Legión: Curso de posgrado en narrativa psicotrópica Marvel

No es ningún secreto que los superhéroes están de moda y se nos presentan en todo tipo de formatos audiovisuales, que han obligado a buscar en el fondo de los armarios de las dos escuderías principales DC y Marvel, para satisfacer el apetito voraz de sus fans, con todos sus personajes susceptibles de ser llevados a la pantalla de la forma que sea.

La superproducción actual hace las delicias de los fanáticos del genero, incondicionales de cualquier personaje con poderes , mientras que sus detractores no pueden ni verlos, pero la gran mayoría de las personas nos encontramos en un termino intermedio en el que algunas cosas nos interesan y otras no tanto, dependiendo de los que veamos a cada momento sin una predisposición inicial positiva o negativa.

El problema surge cuando aparece una serie como “Legión” que rompe todos los esquemas habituales del género con una audacia visual pocas veces vista en televisión, pero con un esquema narrativo muy desorientador y complejo que exige un gran esfuerzo del espectador para ofrecer por lo menos en mi caso una escasa recompensa final, tanto a nivel de disfrute como de entretenimiento, como voy a tratar de comentarles en el siguiente artículo.

Ficha: Legión 8 + episodios. Feb 2017– Cadena: FX (USA)- Fox (E)



Sinopsis: David Haller es un joven que fue diagnosticado con un trastorno de esquizofrenia desde su mas tierna infancia, lo que le ha hecho entrar y salir de hospitales psiquiátricos, durante toda su vida. En una de sus estancias conoce a otra paciente, Syd Barrett, con la que nace una enorme atracción mutua, que le lleva a explorar su problema desde otra perspectiva y que le hace plantearse si esos problemas mentales le vienen de tener una condición mas allá de la humana con superpoderes que desconoce y no puede controlar.

El inicio: La poderosa cadena y distribuidora FOX tiene un acuerdo con Marvel, para desarrollar películas y series televisivas, mas allá de las figuras de superhéroes mas conocidas y en ese marco, John Landgraf el presidente de la subsidiaria de FOX, FX manifestó su interés en hacer alguna serie de superhéroes con ese toque diferente que tienen las series de su cadena como por ejemplo Fargo, creada por Noah Hawley, uno de los guionistas de oro actuales.

Una de las colecciones de cómics mas experimentales de Marvel ha sido Legión, creada por Chris Claremont y Bill Sienkiewicz dentro del universo de los X-Men protagonizada por David Haller un mutante con superpoderes psíquicos, que despertó el interés de John Landgraf en sus conversaciones con los ejecutivos de Marvel.

Al astuto Landgraf le faltó tiempo para sondear a Noah Hawley (izq) , sobre su posible interés en adaptar el cómic a una serie de ficción real recibiendo una respuesta positiva del atareado guionista, con la condición de poder llevarla a su terreno sin tener que hacer una adaptación fiel del cómic, sino utilizarlo como una inspiración para los personajes de su proyecto.

No hay que decir el entusiasmo de Marvel y FX al conocer la implicación de Noah Hawley, que le iba a dotar a Legión de una visibilidad inmediata gracias al enorme prestigio del creador de Fargo, un mundo aparentemente imposible de trasladar a una serie, esperando que pudiera hacer lo mismo con un cómic inadaptable para muchos.

Noah Hawley se puso a trabajar de forma exclusiva en el proyecto que recibió un encargo de una 1T de 8 episodios, escribiendo y dirigiendo el mismo el piloto, para recrear mejor el mundo que estaba creando y trasladarlo a su realidad.

Las promociones de la serie eran toda una premonición de que lo que íbamos a presenciar no era una serie de superhéroes al uso, como pueden comprobar con los dos siguientes ejemplos, con una gran fuerza visual.

La serie se estrenó entre grandes elogios de la crítica el pasado mes de Febrero, con el siguiente trailer promocional que hizo babear y de lo lindo a todos los apasionados de los cómics de Marvel.



La trama: Analizar la trama de la 1T de ¨Legión” es una tarea harto complicada para poder explicar lo que hemos presenciado, sin desvelar aspectos importantes de la evolución narrativa de la misma, que es de todo menos lineal y sencilla de seguir.

Si nos atenemos a su esqueleto más básico, “Legión” es la historia de una persona que quiere conocer su pasado para saber lo que le está ocurriendo en el presente, donde le han convencido que es un esquizofrénico peligroso, cuando a lo mejor es otra cosa menos humana como un mutante.

El detonante de esa búsqueda es la historia de amor imposible que tiene con Syd Barrett ( tiene gracia que el nombre de la heroína sea un homenaje a uno de los miembros fundadores de Pink Floyd), debido a que ella tiene la capacidad de intercambiar todo, menos su aspecto externo con cualquier persona a la que toca ( una premisa similar, pero algo mas macabra teníamos en Pushing Daisies)

Este amor platónico es la espoleta que permite a David avanzar en el estudio de su mente, ayudado por una serie de personas que desean que descubra sus verdaderas capacidades y poderes, para evitar que caigan en manos de una gran corporación malvada que solo desea encauzarlos y dominarlos, para sus inconfesables intereses.

La estética elegida por su creador para recrear esos mundos interiores de la mente de David Haller está muy influenciada por la estética mod sesentera con la psicodelia británica como principal inspiración, pero con la ausencia total de vehículos en todo momento, para evitar tener una idea exacta de la época indeterminada en que se desarrolla la acción.

En el siguiente vídeo se explican los retos que tuvo que resolver el diseñador de producción para solventar la ardua papeleta que le habían planteado



La acción va saltando continuamente entre las diferentes dimensiones mentales del cerebro de David Haller, que es de todo menos un narrador fiable, por lo que no sabemos si lo que estamos viendo es real o imaginado o a lo mejor sucede en algún plano astral que solo existe en la mente de David, con el que recorremos el viaje de su mano, descubriendo las cosas al mismo tiempo que él, como comentan los propios actores en el siguiente vídeo donde describen sus personajes.



A pesar de tener un grupo de “buenos” contra uno de “malos”, la poca fiabilidad del narrador hace que tengamos que dudar en todo momento de lo que estamos viendo, ante los muchos giros y sorpresas que nos esperan al tener una posición como sombra de David Haller a lo largo de toda su búsqueda, todo ello con un look muy estudiado con unos códigos de vestuario y aspecto que son comentados por su responsable en el siguiente vídeo:



El titular del artículo ha querido resumir mi impresión general sobre la 1T de “Legión”, ya que me ha dado la sensación en todo momento de ir dirigida a un público muy iniciado en todo el universo X-Men y alrededores, dejándonos bastante colgados a los que como en mi caso hemos visto algunas películas y leído algún cómic sin graduarnos en el mundo Marvel y que no teníamos ni idea sobre el cómic de “Legión”.

Siempre considero que las series deben ser autoexplicativas, a no ser que indiquen lo contrario en forma de precuela o secuela, por lo que si para entender todo el significado de “Legión” , tengo que acudir a otras fuentes mas allá de la propia serie , personalmente tengo un problema para valorarla positivamente.

Con estos condicionantes, su narrativa compleja y complicada exige un gran esfuerzo al espectador lo que nunca me ha molestado, siempre y cuando la recompensa en forma de satisfacción generada de la forma que sea, me compense todo el esfuerzo, que en mi caso lamentablemente no se ha ocurrido.

Empecé la serie muy interesado y predispuesto a disfrutar , al ser un gran admirador de la obra de Noah Hawley desde “The Unusuals” hasta “Fargo” y el piloto me pareció muy estimulante desde el punto de vista visual y de ambientación, pero ya me generó ciertas dudas en torno al personaje y la historia.

Con el paso de los episodios, la esplendida parte visual no me compensaba la viscosa narrativa que veía, que me parecía mas alambicada que complicada, repleta de trampas y callejones sin salida, que me dejaban mas bien perplejo y atónito ante lo que estaba viendo , no porque no lo entendiera ni lo necesitara mas masticadito , sino por el poco interés que me suscitaba lo que presenciaba, mucho mas emperifollado que profundo.

Al ver una serie me dejo llevar por mi intuición y lo que me transmite y en este caso “Legión” se convirtió para mi en una auténtica ceremonia de la confusión, que me recordaba los trabajos mas pretenciosos de Peter Greenaway, que me ha intrigado mas que entretenido y que seguramente sin Noah Hawley detrás, habría colmado antes mi paciencia (Falling Water es un magnifico ejemplo de un problema similar, mucho peor resuelto).

Con todas mis serias objeciones personales, la considero una serie muy arriesgada y con ciertos aspectos muy atractivos ( gran producción y grandes actores) lo que siempre es un aliciente para por lo menos darle una oportunidad para descubrir rápidamente si le va ese enfoque o no, en especial si tiene un cierto afecto por los superhéroes y por los efectos especiales de gran calidad como los que muestra el siguiente vídeo



Los actores: La elección del actor británico Dan Stevens como el protagonista David Haller suscitó algunos recelos iniciales, por ser un actor conocido principalmente por su papel de Matthew Crawley en “Downton Abbey” un aristócrata que se convierte en el principal interés amoroso de Lady Mary, serie que abandonó entre gran revuelo de los fans al final de la 3T, un personaje en las antípodas de un superhéroe.

Sus esfuerzos posteriores han ido encaminados a demostrar que un actor con muchas mas posibilidades como demostró en el thriller “The Guest” y sobre todo aquí, con un gran composición de un personaje muy complicado, con muchísimos cambios de estado de animo y que Dan Stevens consigue hacernos llegar con mucha intensidad, revelándose como un actor magnifico.

Mas lógica tenía la elección de Rachel Keller como Syd Barret, la heroína y compañera de David Haller con ese amor imposible. Keller es una joven actriz descubierta por Noah Hawley que le dio su primer papel importante en la 2T de “Fargo”, donde destacaba entre tanto actor consagrado, por lo que en cuanto Hawley vio su audición supo que había encontrado su chica para la serie.

Keller es de esas actrices que llena la pantalla, demostrando gran fuerza y sensibilidad al mismo tiempo y forma una gran pareja con Dan Stevens que sostienen el tinglado mas allá de su endeble trama, lo que hace que podamos esperar una gran carrera para una actriz que con solo 24 años, ha conseguido empezar a lo grande en la profesión, sin tener que hacer de adolescente eterna.

La tercera gran pieza del tinglado es Aubrey Plaza, como Lenny Busker el mejor amigo de David ( el masculino es correcto), que conocemos a partir de las visiones de la mente de David Haller, que confunde hasta su genero en ocasiones.

Plaza es conocida sobre todo por su enorme personaje de April Ludgate en “Parks & Recreation”, con ese toque friki que fue el que convenció al creador a reescribir el personaje inicial, un hombre de mediana edad, para adaptarlo a Plaza y dejarla suelta con su capacidad para desarrollar personajes extraños, consiguiendo un gran magnetismo en las escenas visualmente mas impactantes que casi siempre coinciden con sus apariciones.

Menos interesantes me han parecido el resto de personajes, todos ellos secundarios, empezando por Jean Smart, otra trasplantada de la 2T de “Fargo”, como Melanie Bird, una psicoterapeuta que ejerce un poco como la líder del grupo de los “buenos”.

Smart es una gran actriz como lleva demostrando desde hace treinta años, con su primer papel importante en “Designing Women”, para seguir en grandes series como “24” y sobre todo como estrella invitada en comedias como “Frasier”, lo que le ha permitido tener tres Emmy en su zurrón. Por desgracia su personaje es bastante desdibujado y su actuación se resiente de esa falta de concreción

A un nivel parecido de confusión se encuentra Jeremie Harris, como Ptonomy Wallace un artista de la memoria, capaz de recordarlo todo y trasladarlo a la gente para revivir sus recuerdos, un personaje que va claramente de más a menos, cuando sus cualidades van perdiendo eficacia con el paso de los episodios, al verse sobrepasado por el resto de mutantes y superhéroes. Harris casi debuta con este personaje ( he visto que ha salido en “The Get Down” pero ni puedo recordarlo) que me parece que le ha venido un poco grande para su experiencia, en una evolución tan negativa como su personaje.

A continuación tenemos una de cal y otra de arena, como corresponde a un personaje que es un mutante que se puede desdoblar en dos seres diferentes, Cary una personalidad analítica y científica y Kerry su alter ego, violento e imprevisible, interpretados por Bill Irwin y Amber Midthunter, respectivamente.

Bill Irwin es un gran actor con una gran querencia por los personajes extraños desde sus memorables apariciones en “Doctor en Alaska”, gracias a su formación como payaso de circo, que no le impide dar un gran halo de seriedad a todo tipo de gente extravagante, como demuestra en Legión donde es el mejor fuera del trío protagonista.

Todo lo contrario debo decir de Amber Midthunter, de la que desconocía su existencia hasta esta serie, que demuestra toda una serie de carencias en un personaje en perpetuo estado de cabreo, pero que a veces es una gran luchadora, mientras que en otras ocasiones le gana hasta una mosca, con demasiadas contradicciones que desbordan a la voluntariosa descendiente de nativos americanos.

Otro problema es desaprovechar a una actriz tan interesante como Katie Aselton, en un papel con tan poco recorrido como el de Amy la hermana mayor de David que es utilizada casi exclusivamente en flashbacks del pasado o alejada del centro de la acción, siempre en perfectos atuendos de los sesenta.

Aselton es una de las musas del cine independiente, subgénero “mumblecore” , gracias a intervenir en muchas de las películas de su marido Mark Duplass, con el que apareció durante siete años en la divertida comedia “The League”, pero aquí poco puede hacer con el papel que le ha tocado en suerte.

Final : La 1T finaliza tras cerrar mas o menos la primera trama principal, con un cliffhanger de armas tomar que se genera casi de forma espontanea en la última escena, lo que le da un excelente punto de partida para la 2T.

Si le gustan las series raras y diferentes a todo lo habitual, le recomiendo que le eche un vistazo, pero siempre teniendo en cuenta evitar el mantra de algunas personas influyentes que insisten en que cuanto mas incompresible es alguna serie, mas calidad tiene, déjese llevar y saque su propias consecuencias que son las únicas que valen.

Esperamos sus opiniones y comentarios, aquí o en nuestra cuenta de twitter (@lmejino). Hasta la próxima

Lorenzo Mejino