de cuidarla.

Aziraphale es en su última encarnación, un sofisticado y apacible dueño de una librería de ejemplares antiguos en el centro de Londres, donde ha encontrado su felicidad terrenal donde mora desde la creación de la Tierra.

Por su parte Crowley es un completo hedonista y amante de la juerga, cuya posesión más preciada es un Bentley, con lo el que se desplaza para tentar y hacer el mal, como todo buen demonio que se precie.

Más información

https://revista.tviso.com/good-omens-los-buenos-presagios-no-siempre-se-cumplen/

16 THE ACCIDENT (4 ep) CHANNEL 4/ Filmin

En el transcurso de una carrera benéfica popular en el pueblo galés de Glyngolau, un grupo de jóvenes se cuela en las obras de un gran desarrollo urbanístico e industrial que va a cambiar la fisonomía del pueblo.

Mientras se encuentran en su interior,haciendo gamberradas, se produce una enorme explosión y el colapso posterior de la fábrica, atrapando a los jóvenes en su interior con consecuencias fatales en la mayoría de los casos.

Las familias de las victimas empiezan a buscar culpables dirigiendo su mira y su ira hacia Harriet Paulsen, la vicepresidenta de Kallbridge la empresa que gestiona ese desarrollo y responsable directa de esa obra.

Más información

https://revista.tviso.com/the-accident-un-accidente-industrial-en-una-prestigiosa-cadena-televisiva-de-montaje/

15 MOTHERFATHERSON ( 8 EP) BBC2

Caden Finch ( Billy Howle) es el joven director del ‘National Reporter’ un diario de gran tirada británico propiedad de su padre el magnate estadounidense Max Finch (Richard Gere) . Destinado desde su más tierna infancia a ser el heredero del imperio Finch, siempre ha sido criado y educado por su padre y muy lejos de su madre.

El imperio Finch firmemente aposentado y con un poder inconmensurable capaz de poner y quitar primeros ministros del Reino Unido sufre un golpe muy fuerte con una tragedia personal de uno de sus miembros que les obliga a replantearse sus planes de futuro para mantener su legado.

Esa tragedia supone también la vuelta de la madre al redil familiar con las sensaciones contrapuestas que le supone al heredero Caden ese reencuentro con su madre en esas circunstancias forzadas.

Más información

https://revista.tviso.com/motherfatherson-demasiadas-teclas-para-un-piano-desafinado/

14 A CONFESSION (6 ep) ITV / Movistar Series ( a partir del 27 Dic)

La desaparición de la joven Sian O’Callaghan tras una salida con sus amigas el viernes por la noche en la ciudad de Swindon en el Oeste de Inglaterra, enciende todas las alarmas del departamento de policía que pone al cargo de la investigación al superintendente Stephen Fulcher que lidera un gran equipo para encontrar a la chica desaparecida.

‘A Confession’ desarrolla en sus seis episodios tanto la investigación inicial que ocupa los dos primeros episodios, como las consecuencias legales que las acciones del superintendente Fulcher provocaron posteriormente a esa confesión quees la clave de todo el caso y que da nombre a la miniserie, para no dejar lugar a equívocos

Más información

https://revista.tviso.com/a-confession-martin-freeman-es-capaz-de-salvar-cualquier-serie-discreta/

13 AFTER LIFE (6 ep) NETFLIX ( UK/E)

Tom es un periodista que trabaja en el periódico gratuito local de la pequeña ciudad ficticia de Tambury, pero tras la muerte de su mujer está sumido en una enorme depresión que le hace contemplar incluso el suicidio como forma de escapar a su miseria emocional.

Incapaz de superar esa perdida, no deja de ver vídeos de su mujer en estado terminal que le da consejos sobre como enfocar la vida, cuando ella ya no esté, pero Tom prefiere seguir con su autoflagelación personal con la única compañía de su inseparable perro, que le da sus únicos momentos de alegría.

Tras descartar la opción suicida, decide adoptar una postura muy beligerante frente a la vida diciendo y haciendo lo que le venga en la real gana, como una especie de desafío personal al destino que le ha sumido en semejante tristeza personal.

Más información

https://revista.tviso.com/after-life-la-incapacidad-de-superar-la-perdida-de-un-ser-querido/

12 BRASSIC ( 6 EP) CHANNEL 4 / Filmin

Vinnie O’Neill es un personaje que sobrepasada la treintena sigue viviendo como en su adolescencia, tirando de pequeños hurtos aquí y allá mientras duerme en una barraca desvencijada en la granja de un amigo.

Su grupo de colegas no es mucho mejor, puesto que para tener un líder como Vinnie ya se pueden imaginar la tropa que llegan a ser, algunos de ellos por pura lealtad al líder como es el caso de su mejor amigo Dylan mientras que los otros están porque es el único lugar donde son aceptados.

La única excepción es la pareja de Dylan, Erin que tras tener un hijo en la adolescencia, está intentando sacarse del diploma para intentar escapar de ese pequeño pueblo donde sus expectativas son de los más limitadas

Más información

https://revista.tviso.com/brassic-una-comedia-gamberra-con-raterillos-de-tercera-division/

11 YEAR OF THE RABBIT (6 ep ) Channel 4

Eli Rabbit es un inspector problemático destinado en una comisaria del East End londinense a mediados del S XIX. Sus métodos agresivos y poco convencionales le han granjeado muchos enemigos dentro y fuera de la comisaria, por lo que su jefe no duda en asignarle a Wilbur Strauss un novato recién salido de la academia , para que lo mantenga a raya, el grupo lo completa Mabel Wisbech la primera mujer policía en Londres e hija adoptiva del jefe de la comisaria.

El trío debe luchar de forma hilarante con un desatado Matt Berry como protagonista, contra una serie de crímenes que parecen estar relacionados con un extraño símbolo cabalístico y una sociedad secreta, que implica a toda una fauna variopinta que abarca desde ‘El hombre elefante’ a princesas balcánicas, pasando por políticos y empresarios corruptos.

Más información

https://revista.tviso.com/year-of-the-rabbit-una-desmadrada-comedia-victoriana-con-una-desatado-matt-berry/

10. LES MISERABLES (6 ep) BBC / Cero en Movistar

Jean Valjean es un preso que ha pasado diecinueve años en la durísima carcel de Toulon, condenado por haber robado una barra de pan, para poder alimentarse. Cumplida su pena, intenta rehacer su vida, aunque no le va a ser sencillo, debido a la animadversión que le tiene Jabert un antiguo carcelero, reconvertido en inspector de policía, que va a hacer todo lo posible para volver a ponerlo entre rejas.

En paralelo tenemos la historia de Fantine, una joven romántica y soñadora, cuya vida se tuerce cuando queda embarazada y abandonada por un noble ingles, lo que la lleva a una espiral de desesperación para poder sacar adelante de la manera que sea a su hija Cosette, hasta que acaba coincidiendo con la historia de Jean Valjean.

Más información

https://revista.tviso.com/les-miserables-una-pulcra-adaptacion-del-clasico-de-victor-hugo/

9. HATTON GARDEN ( 4 EP) . ITV



Un grupo de veteranos atracadores jubilados o a punto de hacerlo, decide llevar a cabo un último gran golpe para asegurarse su retiro dorado. Su líder es Brian Reader que lleva dos años estudiando todos los accesos y los sistemas de seguridad para llegar al sótano blindado donde se albergan las cajas de seguridad de la empresa privada Hatton Garden, situada en pleno distrito londinense de los diamantes.

Brian reúne a un grupo de viejos compinches convictos, especializados en diferentes aspectos del atraco ( vigilancia, seguridad, maquinaria pesada, etc) para realizar el atraco, la primera noche del largo de fin de semana de la Pascua de 2015.

A pesar de ser expertos ladrones, sus cuerpos decrépitos y los achaques de la edad juegan en su contra para conseguir su objetivo, pero como suele suceder en estos casos, los problemas principales vienen de la enorme animadversión que se tienen los dos lideres de la operación el cerebro Brian y Terry la persona que dirigirá al equipo dentro del banco

Más información

https://revista.tviso.com/hatton-garden-el-ultimo-atraco-antes-de-la-jubilacion/

8. SEX EDUCATION (8 ep) NETFLIX (Uk/E)

Otis Milburn es un adolescente que vive completamente obsesionado por su ausencia absoluta de relaciones sexuales, a lo que no ayuda precisamente la profesión de su madre, una terapeuta sexual, con la consulta en su casa y que no duda en sobreanalizar cualquier comportamiento o demanda sexual de su hijo.

Otis es un chaval muy inteligente y responsable pero incapaz de afrontar esa angustia sexual hasta que conoce a Maeve, la aparente chica mala de la escuela, con la que hace buenas migas. Visto el conocimiento teórico que Otis tiene de todos los temas sexuales gracias a la profesión de su madre, Maeve le propone abrir una consulta clandestina de terapia sexual juvenil en unos lavabos abandonados de la escuela por la presencia de asbestos.

Más información

https://blogs.diariovasco.com/series-gourmets/2019/05/15/sex-education-terapeuta-sexual-juvenil-a-la-fuerza/

7. SUMMER OF ROCKETS ( 6 ep) BBC/ FILMIN ( E)

Samuel Petrukhin (Toby Stephens) es un inventor judío de origen ruso que llegó con su familia al Reino Unido cuando era niño y que se ha establecido como el principal fabricante de audífonos del país, llegando a suministrar y ajustar personalmente el aparato de Winston Churchill.

Felizmente casado, tiene una hija adolescente y un niño pequeño, pero su máximo aspiración es ser reconocido socialmente en la clasista sociedad inglesa donde ser judío y ruso no abre muchas puertas.

Todo cambia cuando un invento suyo despierta el interés de una rama secreta del gobierno, lo que va a marcar el inicio de las complicaciones para el pobre Samuel Petrukhin, que se va a ver implicado en una conspiración de espionaje y contraespionaje de gran calado, pero cocinada a un ritmo tranquilo y elegante, sin perder la compostura en ningún momento.

Más información

https://revista.tviso.com/summer-of-rockets-una-fascinante-historia-de-espionaje-sin-espias/

6. GHOSTS (6 ep) BBC

Allison y Mike son una joven pareja que está buscando comprar su primera casa, cuando de forma inesperada Allison hereda de un familiar muy lejano, la gran mansión señorial de Button Hall. El problema es que la casa esta repleta de fantasmas de todas las épocas que conviven de forma muy apretada en esa mansión y no reciben de buen agrado a sus nuevos propietarios, en especial cuando manifiestan sus intenciones de reformarla para convertirla en un hotel de lujo.

Los fantasmas empiezan a hacer todo lo posible para espantar y echar a los propietarios, pero los resultados empiezan a ser imprevisibles, cuando se percatan que a lo mejor no son tan invisibles para los vivos como se pensaban, en el que ha sido el mejor estreno británico de comedia de 2019

Más información

https://revista.tviso.com/ghosts-seres-vivos-que-espantan-a-divertidos-muertos/

5. YEARS & YEARS ( 6 ep) BBC ( UK) /HBO ( E)

La familia Lyons se estructura en torno al núcleo de los cuatro hermanos Lyons y sus respectivas relaciones familiares con el punto de referencia que supone la abuela Muriel, el mástil que sostiene a la familia en las peores circunstancias a través de las diferentes épocas en que se desarrolla la historia

Los cuatro hermanos son un grupo bastante heterogéneo que cubren buena parte del espectro social británico, desde el hermano mayor Stephen, un asesor financiero que vive en Londres con su mujer y sus dos hijos, hasta la benjamina Rosie postrada en una silla de ruedas debido a una malformación de su columna vertebral, que trabaja como responsable de catering de una escuela pública.

El grupo lo completan Daniel un funcionario laborista que vive con su pareja Ralph y Edith una activista medioambiental y social que viaja por todo el mundo defendiendo todo tipo de causas incomodas para los poderes fácticos.

La evolución de la saga familiar de los Lyons durante un periodo de quince años, ligada a los enormes cambios políticos y económicos que la van a azotar son el centro de ‘Years and Years’

Más información

https://blogs.diariovasco.com/series-gourmets/2019/07/10/years-and-years-un-futuro-plausible-para-pensar-y-recapacitar-sobre-nuestros-actos/

4 THE VICTIM ( 4 ep) CHANNEL 4/ Filmin

La enfermera escocesa Anna Dean vive sumida en el duelo que le causó la muerte de su hijo de nueve años, quince años atras , salvajemente asesinado por un chaval tres años mayor.

Al ser el asesino menor de edad, según las leyes británicas mantuvieron su identidad bajo secreto sumarial y tras cumplir una corta sentencia se le proporcionó una nueva identidad y la posibilidad de empezar una nueva vida.

Gracias a una filtración en servicios sociales se supo que la identidad del chaval asesino era Eddie J, Turner, pero nada más.

La desesperación en que sigue sumida Anna, al necesitar respuestas para entender lo que le pasó a su hijo y que el secretismo del juicio y la sentencia le impidió tener, hace que contraté a una detective para descubrir la nueva identidad del asesino de su hijo, lo que va a derivar en graves consecuencias para todas las partes.

Más información

https://revista.tviso.com/the-victim-el-duelo-la-venganza-y-la-justicia/

3. THE CAPTURE ( 6 ep) BBC /Starzplay ( 2 enero 2020)

Tras ser absuelto de un posible crimen de guerra en Afganistán, el cabo Shaun Emery intenta rehacer su vida y recuperar el cariño de su hija pequeña a la que apenas conoce.

Sus planes cambian cuando en su primera noche de libertad tras celebrar su absolución en un pub local, se ve envuelto como principal sospechoso en la extraña desaparición de su abogada. La principal prueba en su contra es el vídeo de una cámara de seguridad que lo incrimina directamente en su posible secuestro, a pesar de su negativa vehemente sobre la veracidad de ese vídeo.

Más información

https://revista.tviso.com/the-capture-un-adrenalitico-techno-thriller-sobre-la-manipulacion-de-imagenes/

2. GIRI/HAJI ( 8 ep) BBC2 / Netflix ( 10 Ene 2020)

El asesinato en extrañas circunstancias en Londres del sobrino de un jefe de la Yakuza japonesa, provoca una enorme tensión entre los diferentes clanes mafiosos japoneses, dispuestos a iniciar una guerra sin cuartel para vengar ese asesinato.

La policía japonesa, temerosa de las consecuencias de esa refriega, decide enviar a Londres, de forma encubierta, a Kenzo Mori uno de sus mejores detectives, porque sospechan que el asesino puede ser su hermano Yuto al que se había dado por muerto tiempo atrás.

Inscrito en un curso forense criminal como tapadera, Kenzo hace buenas migas con la profesora del curso, la detective Sarah Weitzmann , caída en desgracia en su departamento por problemas internos y desterrada a dar clases a extranjeros.

Sarah le va ayudar a manejarse por una ciudad desconocida para él, tras contactar con Rodney un joven gay que trabaja como chico de alquiler y de ascendencia mixta anglo-japonesa que se maneja como una anguila por los bajos fondos londinenses. El grupo lo completa la hija adolescente de Kenzo, Taki que se fuga de Japón para reunirse con su padre.

Más información

https://revista.tviso.com/giri-haji-un-thriller-anglo-japones-como-el-mejor-regalo-televisivo-de-estas-navidades/

1. THE VIRTUES ( 4 ep) CHANNEL 4 / Filmin

Joe es un albañil que lleva una existencia anodina en Sheffield. Su vida sufre un gran vuelco cuando su ex-pareja y el hijo que tienen en común Shea, deciden mudarse a Australia en busca de mejores oportunidades. Ese hecho sume a Joe en una profunda depresión que intenta ahogar en alcohol, con unos resultados desastrosos.

Desesperado y completamente roto, decide volver a su Irlanda natal, para encontrar las respuestas de un pasado que tiene completamente reprimido y que sospecha que es lo que le han convertido en esa persona totalmente desquiciada y sin rumbo alguno en la vida.

En Irlanda busca a su hermana en su pueblo natal y con su ayuda, intenta recomponer las piezas de su pasado buscando tener de una vez por todas una cierta paz interior, en un angustioso recorrido personal que ha sido en mi opinión el mejor estreno británico de todo 2019.

Más información

https://blogs.diariovasco.com/series-gourmets/2019/06/26/the-virtues-un-relato-desgarrador-sobre-la-supervivencia-con-grandes-traumas-reprimidos/

Epílogo

Espero no haberles abrumado con tantas series británicas de las que seguro algunas conocían pero otras no les sonaban de nada. Mi consejo es que no hay que agobiarse e intentar ver todo, sino que en base a las pautas e información que les he proporcionado, puedan seleccionar las que les pueda resultar más interesantes o atractivas para sus gustos personales y disfrutar con fundamento las pocas o muchas horas que puedan ver series, porque calidad la tienen asegurada en la lista.

Por último aprovecho para desearles “Merry Christmas and Happy New Year”, como diría cualquier personaje de nuestra selección

Espero vuestras opiniones y comentarios, aquí o en mi cuenta de twitter (@lmejino). Hasta la próxima

Lorenzo Mejino