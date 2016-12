World XV. Nuestra selección mundial de series del 2016

Cada último lunes de cada año, lo dedicamos a presentarles nuestra selección anual de series mundiales, donde les presentamos lo mejor que hemos encontrado por todos los rincones del mundo y que todavía siguen inéditas en nuestro país

Echando la vista atrás a la selección que hicimos hace un año, podemos comprobar que seis de las series seleccionadas, ya han sido estrenadas en nuestro país en diversas plataformas, lo que no deja de ser un excelente indicador de que el mercado de series mundiales va creciendo mas allá del oligopolio estadounidense/ británico que siempre ha dominado el mercado internacional.

Como de costumbre solo hemos seleccionado una serie por país bajo nuestro criterio estrictamente personal, y las condiciones son haberse emitido este año 2016 y no haber sido estrenadas en España, lo que nos impide seleccionar series como Enemigo Publico, El Marginal, Atrapados y otras, de las que por otra parte ya les hemos hablado largo y tendido en el blog y tienen mucha mas información en Internet por lo que preferimos seguir en nuestra linea de series inéditas.

Como podrán comprobar, les hemos hablado de bastantes de ellas en el blog y en estos casos tras un breve resumen les enlazamos con su entrada correspondiente, por si desean ver lo que escribimos en su momento.

En las series nuevas de las que no les habíamos hablado, haremos una explicación, algo más larga, incluyendo algún vídeo de la misma, para presentárselas a ustedes. En estos momentos, no todas disponen de subtítulos en castellano o incluso en inglés, pero darlas a conocer no deja de ser una manera de hacer subir el interés por las mismas, por si alguna de las cadenas nacionales se decide a comprarlas o si los encomiables voluntarios que se dedican a subtitular series, se dedican a hacerlo si conocen el idioma original.

El orden de presentación va de menos a mas recomendable, aunque en este caso las circunstancias personales y de curiosidad para conocer un país pueden jugar un papel importante en su interés por determinadas series.

Aquí tienen el World XV 2016 ( 15 titulares y 7 de banquillo) nuestra selección mundial de rugby televisivo de series 2016 , como resumen del año que finaliza, que lo disfruten

Banquillo:



22. OSTROV (RUSIA). LA ISLA DE LOS COLGADOS

Ocho participantes en un reality de supervivientes en una isla, quedan completamente abandonados cuando el equipo de apoyo sufre un accidente en el barco en el que volvían a la base. El grupo ajeno al accidente sigue concursando como si nada hubiera pasado, hasta que empiezan a darse cuenta del problema en un tono de comedia negra

21. LA MAFIA SOLO UCCIDE A L’ESTATE (ITALIA). LA VIDA AL LADO DE LOS MAFIOSOS SICILIANOS

Las historias costumbristas de una familia siciliana de Palermo desde los años setenta hasta los noventa, cuya existencia se ve afectada indirectamente por las actividades de la Mafia y sus atentados indiscriminados en esa época en una especie de Cuéntame a la siciliana.

20.JONGO (SUDAFRICA). EL PRIMER SUPERHÉROE AFRICANO

En la tumba de su padre. Eli descubre un cristal que le proporciona una serie de superpoderes que quiere utilizar para descubrir la verdad que se esconde tras la muerte de su progenitor, a la vez que debe defenderse de un megavillano, que quiere arrebatarle ese cristal para convertirse en un ser superpoderoso

19 PUSTINA (REP CHECA). LA DEPRESIÓN ECONÓMICA DE LA CRISIS DE LA MINERÍA

Una población minera sumida en una profunda crisis económica debe decidir sobre la posible ampliación en terrenos protegidos medioambientalmente, de la actividad de la gran corporación minera que domina todos los aspectos de la ciudad. En medio de las presiones para la aprobación del nuevo plan, desaparece la hija adolescente de la alcaldesa de la ciudad.

18.SORJONEN (FINLANDIA). LA LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO RUSO EN LA FRONTERA

Kari Sorjonen un brillante detective de Helsinki decide pedir el traslado a la pequeña ciudad fronteriza de Lappeenranta, para vivir mas tranquilo y pasar mas tiempo con su familia. Pronto descubre que la cercanía de la ciudad con la frontera rusa no va a ser tan apacible como pensaba.

17. LOVE O2O (China). LA HISTORIA ROMÁNTICA DE “GAMERS IN LOVE” QUE ARRASA EN ORIENTE

Xiao Ni es un experto gamer y un gran deportista que queda prendado de la joven Bei Wei Wei por su enorme habilidad como jugadora profesional de juegos de estrategia. Pronto nacerá una gran atracción mutua que deberá sobrepasar todas las dificultades para conseguir estar juntos

16.BORGARSTJORINN (ISLANDIA). EL ALCALDE ACTOR Y COMEDIANTE

Comedia hilarante basada en las experiencias de su actor protagonista Jon Gnarr, durante los cuatro años que estuvo como alcalde de Rejkjavik. Gnarr interpreta a su alter ego como alcalde, pillado en innumerables temas administrativos y burocráticos mientras intenta cambiar su ciudad a pesar de la banda de inútiles y chupópteros que le rodean.

Selección:

15.SHARZAD (IRAN). LA PERSIA DE LOS AÑOS 50 CON EL SHA EN EL PODER

Bozorg es el jefe de un poderoso sindicato con gran influencia en las esferas políticas del Irán de los años cincuenta, previos al golpe de estado de 1953, que reforzó la monarquía absoluta del Shah de Persia. Los hijos de dos de sus lugartenientes ,Sharzad, una estudiante de medicina y Farhad un periodista, están comprometidos para casarse, pero una serie de circunstancias les obligan a romper su compromiso y hacen que Sharzad deba casarse como segunda esposa del sobrino de su jefe, aunque siga queriendo a Farhad su gran amor.



Ficha:Sharzad 28 episodios Oct 2015–May 2016 . Idioma: Farsi. Cadena: Filmnet ( Irán)

La mayor sorpresa del año viene dada por esta serie iraní, que ha revolucionado el panorama televisivo de Oriente Medio, al mostrar una historia romántica en la época del Sha de Persia, con un argumento y unas historias aprobadas por la durísima censura del régimen de los Ayatollahs, para la sorpresa de todo el mundo incluyendo los propios iranies.

La serie no ahorra argumentos en denunciar el despótico régimen del Sha de Persia, con sus persecuciones a disidentes y periodistas y se ha convertido en un verdadero fenómeno de masas en Persia, con todo el país pegado al televisor el día de su emisión semanal

Aquí pueden ver el Trailer de la producción mas cara de la historia de la televisión iraní

14. ANOMALIA (SUIZA). SUCESOS PARANORMALES EN LA GRUYÈRE

Valerie Rossier es una joven neurocirujana de éxito, que vuelve a su pueblo natal en el valle de la Gruyère, en el centro de Suiza, cerca de Friburgo, para incorporarse a la clínica privada mas prestigiosa del país a las ordenes de su mentor en la universidad, el doctor Wasserman, que la ha reclamado personalmente como su mano derecha y su futura sucesora, al frente de la clínica.

Poco a poco, la doctora va descubriendo los secretos que alberga la clínica así como recuerdos traumáticos de su infancia que creía olvidados y que la llevan a un gran conflicto entre ciencia y creencia en torno a la anomalía a que se refiere el titulo de la serie.



Ficha: Anomalia 8 episodios 45 min . Ene 2016-Mar 2016. Idioma: Francés Cadena: RTS (CH)

Reseña completa en el blog

13. BLUE MOON (QUEBEC/CANADA). EL NEGOCIO DE LOS CONTRATISTAS MILITARES

Justine Laurier es una experta desactivadora de explosivos en el ejercito canadiense. En el transcurso de una misión en Oriente Medio, recibe la noticia de la muerte accidental de su padre, un importante empresario del sector de la seguridad privada, a causa de un desprendimiento de rocas mientras corría por el bosque.

Justine se ve obligada a volver a Montreal para resolver los asuntos de la herencia y descubre que su padre le ha nombrado heredera de la empresa y aunque su primera intención es vender sus acciones al socio de su padre, al ver ciertas cosas raras decide quedarse al mando de la misma y descubrir que hay detrás de la empresa “Blue Moon”.

Ficha: Blue Moon 20+ ep 45 min . Ene 2016-. Idioma: Francés Cadena: Club Illico ( CAN)

Reseña completa en el blog

12. SUPERMAX (BRASIL). EL REALITY MAS SALVAJE Y BRUTAL

Doce personas empiezan a participar en un reality ambientado en una prisión de máxima seguridad abandonada en medio de la selva amazónica, con la esperanza de obtener el premio de 2 millones de reales ( mas de medio millón de €). Todas ellas tienen una cosa en común, haber cometido un crimen importante en el pasado y deberán competir en una serie de pruebas con sucesivas eliminaciones hasta llegar al ganador, pero las cosas se empiezan a complicar muy rápidamente y desbordan tanto al equipo técnico como a los concursantes.

Ficha: Supermax 12episodios 45 m Sep 2016 – . Idioma: Portugués Cadena: Globo ( Brasil)

Los realities son una base para desarrollar ficciones como vimos en UnReal o en la rusa Ostrov que también está en nuestra selección, pero han llegado a un nuevo nivel con Supermax, una mezcla trepidante de aventuras en el marco de un reality con toques terroríficos, fantásticos y paranormales que van creciendo a cada capitulo.

La serie ha tenido tal éxito en Brasil, que les ha faltado tiempo para empezar a rodar una versión internacional en castellano a cargo del argentino Daniel Burman en la dirección y donde uno de los actores será Santiago Segura, por lo que este remake casi seguro que llegará a alguna de nuestras plataformas

Es la serie mas salvaje y sorprendente que he visto este año, aunque con una cierta tendencia al gran guiñol y con algunos giros muy cogidos por los pelos, que impiden que suba mas puestos en nuestra valoración.

A continuación tienen el trailer de presentación de la serie



11. 99,9% CRIMINAL LAWYER ( JAPON). UN BOSTON LEGAL A LA NIPONA

Hiroto Mayuma es un joven abogado penalista con unos métodos bastantes excéntricos y poco convencionales que está convencido que puede conseguir entrar siempre en el 0,01% de absoluciones que se dan en el rodillo legal japones que casi siempre condena al acusado por las apabullantes pruebas de la acusación, aunque no gane apenas dinero en su cruzada personal.

Su suerte cambia cuando es fichado por uno de los principales bufetes de Tokio, para ser la mano derecha del director del nuevo departamento penal que ha creado el bufete. Los problemas empiezan cuando su nuevo director no soporta sus métodos y su insolencia en las antípodas de los valores habituales de la sociedad japonesa, pero cuando ve su efectividad empieza a cambiar de opinión y se dispone a hacerle de mentor en sus casos

Ficha: 99,9 % Criminal Lawyer ( Japón) 10 episodios Abr 2016 – Jun 2016 . Idioma: Japones subtitulada en ingles . Cadena: TBS ( Japon)

Una de las sensaciones japonesas ha sido esta serie de abogados muy entretenida y con grandes toques de humor que ha arrasado en las audiencias de ese país este año 2016, con una mezcla irresistible de abogado joven y políticamente incorrecto con un director viejo y gruñón que proporcionan un choque de culturas y generacional en un marco legal de alto calibre.

Los casos que tratan semanalmente tienen una elevada dote de misterio para conocer como van a salvar al acusado de turno que suelen resolver en el mejor estilo Perry Mason, durante el juicio, sacándose una gran sorpresa de la manga, para desespero del fiscal de turno, para el que perder un caso dentro del 0,01% es la mayor humillación profesional que puede tener.

Ademas nos permite conocer el sistema penal japones, bastante peculiar y mucho mas ceremonioso al que estamos habituados a ver, lo que seguro que a muchos abogados que me consta que siguen fielmente este blog, les puede interesar, como pueden comprobar en el siguiente trailer



10. BALA LOCA ( CHILE) .EL PERIODISMO DE DENUNCIA FRENTE AL ABUSO DEL PODER

Mauro Murillo es un periodista que había sido toda una referencia en el periodismo de investigación chileno contra la dictadura de Pinochet, pero que tras un accidente automovilístico se ve postrado en un silla de ruedas y se pasa a la información ligera de cotilleos y de la farándula, donde destaca, pero muy lejos de alcanzar el prestigio que tenía en su primera etapa.

En medio de una crisis personal y existencial muy grave a los cincuenta años, decide volver al periodismo puro y duro de investigación, fundando un diario digital para denunciar los trapos sucios de todos los estamentos chilenos. Sus problemas empiezan cuando la periodista que quiere que dirija el diario muere asesinada en el asalto de un supermercado y Mauro empieza a investigar el caso por su cuenta.



Ficha: Bala Loca 10 ep 45 min . Jul 2016- Sep 2016. Idioma: Castellano. Cadena: Chilevisión

reseña completa del blog

9. SECRET CITY (AUSTRALIA).EL REGRESO A LO GRANDE DE ANNA TORV

Harriet Dunkley es una periodista de investigación especializada en temas políticos que trabaja en el diario Herald Nation de Canberra, que empieza a hacer sus pesquisas sobre la aparición de un cadáver de un joven destripado y flotando en el río de la ciudad.

Cuando empieza a estirar de la manta sobre las circunstancias del suceso, descubre que el caso es mucho mas complejo que lo que parecía, implicando a altos cargos del gobierno australiano, en una intriga de alto espionaje con ramificaciones en China y EEUU, que van a poner en grave peligro tanto su vida, como la de sus seres queridos.

Ficha: Secret City 6 episodios 50 min . Jun 2016 - Idioma: Ingles subtitulado en ingles. Cadena: Showcase ( AUS)

Reseña completa en el blog

8. BARON NOIR ( FRANCIA). UNA FICCIÓN POLITICA COMO LA REALIDAD MISMA

La serie desarrolla la saga personal de Phillipe Rickwaert ( izq), el alcalde y diputado de Dunkerque, importante ciudad industrial del Norte de Francia, que es un verdadero cacique en su ciudad, haciendo y deshaciendo a su antojo, con todo tipo de prácticas reprobables e ilegales para satisfacer sus ansias de poder.

La historia empieza cuando en vísperas de la primera vuelta de la campaña de las presidenciales francesas, la policía judicial empieza a investigar una posible financiación ilegal de la campaña del partido socialista, a partir de los fondos de una empresa pública de construcción de viviendas públicas de la ciudad de Dunkerque, que maneja el ínclito Rickwaert ( seguro que el tema les empieza a sonar más cercano y real).

Ficha: Baron Noir 8 ep 55 min . Feb 2016+ . Idioma: Francés. Cadena: Canal + (F)

Reseña completa en el blog

7. HILLARY ( NUEVA ZELANDA) : LA BIOGRAFIA DEL PRIMER CONQUISTADOR DEL EVEREST

La biografía de Sir Edmund Hillary que ha pasado a la historia de los hitos de la humanidad, al ser la primera persona junto a su compañero de cordada el sherpa Tensing Norzeng en alcanzar la cima del pico mas alto del mundo el Everest en 1953, lo que convirtió al tímido montañero neozelandés en una verdadera celebridad global por su inédita hazaña.



Ficha: Hillary ( Nueva Zelanda) 6 ep 45 min . Ago 2016-Sep2016 Idioma: Ingles Cadena: ONE ( NZ)

Reseña completa en el blog

6. MITTEN IN DEUTSCHLAND (ALEMANIA): EL AUGE DE LOS NEONAZIS TRAS LA REUNIFICACION ALEMANA

La ganadora del premio Ondas a la mejor serie extranjera 2016 cuenta la historia del grupúsculo nazi NSU, desde el año 1989 hasta 2011, con un esquema de tres películas mas o menos consecutivas en el tiempo real, contadas desde tres puntos de vista completamente diferente, los perpetradores, las victimas y los investigadores que nos dan una visión completa de la macabra historia de esa banda de asesinos, pero sin solaparse en el tiempo.

Ficha: Mitten in Deutschland: NSU ( German History X) 3 episodios 100 min . Abr 2016. Idioma: Alemán subtitulada en ingles. Cadena: Das Esrte (D)

Reseña completa en el blog

5. BEDRAG ( DINAMARCA). LOS CHANCHULLOS DE LAS MULTINACIONALES ENERGETICAS

Energreen es una de las empresas mas importantes del sector de las energías renovables de Dinamarca, que para conseguir financiación para sus investigaciones y continuar su enorme expansión mundial, tiene prevista su salida a bolsa.

Su director ejecutivo Alexander Søndergren está dispuesto a todo para conseguir que el valor de su empresa al salir a cotizar sea lo mas alto posible, por lo que empieza a realizar prácticas de ingeniería financiera para sanear los balances de la empresa, mientras intenta embaucar a inversores de todo el planeta en su aventura bursátil.



Ficha: Bedrag 20 60 min . Ene 2016.-Nov 2016 Idioma: Danés subs español Cadena: DR1

Reseña completa en el blog

4. NOBEL ( NORUEGA) : CONSEGUIR LA PAZ AFGANA A CUALQUIER PRECIO

El sargento Erling Riiser, es un experto francotirador del comando noruego de operaciones especiales desplegado en Afganistán en la guerra contra los talibanes, con la misión principal de proteger a la población civil de los atentados indiscriminados en la zona que controlan.

A su vuelta a Noruega se ve involucrado de forma involuntaria en la pugna por hacerse el control de los yacimientos petrolíferos de una región afgana con muchos agentes implicados, desde compañías petroleras locales y extranjeras, hasta los gobiernos afgano, noruego y estadounidense, pasando por los caciques locales con estrechos lazos con los talibanes.

Ficha: Nobel 8 ep 45 min . Oct 2016-Nov 2016 . Idioma: Noruego subtitulada en ingles Cadena: NRK ( N)

Reseña completa en el blog

3. LA TRÉVE (BELGICA) : TODO EL MUNDO TIENE UN FASCINANTE LADO OSCURO

Driss, un joven futbolista africano de origen togolés que juega en el modesto equipo de tercera división belga de la población de Heiderfeld, es encontrado muerto al borde del rio. El primer análisis superficial de la policía local concluye que se trata de un suicidio al tirarse desde un puente cercano.

Las cosas cambian cuando llega a la escena del crimen Yoann Peeters un inspector que había crecido en la zona, recientemente transferido desde Bruselas, como castigo a una actuación suya en la capital.

Ficha:La Tréve 10 ep 50 min . Feb 2016- mar 2016 . Idioma: Francés Cadena: RTBF (B)

Reseña completa en el blog

2. MIDNATTSSOL ( SUECIA/FRANCIA). LA HEREDERA NATURAL DE BRON

El descubrimiento del cadáver de un ciudadano francés en extrañísimas circunstancias en un remoto paraje de la Laponia sueca en las cercanías de Kiruna, provoca que una joven detective francesa Kahina Zadi (una gran Leila Bekhti) sea enviada por sus jefes para ayudar en la investigación del asesinato de su compatriota.

A su llegada a Kiruna empieza a colaborar con el fiscal Rutger Burlin (el siempre solvente Peter Stormåre, izq) y su ayudante un apocado descendiente de lapones Anders Harnesk ( Gustaf Hammarsten, der) que según la legislación sueca son los encargados de dirigir a la policía sueca en sus investigaciones.

Ficha: Midnattssol/Jour Polaire/Midnight Sun 8 ep 55 min . Oct 2016-Nov 2016 . Idioma: Sueco/Francés/ Inglés/Lapón Cadena: SVT (S)/ Canal + ( F)

Reseña completa en el blog

1. SIGNAL ( COREA DEL SUR): LA SENSACIÓN MUNDIAL DE 2016

Un joven detective especializado en perfiles de asesinos de serie, descubre por casualidad un walkie-talkie que en algunas ocasiones, a una hora determinada del día, le permite contactar con un detective que fue su antiguo propietario en el pasado, antes de que desapareciera para siempre de la faz de la tierra, hace quince años.

Ambos utilizan esos breves contactos intertemporales para intercambiar información para resolver casos que quedaron abiertos a finales del siglo XX y que siguen sin resolverse en el tiempo presente, pero aprenden rápidamente que no pueden jugar con las lineas temporales de forma alegre, ya que cualquier cambio en el pasado va a tener graves consecuencias en el presente

Reseña completa en el blog

Epílogo:

Este año me ha sido muy sencillo decidir la mejor serie mundial del año, ya que lo tuve decidido casi en el momento en que acabe de ver la coreana Signal, con uno de los mejores guiones que he visto este siglo. A pesar de ello, tengo que destacar el elevado nivel de las doce primeras series, que podrían haber intercambiado sus posiciones sin mayores problemas y que espero que les despierte la curiosidad para adentrarse por caminos seriéfilos menos trillados a partir de esta extensa selección mundial.

Esperamos sus opiniones y comentarios, aquí o en nuestra cuenta de twitter (@lmejino). Hasta la próxima

Lorenzo Mejino