‘Hijo de Caín’, partida de ajedrez con David Solans

HIJO DE CAÍN

Título original: Fill de Caín

Año: 2013

Duración: 90 minutos

País: España

Director: Jesús Monllaó

Guion: Sergio Barrejón y David Victori (basado en la novela de Ignacio García-Valiño)

Música: Ethan Lewis Maltby

Fotografía: Jordi Bransuela

Reparto: Julio Manrique, José Coronado, David Solans, María Molins, Jack Taylor, Helena De la Torre, Abril García y Mercè Rovira

Productora: Life Pictures / Salto de Eje / Fosca Films

Género: Thriller

Nico Albert es un adolescente de carácter muy peculiar, inteligencia excepcional y una única obsesión: el ajedrez. Sus padres, preocupados por la anómala actitud de su hijo, contratan al psicólogo infantil Julio Beltrán. A través de la terapia y de la afición común al ajedrez, Julio se adentrará en el inquietante mundo de Nico y en las complejas relaciones de esta familia aparentemente normal. (FilmAffinity)

‘Hijo de Caín’ es de estas películas que a priori me pueden interesar, pero que las tomo en un momento donde no tengo otra cosa que hacer. Me llama la temática de la cinta, el enfoque que tiene. También me gusta mucho el reparto con el que cuenta, especialmente David Solans, actor que he podido descubrir por series como ‘Merlí’ o ‘Bajo sospecha’ y que está entre los nombres a seguir en los próximos años. Aquí Solans debuta y lo hace a lo grande.

La premisa de la cinta es muy sencilla. José Coronado (‘El hombre de las mil caras‘) tiene un hijo (David Solans) que se comporta de forma rara, hace cosas muy macabras, entre las que está matar a sangre fría al perro que tienen en la casa, y manipula a todos para conseguir lo que quiere. El chico, un obseso del ajedrez, comienza a recibir la visita de un psicólogo (Julio Manrique) que le comienza a tratar.

Todo perfecto, un punto de partida interesante para un thriller que se las promete felices, y que se desarrolla de forma efectiva. Como todo buen thriller guarda para el final su mayor golpe de efecto, y, aquí, tampoco decepciona. ¿Entonces qué puede fallar? El doblaje. Lo siento, pero será una manía personal, pero no se dobla bien del catalán al castellano. Así que si puedes, disfrútala en versión original.

Todo y así, voy a centrarme en la cinta sin pensar en el doblaje. Como iba diciendo, se trata de una gran película, bien interpretada y que nos muestra a un prometedor joven actor que está en ese selecto grupo de actores a los que debemos seguir en los próximos años. David Solans borda el papel de joven perturbado y maníaco. Sus miradas, sus movimientos, su forma de hablar y actuar nos convencen de estar ante un verdadero loco. El actor agarra con fuerza su primer papel y lo exprime para sacarle todo el jugo.

Y es complicado que estando al lado de grandes como Coronado (‘El cuerpo‘) o Manrique un recién llegado consiga deslumbrar así. Su personaje roba todo el protagonismo al triángulo formado por los dos actores ahora mencionados y María Molins. No nos interesa demasiado lo que pase entre ellos 3, queremos seguir paso a paso cada uno de los movimientos que realiza David Solans en esta partida de ajedrez que es la película.

Al final, todo nos conduce a un clímax desgarrador que bien se podría aventurar a media película, pero que el buen manejo de los elementos del género de los que hace gala Jesús Monllaó nos llevan a sorprendernos y sobrecogernos en nuestra butaca. Buen debut como director de largometrajes.

Lo mejor: La actuación de David Solans.

Lo peor: El doblaje, es pésimo y doloroso, consigue destrozar el fino trabajo de buena parte del reparto.